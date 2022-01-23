【1月24日】全豪OP第8日男女シングルス4回戦の日程・放送予定｜ダニール・メドベージェフ、アリナ・サバレンカら出場

テニス・グランドスラム（四大大会）全豪オープン（オーストラリア・メルボルン）は1月24日、男女シングルスの4回戦などが行われる。男子では2021年全米オープン覇者のダニール・メドベージェフ、3回戦でダニエル太郎を破ったヤニック・シナーらが出場。対戦カード、放送予定を紹介する。
■1月24日の日程・放送予定
- 男子シングルス4回戦
- 女子シングルス4回戦
BS/CS：WOWOW
ネット：WOWOWオンデマンド
※男女シングルスのみ記載
※情報は記事掲載時点のものです。競技の進行状況などによって日程や放送予定が追加・変更になる可能性があります。
■対戦カード
【男子シングルス】
デイセッション
- マキシム・クレッシー（米国／70位）vs.ダニール・メドベージェフ（ロシア／2位）
- マリン・チリッチ（クロアチア／27位）vs.フェリックス・オジェ=アリアシム（カナダ／9位）
- アレックス・デミノー（豪州／42位）vs.ヤニック・シナー（イタリア／10位）
ナイトセッション
- テイラー・フリッツ（米国／22位）vs.ステファノ・チチパス（ギリシャ／4位）
※（）内の順位はATPシングルスランキング
【女子シングルス】
デイセッション
- ダニエル・コリンズ（米国／30位）vs.エリーゼ・メルテンス（ベルギー／26位）
- シモナ・ハレプ（ルーマニア／15位）vs.アリーゼ・コルネ（フランス／61位）
- イガ・シフィオンテク（ポーランド／9位）vs.ソラナ・チルステア（ルーマニア／38位）
ナイトセッション
- カイア・カネピ（エストニア／115位）vs.アリナ・サバレンカ（ベラルーシ／2位）
※（）内の順位はWTAシングルスランキング