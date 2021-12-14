【自転車】全日本選手権トラックレース：東京五輪代表の小林優香が女子ケイリン優勝

第90回全日本自転車競技選手権大会トラックレース（エリート・パラサイクリング）が12月9日から13日にかけ、静岡県伊豆市の伊豆ベロドロームで開催。Tokyo 2020（東京五輪）で女子ケイリン出場の小林優香（チーム楽天Kドリームス）が同種目で優勝した。
五輪種目の優勝者は以下のとおり。
男子
- スプリント：寺崎 浩平（JPCA／チーム楽天Kドリームス）
- チームスプリント：長迫 吉拓、小原 佑太、新田 祐大（Dream Seeker Racing Team）
- ケイリン：小原 佑太（JPCA／Dream Seeker Racing Team）
- オムニアム：兒島 直樹（福岡／チームブリヂストンサイクリング）
- マディソン：今村 駿介／山本 哲央（チームブリヂストンサイクリング2）
- チームパーシュート（団体追い抜き）：橋本 英也、河野 翔輝、今村 駿介、兒島 直樹（Dream Seeker Racing Team）
女子
- スプリント：梅川 風子（静岡／チーム楽天Kドリームス）
- チームスプリント：梅川 風子、小林 優香、久米 詩（チーム楽天Kドリームス＋）
- ケイリン：小林 優香（JPCA／チーム楽天Kドリームス）
- オムニアム：鈴木 奈央（JPCA／チーム楽天Kドリームス）
- マディソン：鈴木 奈央／内野 艶和（チーム楽天Kドリームス）
- チームパーシュート（団体追い抜き）：太郎田 水桜、岩元 杏奈、渡部 春雅、石田 唯（University All Japan／日本学生選抜）