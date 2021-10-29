【バドミントン】フランスOP第3日：混合複・渡辺勇大／東野有紗ペア、男子単・桃田賢斗らが準々決勝進出

フランス・パリで開催中のBWF（世界バドミントン連盟）ワールドツアー・フランスオープン（Super750）は10月28日に3日目を迎えた。各種目3回戦が行われ、混合ダブルスの渡辺勇大／東野有紗ペア（日本ユニシス）や男子シングルスの桃田賢斗（NTT東日本）らが準々決勝に進んだ。
28日に行われた日本人選手の試合結果は下記のとおり。
男子シングルス2回戦
- 桃田賢斗（NTT東日本）2-0 GEMKE Rusumus（デンマーク）
- 常山幹太（トナミ運輸）2-0 KG Ka Long Angus（ホンコン・チャイナ）
- 西本拳太（岐阜県バドミントン協会）2-0 VERMA Sourabh（インド）
男子ダブルス2回戦
- 保木卓朗／小林優吾（トナミ運輸）2-0 LANE Ben／VENDY Sean（イングランド）
- 古賀輝／齋藤太一（NTT東日本）0-2 KO Sung Hyun／SHIN Baekcheol（韓国）
女子シングルス2回戦
- 山口茜（再春館製薬所）2-0 KOSETSKAYA Evgeniya（ロシア）
- 髙橋沙也加（日本ユニシス）2-0 大堀彩（トナミ運輸）
女子ダブルス2回戦
- 福島由紀（丸杉）／東野有紗（日本ユニシス）2-0 FRUERGAARD／THYGESEN Sara（デンマーク）
- 志田千陽／松山奈未（再春館製薬所）2-0 MAGNUSSON Johanna／NISTAD Clara（スウェーデン）
混合ダブルス2回戦
- 渡辺勇大／東野有紗（日本ユニシス）2-0 HOO Pang Ron／CHEAH Yee See（マレーシア）
- 金子祐樹／松友美佐紀（日本ユニシス）0-2 CHAN Peng Soon／GOH Liu Ying（マレーシア）