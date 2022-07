Nakayama ribalta il podio di Tokyo 2020 mentre Huston si prende il trono di Roma: ecco i vincitori del primo evento di qualificazione Olimpica di Street Skateboarding 2022

Podio femminile tutto giapponese

Non c'è stata storia, stasera, al Colle Oppio skate park per la corsa al podio della finale femminile del World Street Skateboarding di Roma 2022: la giapponese Nakayama Funa ha fatto di Roma il posto del suo ribaltone Olimpico, firmando una clamorosa vittoria.

Con il piccolo dettaglio che a salire con lei sul podio sono state due sue connazionali e che solo Rayssa Leal è riuscita a insinuarsi tra le pieghe del dominio giapponese, con il quinto posto tra Akama Rizu (quarta) e Yoshizawa Coco (quinta).

La medaglia di bronzo di Tokyo 2020 ha ottenuto il punteggio più alto della finale (91.92) - kickflip out to front sideboard slide - terminando in cima alla classifica con il punteggio ingiocabile di 264.13.

"Sono così felice", ha detto Nakayama a Olympics.com dopo la sua vittoria, "Ho fatto del mio meglio e ho dato il massimo".

La 17enne è stata la donna da battere sin dalle semifinali che aveva terminato al primo posto. Eppure, nei trick singoli non è andato tutto liscio:

"Avevo fatto il primo trick ieri con un tentativo, quindi pensavo di poterlo fare di nuovo, ma ho fallito. E al secondo trick è andato male. In quel momento ho pensato che avrei potuto non farcela.

"Ora mi sento sollevata perché ci sono riuscita", ha aggiunto con un sorriso.

La skater di Toyama ha fatto della perseveranza la sua arma vincente, con la finale di Roma conquistata proprio davanti alla campionessa Olimpica Nishiya Momiji.

La 14enne ha concluso al secondo posto (255.64), coautrice dell'assalto giapponese alle posizioni più alte della classifica e Oda Yumeka a chiudere il podio con 254.91 punti.

Serata più complicata per il Brasile: la medaglia d'argento Olimpica di Tokyo, Rayssa Leal, (247.69) è riuscita ad ottenere solo il quinto posto, mentre la n.1 al mondo del ranking di street, Pamela Rosa, si è piazzata ottava con 205.80 punti .

La 12enne autraliana, Chloe Covell, una delle rivelazioni dell'evento e protagonista di una impressionante cavalcata in quel di Roma, ha invece concluso al settimo posto con un totale di 230.59.

Dopo le due run era la leader del park, ma non è stata in grado di eguagliare la crescente difficoltà di trick imbastita dalle sue rivali. Tuttavia, a Roma ha dimostrato di essere una delle stelle da guardare per il futuro.

Risultati e classifica finale femminile World Street Skateboarding 2022 di Roma

Nakayama Funa (JPN) 264.13 Nishiya Momiji (JPN) 255.64 Oda Yumeka (JPN) 254.91 Akama Rizu (JPN) 254.62 Rayssa Leal (BRA) 247.69 Yoshizawa Coco (JPN) 242.51 Chloe Covell (AUS) 230.59 Pamela Rosa (BRA) 205.80

Battaglia fino all'ultimo trick tra Huston e Giraud

Se la lotta della finale femminile ha espresso la vittoria schiacciante di Funa, Nyjah Huston ha dovuto sgomitare per avere la meglio e ottenere il trionfo nel park skate del vicino Colosseo, nella tarda serata del 3 luglio.

Il 27enne ha alzato la posta e con un punteggio finale di 279.43 capace di respingere un Aurélien Giraud in stato di grazia ma che si è dovuto accontentare del secondo posto e di 275.96 punti.

"È stata una bella battaglia con Aurélien", ha detto Huston a Olympics.com dopo essersi portato a casa la vittoria. "Mi sta decisamente spingendo ad andare più forte e a provare alcuni trick difficili".

Quando Giraud ha dato il tutto per tutto al quinto trick, il pubblico del Colle Oppio è letteralmente esploso, ma il suo 91.83 non è stato all'altezza di battere il totale di Huston.

Lo statunitense ha poi messo a tacere ogni dubbio residuo quando ha realizzato il trick di chiusura ottenendo il punteggio più alto della serata maschile (93.32):

"Ero così entusiasta perchè sono stato in grado di fare quell'ultimo trick e ho sempre voluto farlo in una gara, mi sono esercitato molto", ha aggiunto Huston.

Il portoghese Gustavo Ribeiro, arrivato primo nelle semifinali di sabato, ha chiuso il podio romano al terzo posto (261.40), mentre il campione Olimpico Horigome Yuto soltanto ottavo: il 23enne giapponese ha segnato il secondo punteggio più basso delle run per poi riuscire a completare solo un trick dei 5 a disposizione, con un punteggio finale di 169.39.

Risultati e classifica finale maschile World Street Skateboarding 2022 di Roma

Nyjah Huston (USA) 279.43 Aurélien Giraud (FRA) 275.96 Gustavo Ribeiro (POR) 261.40 Matias Dell Olio (ARG) 255.40 Mauro Iglesias (ARG) 255.40 Vincent Milou (FRA) 247.39 Ryan Decenzo (CAN) 238.26 Horigome Yuto (JPN) 169.39

