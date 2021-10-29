【バドミントン】フランスOP第3日：混合複・渡辺勇大／東野有紗ペア、男子単・桃田賢斗らが準々決勝進出

文： オリンピックチャンネル編集部
バドミントン
桃田賢斗/Kento Momota
写真： 2021 Getty Images

フランス・パリで開催中のBWF（世界バドミントン連盟）ワールドツアー・フランスオープン（Super750）は10月28日に3日目を迎えた。各種目3回戦が行われ、混合ダブルスの渡辺勇大／東野有紗ペア（日本ユニシス）や男子シングルスの桃田賢斗（NTT東日本）らが準々決勝に進んだ。

28日に行われた日本人選手の試合結果は下記のとおり。

男子シングルス2回戦

  • 桃田賢斗（NTT東日本）2-0 GEMKE Rusumus（デンマーク）
  • 常山幹太（トナミ運輸）2-0 KG Ka Long Angus（ホンコン・チャイナ）
  • 西本拳太（岐阜県バドミントン協会）2-0 VERMA Sourabh（インド）

男子ダブルス2回戦

  • 保木卓朗／小林優吾（トナミ運輸）2-0 LANE Ben／VENDY Sean（イングランド）
  • 古賀輝／齋藤太一（NTT東日本）0-2 KO Sung Hyun／SHIN Baekcheol（韓国）

女子シングルス2回戦

  • 山口茜（再春館製薬所）2-0 KOSETSKAYA Evgeniya（ロシア）
  • 髙橋沙也加（日本ユニシス）2-0 大堀彩（トナミ運輸）

女子ダブルス2回戦

  • 福島由紀（丸杉）／東野有紗（日本ユニシス）2-0 FRUERGAARD／THYGESEN Sara（デンマーク）
  • 志田千陽／松山奈未（再春館製薬所）2-0 MAGNUSSON Johanna／NISTAD Clara（スウェーデン）

混合ダブルス2回戦

  • 渡辺勇大／東野有紗（日本ユニシス）2-0 HOO Pang Ron／CHEAH Yee See（マレーシア）
  • 金子祐樹／松友美佐紀（日本ユニシス）0-2 CHAN Peng Soon／GOH Liu Ying（マレーシア）

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