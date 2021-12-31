【1月2日】第98回箱根駅伝・往路の放送予定、区間エントリーリスト｜花の2区、山登りの5区を担うランナーは？

学生三大駅伝の1つ、第98回東京箱根間往復大学駅伝競走が2022年1月2日8時に大手町読売新聞社前（東京都）でスタート。往路は箱根町・芦ノ湖駐車場入口（神奈川県）までの5区間107.5kmで争われる。ここでは箱根駅伝・往路の放送予定や区間エントリーリストを紹介する。
■第98回箱根駅伝の日程・放送予定
往路：2022年1月2日（日）8:00スタート
■第98回箱根駅伝の区間エントリーリスト
※かっこ内は学年
駒澤大学
- 唐澤 拓海（2）
- 田澤 廉（3）
- 佐藤 条二（1）
- 大坪 幸太（3）
- 金子 伊吹（2）
- 篠原 倖太朗（1）
- 新矢 連士（4）
- 赤星 雄斗（2）
- 山野 力（3）
- 東山 静也（3）
補欠
- 佃 康平（4）
- 青柿 響（2）
- 白鳥 哲汰（2）
- 鈴木 芽吹（2）
- 花尾 恭輔（2）
- 安原 太陽（2）
創価大学
- 溝口 泰良（2）
- フィリップ ムルワ（3）
- 小暮 栄輝（1）
- 嶋津 雄大（4）
- 三上 雄太（4）
- 濱野 将基（3）
- 山森 龍暁（2）
- 石井 大揮（2）
- 中武 泰希（4）
- 本田 晃士郎（3）
補欠
- 緒方 貴典（3）
- 葛西 潤（3）
- 新家 裕太郎（3）
- 松田 爽汰（3）
- 桑田 大輔（2）
- 吉田 凌（1）
東洋大学
- 児玉 悠輔（3）
- 松山 和希（2）
- 大沼 翼（3）
- 木本 大地（3）
- 宮下 隼人（4）
- 九嶋 恵舜（2）
- 梅崎 蓮（1）
- 蝦夷森 章太（4）
- 柏 優吾（3）
- 吉田 周（1）
補欠
- 清野 太雅（3）
- 前田 義弘（3）
- 奥山 輝（2）
- 佐藤 真優（2）
- 村上 太一（2）
- 石田 洸介（1）
青山学院大学
- 青山学院大学
- 湯原 慶吾（4）
- 近藤 幸太郎（3）
- 太田 蒼生（1）
- 関口 雄大（3）
- 若林 宏樹（1）
- 髙橋 勇輝（4）
- 宮坂 大器（3）
- 西久保 遼（3）
- 中村 唯翔（3）
- 中倉 啓敦（3）
補欠
- 飯田 貴之（4）
- 岸本 大紀（3）
- 横田 俊吾（3）
- 佐藤 一世（2）
- 志貴 勇斗（2）
- 田中 悠登（1）
東海大学
- 溝口 仁（2）
- 松崎 咲人（3）
- 金澤 有真（3）
- 本間 敬大（4）
- 杉本 将太（3）
- 川上 勇士（3）
- 水野 龍志（1）
- 入田 優希（2）
- 長田 駿佑（4）
- 吉冨 裕太（4）
補欠
- 市村 朋樹（4）
- 竹村 拓真（3）
- 神薗 竜馬（2）
- 梶谷 優斗（1）
- 越 陽汰（1）
- 吉田 響（1）
早稲田大学
- 北村 光（2）
- 河合 陽平（4）
- 太田 直希（4）
- 石塚 陽士（1）
- 伊藤 大志（1）
- 栁本 匡哉（2）
- 安田 博登（3）
- 千明 龍之佑（4）
- 佐藤 航希（2）
- 室伏 祐吾（4）
補欠
- 中谷 雄飛（4）
- 半澤 黎斗（4）
- 山口 賢助（4）
- 井川 龍人（3）
- 鈴木 創士（3）
- 菖蒲 敦司（2）
順天堂大学
- 平 駿介（3）
- 藤原 優希（2）
- 伊豫田 達弥（3）
- 石井 一希（2）
- 神谷 青輝（1）
- 服部 壮馬（1）
- 海老澤 憲伸（1）
- 津田 将希（4）
- 荒木 勇人（3）
- 近藤 亮太（4）
補欠
- 牧瀬 圭斗（4）
- 吉岡 智輝（4）
- 四釜 峻佑（3）
- 西澤 侑真（3）
- 野村 優作（3）
- 三浦 龍司（2）
帝京大学
- 小野 隆一朗（2）
- 中村 風馬（4）
- 遠藤 大地（4）
- 末次 海斗（2）
- 細谷 翔馬（4）
- 北野 開平（3）
- 元永 好多朗（3）
- 橋本 尚斗（4）
- 森田 瑛介（4）
- 小林 大晟（1）
補欠
- 寺嶌 渓一（4）
- 安村 晴樹（4）
- 新井 大貴（3）
- 大吉 優亮（2）
- 西脇 翔太（2）
- 福島 渉太（1）
國學院大學
- 鶴 元太（1）
- 伊地知 賢造（2）
- 沼井 優斗（1）
- 中西 大翔（3）
- 殿地 琢朗（4）
- 原 秀寿（1）
- 松延 大誠（4）
- 石川 航平（4）
- 瀬尾 秀介（2）
- 坂本 健悟（3）
補欠
- 相澤 龍明（4）
- 木付 琳（4）
- 島﨑 慎愛（4）
- 藤木 宏太（4）
- 平林 清澄（1）
- 山本 歩夢（1）
東京国際大学
- 山谷 昌也（3）
- イェゴン ヴィンセント（3）
- 生田 琉海（2）
- 堀畑 佳吾（3）
- 倉掛 響（1）
- 林 優策（2）
- 白井 勇佑（1）
- 村松 敬哲（2）
- 宗像 聖（3）
- 三浦 瞭太郎（4）
補欠
- 野澤 巧理（4）
- 渡邉 正紀（4）
- 丹所 健（3）
- ルカ ムセンビ（3）
- 鎌田 雅稀（2）
- 冨永 昌輝（1）
明治大学
- 手嶋 杏丞（4）
- 新谷 紘ノ介（1）
- 曳田 道斗（1）
- 小澤 大輝（3）
- 下條 乃將（3）
- 杉本 龍陽（3）
- 漆畑 瑠人（3）
- 櫛田 佳希（3）
- 金橋 佳佑（4）
- 橋本 大輝（4）
補欠
- 佐久間 秀徳（4）
- 鈴木 聖人（4）
- 加藤 大誠（3）
- 富田 峻平（3）
- 児玉 真輝（2）
- 杉 彩文海（2）
中央大学
- 吉居 大和（2）
- 手島 駿（4）
- 園木 大斗（2）
- 中野 翔太（2）
- 阿部 陽樹（1）
- 若林 陽大（3）
- 居田 優太（2）
- 田井野 悠介（3）
- 湯浅 仁（2）
- 森 凪也（4）
補欠
- 井上 大輝（4）
- 倉田 健太（4）
- 三浦 拓朗（4）
- 助川 拓海（3）
- 中澤 雄大（3）
- 東海林 宏一（1）
日本体育大学
- 大森 椋太（2）
- 藤本 珠輝（3）
- 水金 大亮（2）
- 分須 尊紀（1）
- 吉冨 純也（2）
- 盛本 聖也（3）
- 漆畑 徳輝（2）
- 九嶋 大雅（3）
- 岡嶋 翼（4）
- 名村 樹哉（3）
補欠
- 大内 宏樹（4）
- 大畑 怜士（4）
- 加藤 広之（4）
- 佐藤 慎巴（4）
- 髙津 浩揮（3）
- 村越 凌太（3）
山梨学院大学
- 木山 達哉（3）
- ポール オニエゴ（4）
- 髙木 翔瑛（2）
- 伊東 大暉（3）
- 成毛 志優（4）
- 矢島 洸一（4）
- 川口 航士郎（4）
- 坪井 海門（4）
- 石部 夏希（3）
- 篠原 楓（3）
補欠
- 松倉 唯斗（4）
- 岩谷 翼（3）
- 橘田 大河（3）
- 北村 惇生（2）
- 新本 駿（2）
- 高田 尚暉（1）
神奈川大学
- 巻田 理空（2）
- 西方 大珠（4）
- 中原 優人（1）
- 小林 政澄（2）
- 山﨑 諒介（3）
- 横澤 清己（4）
- 佐々木 亮輔（2）
- 鈴木 玲央（3）
- 小林 篤貴（2）
- 落合 葵斗（4）
補欠
- 川口 慧（4）
- 安田 響（4）
- 有村 祐亮（3）
- 宇津野 篤（2）
- 大泉 真尋（2）
- 高橋 銀河（2）
法政大学
- 内田 隼太（3）
- 鎌田 航生（4）
- 松本 康汰（3）
- 高須賀 大勢（2）
- 細迫 海気（2）
- 久納 碧（4）
- 中園 慎太朗（3）
- 稲毛 崇斗（2）
- 扇 育（3）
- 山本 燎（4）
補欠
- 清家 陸（4）
- 川上 有生（3）
- 河田 太一平（3）
- 宗像 直輝（2）
- 小泉 樹（1）
- 武田 和馬（1）
中央学院大学
- 栗原 啓吾（4）
- 吉田 礼志（1）
- 武川 流以名（3）
- 伊藤 秀虎（2）
- 吉本 光希（3）
- 工藤 巧夢（1）
- 松井 尚希（4）
- 堀田 捷仁（1）
- 飯塚 達也（2）
- 井澗 翔太（2）
補欠
- 馬場 竜之介（4）
- 吉田 光汰（4）
- 荻沼 直人（3）
- 小島 慎也（3）
- 中島 稜貴（3）
- 堀田 晟礼（1）
駿河台大学
- 入江 泰世（4）
- 榊原 嵩史（4）
- 松本 圭悟（3）
- 今井 隆生（4）
- 永井 竜二（3）
- 小泉 謙（3）
- 長谷部 巧人（2）
- 池原 悠月（1）
- 田尻 健（4）
- 阪本 大貴（4）
補欠
- ジェームズ ブヌカ （4）
- 清野 太成（3）
- 出仙 龍之介（3）
- 町田 康誠（3）
- 新山 舜心（2）
- 加藤 亮太（1）
専修大学
- 千代島 宗汰（1）
- 髙瀨 桂（3）
- ダンカン キサイサ（1）
- 冨永 裕憂（2）
- 野下 稜平（4）
- 横山 佑羽（4）
- 江口 達宗（4）
- 岩間 暁（4）
- 服部 友太（4）
- 佐々木 詩音（4）
補欠
- 国増 治貴（3）
- 南 里樹（3）
- 木村 暁仁（2）
- 田島 洸樹（2）
- 中山 敦貴（2）
- 水谷 勇登（2）
国士舘大学
- 木榑 杏祐（4）
- ライモイ ヴィンセント（4）
- 荻原 陸斗（4）
- 三代 和弥（4）
- 山本 雷我（2）
- 長谷川 潤（4）
- 西田 大智（1）
- 清水 悠雅（3）
- 松井 遼太（1）
- 望月 武（3）
補欠
- 小早川 寛人（4）
- 清水 拓斗（4）
- 田中 佑樹（3）
- 綱島 辰弥（3）
- 福井 大夢（3）
- 山本 龍神（2）
関東学生連合チーム
- 中山 雄太（3／日本薬科大学）
- 並木 寧音（2／東京農業大学）
- 斎藤 俊輔（4／立教大学）
- 宮下 資大（4／流通経済大学）
- 福谷 颯太（3／筑波大学）
- 鈴木 康也（1／麗澤大学）
- 田島 公太郎（1／慶應義塾大学）
- 大野 陽人（3／大東文化大学）
- 辻野 大輝（3／武蔵野学院大学）
- 諸星 颯大（3／育英大学）
補欠
- 古川 大晃（D1／東京大学大学院）
- 厚浦 大地（4／関東学院大学）
- 桐山 剛（4／拓殖大学）
- 竹井 祐貴（4／亜細亜大学）
- 村上 航大（3／上武大学）
- 山中 秀真（2／城西大学）
■第98回箱根駅伝・往路の見どころ
出雲駅伝、全日本大学駅伝と並び、学生三大駅伝のひとつである箱根駅伝。例年1月2日に往路、3日に復路が開催され、正月の風物詩として知られている。1920年に第1回が行われ、2022年で98回目を迎える。
往路は5区間107.5km。見どころの一つは各チームのエースが担う「花の2区」だ。今回は駒澤大学3年の田澤廉、東京国際大学3年のイェゴン・ヴィンセントらがエントリーしている。田澤は2月4日に行われた第293回日本体育大学長距離競技会の10000mで、日本歴代2位となる27分23秒44をマークした逸材。イェゴン・ヴィンセントは昨年に同区の区間最高記録を更新しており、今回も異次元の走りを見せてくれそうだ。
※情報は記事掲載時点のものです。競技の進行状況などによって日程や放送予定が追加・変更になる可能性があります。