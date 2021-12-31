【1月2日】第98回箱根駅伝・往路の放送予定、区間エントリーリスト｜花の2区、山登りの5区を担うランナーは？

学生三大駅伝の1つ、第98回東京箱根間往復大学駅伝競走が2022年1月2日8時に大手町読売新聞社前（東京都）でスタート。往路は箱根町・芦ノ湖駐車場入口（神奈川県）までの5区間107.5kmで争われる。ここでは箱根駅伝・往路の放送予定や区間エントリーリストを紹介する。

■第98回箱根駅伝の日程・放送予定

往路：2022年1月2日（日）8:00スタート

■第98回箱根駅伝の区間エントリーリスト

※かっこ内は学年

駒澤大学

唐澤 拓海（2） 田澤 廉（3） 佐藤 条二（1） 大坪 幸太（3） 金子 伊吹（2） 篠原 倖太朗（1） 新矢 連士（4） 赤星 雄斗（2） 山野 力（3） 東山 静也（3）

補欠

佃 康平（4）

青柿 響（2）

白鳥 哲汰（2）

鈴木 芽吹（2）

花尾 恭輔（2）

安原 太陽（2）

創価大学

溝口 泰良（2） フィリップ ムルワ（3） 小暮 栄輝（1） 嶋津 雄大（4） 三上 雄太（4） 濱野 将基（3） 山森 龍暁（2） 石井 大揮（2） 中武 泰希（4） 本田 晃士郎（3）

補欠

緒方 貴典（3）

葛西 潤（3）

新家 裕太郎（3）

松田 爽汰（3）

桑田 大輔（2）

吉田 凌（1）

東洋大学

児玉 悠輔（3） 松山 和希（2） 大沼 翼（3） 木本 大地（3） 宮下 隼人（4） 九嶋 恵舜（2） 梅崎 蓮（1） 蝦夷森 章太（4） 柏 優吾（3） 吉田 周（1）

補欠

清野 太雅（3）

前田 義弘（3）

奥山 輝（2）

佐藤 真優（2）

村上 太一（2）

石田 洸介（1）

青山学院大学

青山学院大学 湯原 慶吾（4） 近藤 幸太郎（3） 太田 蒼生（1） 関口 雄大（3） 若林 宏樹（1） 髙橋 勇輝（4） 宮坂 大器（3） 西久保 遼（3） 中村 唯翔（3） 中倉 啓敦（3）

補欠

飯田 貴之（4）

岸本 大紀（3）

横田 俊吾（3）

佐藤 一世（2）

志貴 勇斗（2）

田中 悠登（1）

東海大学

溝口 仁（2） 松崎 咲人（3） 金澤 有真（3） 本間 敬大（4） 杉本 将太（3） 川上 勇士（3） 水野 龍志（1） 入田 優希（2） 長田 駿佑（4） 吉冨 裕太（4）

補欠

市村 朋樹（4）

竹村 拓真（3）

神薗 竜馬（2）

梶谷 優斗（1）

越 陽汰（1）

吉田 響（1）

早稲田大学

北村 光（2） 河合 陽平（4） 太田 直希（4） 石塚 陽士（1） 伊藤 大志（1） 栁本 匡哉（2） 安田 博登（3） 千明 龍之佑（4） 佐藤 航希（2） 室伏 祐吾（4）

補欠

中谷 雄飛（4）

半澤 黎斗（4）

山口 賢助（4）

井川 龍人（3）

鈴木 創士（3）

菖蒲 敦司（2）

順天堂大学

平 駿介（3） 藤原 優希（2） 伊豫田 達弥（3） 石井 一希（2） 神谷 青輝（1） 服部 壮馬（1） 海老澤 憲伸（1） 津田 将希（4） 荒木 勇人（3） 近藤 亮太（4）

補欠

牧瀬 圭斗（4）

吉岡 智輝（4）

四釜 峻佑（3）

西澤 侑真（3）

野村 優作（3）

三浦 龍司（2）

帝京大学

小野 隆一朗（2） 中村 風馬（4） 遠藤 大地（4） 末次 海斗（2） 細谷 翔馬（4） 北野 開平（3） 元永 好多朗（3） 橋本 尚斗（4） 森田 瑛介（4） 小林 大晟（1）

補欠

寺嶌 渓一（4）

安村 晴樹（4）

新井 大貴（3）

大吉 優亮（2）

西脇 翔太（2）

福島 渉太（1）

國學院大學

鶴 元太（1） 伊地知 賢造（2） 沼井 優斗（1） 中西 大翔（3） 殿地 琢朗（4） 原 秀寿（1） 松延 大誠（4） 石川 航平（4） 瀬尾 秀介（2） 坂本 健悟（3）

補欠

相澤 龍明（4）

木付 琳（4）

島﨑 慎愛（4）

藤木 宏太（4）

平林 清澄（1）

山本 歩夢（1）

東京国際大学

山谷 昌也（3） イェゴン ヴィンセント（3） 生田 琉海（2） 堀畑 佳吾（3） 倉掛 響（1） 林 優策（2） 白井 勇佑（1） 村松 敬哲（2） 宗像 聖（3） 三浦 瞭太郎（4）

補欠

野澤 巧理（4）

渡邉 正紀（4）

丹所 健（3）

ルカ ムセンビ（3）

鎌田 雅稀（2）

冨永 昌輝（1）

明治大学

手嶋 杏丞（4） 新谷 紘ノ介（1） 曳田 道斗（1） 小澤 大輝（3） 下條 乃將（3） 杉本 龍陽（3） 漆畑 瑠人（3） 櫛田 佳希（3） 金橋 佳佑（4） 橋本 大輝（4）

補欠

佐久間 秀徳（4）

鈴木 聖人（4）

加藤 大誠（3）

富田 峻平（3）

児玉 真輝（2）

杉 彩文海（2）

中央大学

吉居 大和（2） 手島 駿（4） 園木 大斗（2） 中野 翔太（2） 阿部 陽樹（1） 若林 陽大（3） 居田 優太（2） 田井野 悠介（3） 湯浅 仁（2） 森 凪也（4）

補欠

井上 大輝（4）

倉田 健太（4）

三浦 拓朗（4）

助川 拓海（3）

中澤 雄大（3）

東海林 宏一（1）

日本体育大学

大森 椋太（2） 藤本 珠輝（3） 水金 大亮（2） 分須 尊紀（1） 吉冨 純也（2） 盛本 聖也（3） 漆畑 徳輝（2） 九嶋 大雅（3） 岡嶋 翼（4） 名村 樹哉（3）

補欠

大内 宏樹（4）

大畑 怜士（4）

加藤 広之（4）

佐藤 慎巴（4）

髙津 浩揮（3）

村越 凌太（3）

山梨学院大学

木山 達哉（3） ポール オニエゴ（4） 髙木 翔瑛（2） 伊東 大暉（3） 成毛 志優（4） 矢島 洸一（4） 川口 航士郎（4） 坪井 海門（4） 石部 夏希（3） 篠原 楓（3）

補欠

松倉 唯斗（4）

岩谷 翼（3）

橘田 大河（3）

北村 惇生（2）

新本 駿（2）

高田 尚暉（1）

神奈川大学

巻田 理空（2） 西方 大珠（4） 中原 優人（1） 小林 政澄（2） 山﨑 諒介（3） 横澤 清己（4） 佐々木 亮輔（2） 鈴木 玲央（3） 小林 篤貴（2） 落合 葵斗（4）

補欠

川口 慧（4）

安田 響（4）

有村 祐亮（3）

宇津野 篤（2）

大泉 真尋（2）

高橋 銀河（2）

法政大学

内田 隼太（3） 鎌田 航生（4） 松本 康汰（3） 高須賀 大勢（2） 細迫 海気（2） 久納 碧（4） 中園 慎太朗（3） 稲毛 崇斗（2） 扇 育（3） 山本 燎（4）

補欠

清家 陸（4）

川上 有生（3）

河田 太一平（3）

宗像 直輝（2）

小泉 樹（1）

武田 和馬（1）

中央学院大学

栗原 啓吾（4） 吉田 礼志（1） 武川 流以名（3） 伊藤 秀虎（2） 吉本 光希（3） 工藤 巧夢（1） 松井 尚希（4） 堀田 捷仁（1） 飯塚 達也（2） 井澗 翔太（2）

補欠

馬場 竜之介（4）

吉田 光汰（4）

荻沼 直人（3）

小島 慎也（3）

中島 稜貴（3）

堀田 晟礼（1）

駿河台大学

入江 泰世（4） 榊原 嵩史（4） 松本 圭悟（3） 今井 隆生（4） 永井 竜二（3） 小泉 謙（3） 長谷部 巧人（2） 池原 悠月（1） 田尻 健（4） 阪本 大貴（4）

補欠

ジェームズ ブヌカ （4）

清野 太成（3）

出仙 龍之介（3）

町田 康誠（3）

新山 舜心（2）

加藤 亮太（1）



専修大学

千代島 宗汰（1） 髙瀨 桂（3） ダンカン キサイサ（1） 冨永 裕憂（2） 野下 稜平（4） 横山 佑羽（4） 江口 達宗（4） 岩間 暁（4） 服部 友太（4） 佐々木 詩音（4）

補欠

国増 治貴（3）

南 里樹（3）

木村 暁仁（2）

田島 洸樹（2）

中山 敦貴（2）

水谷 勇登（2）

国士舘大学

木榑 杏祐（4） ライモイ ヴィンセント（4） 荻原 陸斗（4） 三代 和弥（4） 山本 雷我（2） 長谷川 潤（4） 西田 大智（1） 清水 悠雅（3） 松井 遼太（1） 望月 武（3）

補欠

小早川 寛人（4）

清水 拓斗（4）

田中 佑樹（3）

綱島 辰弥（3）

福井 大夢（3）

山本 龍神（2）

関東学生連合チーム

中山 雄太（3／日本薬科大学） 並木 寧音（2／東京農業大学） 斎藤 俊輔（4／立教大学） 宮下 資大（4／流通経済大学） 福谷 颯太（3／筑波大学） 鈴木 康也（1／麗澤大学） 田島 公太郎（1／慶應義塾大学） 大野 陽人（3／大東文化大学） 辻野 大輝（3／武蔵野学院大学） 諸星 颯大（3／育英大学）

補欠

古川 大晃（D1／東京大学大学院）

厚浦 大地（4／関東学院大学）

桐山 剛（4／拓殖大学）

竹井 祐貴（4／亜細亜大学）

村上 航大（3／上武大学）

山中 秀真（2／城西大学）

■第98回箱根駅伝・往路の見どころ

出雲駅伝、全日本大学駅伝と並び、学生三大駅伝のひとつである箱根駅伝。例年1月2日に往路、3日に復路が開催され、正月の風物詩として知られている。1920年に第1回が行われ、2022年で98回目を迎える。

往路は5区間107.5km。見どころの一つは各チームのエースが担う「花の2区」だ。今回は駒澤大学3年の田澤廉、東京国際大学3年のイェゴン・ヴィンセントらがエントリーしている。田澤は2月4日に行われた第293回日本体育大学長距離競技会の10000mで、日本歴代2位となる27分23秒44をマークした逸材。イェゴン・ヴィンセントは昨年に同区の区間最高記録を更新しており、今回も異次元の走りを見せてくれそうだ。

※情報は記事掲載時点のものです。競技の進行状況などによって日程や放送予定が追加・変更になる可能性があります。