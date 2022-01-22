【1月23日】全豪OP第7日男女シングルスの日程・放送予定｜ラファエル・ナダル、アシュリー・バーティらが出場

テニス・グランドスラム（四大大会）全豪オープン（オーストラリア・メルボルン）は1月23日、男女シングルスの4回戦などが行われる。男子ではグランドスラム史上最多21勝目を狙うラファエル・ナダル、Tokyo 2020（東京五輪）金メダルのアレクサンダー・ズベレフらが出場。対戦カード、放送予定を紹介する。
■1月23日の日程・放送予定
- 男子シングルス4回戦
- 女子シングルス4回戦
BS/CS：WOWOW
ネット：WOWOWオンデマンド
※男女シングルスのみ記載
※情報は記事掲載時点のものです。競技の進行状況などによって日程や放送予定が追加・変更になる可能性があります。
■対戦カード
【男子シングルス】
デイセッション
- アドリアン・マナリノ（フランス／69位）vs.ラファエル・ナダル（スペイン／5位）
- アレクサンダー・ズベレフ（ドイツ／3位）vs.デニス・シャポバロフ（カナダ／14位）
- ミオミル・キツマノビッチ（セルビア／77位）vs.ガエル・モンフィス（フランス／20位）
ナイトセッション
- パブロ・カレーニョ・ブスタ（スペイン／21位）vs.マッテオ・ベレッティーニ（イタリア／7位）
※（）内の順位はATPシングルスランキング
【女子シングルス】
デイセッション
- マディソン・キーズ（米国／51位）vs.ポーラ・バドサ（スペイン／6位）
- バルボラ・クレイチコバ（チェコ／4位）vs.ビクトリア・アザレンカ（ベラルーシ／25位）
- ジェシカ・ペグラ（米国／21位）vs.マリア・サッカリ（ギリシャ／8位）
ナイトセッション
- アシュリー・バーティ（豪州／1位）vs.アマンダ・アニシモバ（米国／60位）
※（）内の順位はWTAシングルスランキング