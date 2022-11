Un libro, un film, ma il nuoto prima di ogni cosa - Yusra Mardini

La storia di Mardini ha fatto il giro del mondo dopo i Giochi di Rio 2016, e nel 2017 è diventata la più giovane Ambasciatrice di Buona Volontà dell'UNHCR, l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Nel 2018 ha pubblicato un libro sulla sua vita intitolato "Butterfly: From Refugee to Olympian, My Story of Rescue, Hope and Triumph", mentre la regista Sally El Hosaini, vincitrice BAFTA (British Academy Film Awards), decideva di iniziare a lavorare a un film su di lei, che sarebbe poi diventato Le nuotatrici.

Tuttavia, il nuoto rimaneva il suo obiettivo principale, e Mardini è tornata ai Giochi Olimpici cinque anni dopo, a Tokyo 2020, nel 2021, come portabandiera della Squadra Olimpica dei Rifugiati del CIO.

Senza riuscire a superare le batterie, la specialista della farfalla ha fatto la sua ultima apparizione come atleta della Squadra Rifugiati ai Campionati del mondo FINA del 2022 a Budapest, in Ungheria.

Con l'ottenimento della cittadinanza tedesca, Mardini non sarà più eleggibile per la Squadra dei Rifugiati del CIO, e non è da escludere che potremmo vederla gareggiare per il suo nuovo paese ai Giochi Olimpici di Parigi 2024.