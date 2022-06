World Street Skateboarding Roma 2022: anteprima, programma e favoriti del primo evento di qualificazione per Parigi 2024

Il cammino verso Parigi 2024 per gli skater di street inizia il 26 giugno, con il World Street Skateboarding di Roma.

L'evento Pro Tour, della durata di una settimana - dal 26 giugno al 3 luglio - è il primo della stagione 2022 in cui gli skater possono guadagnare punti preziosi per l'Olympic World Skateboard Ranking (OWSR).

La classifica finale OWSR del 24 giugno 2024 verrà utilizzata per determinare quali atleti staccheranno il biglietto per i Giochi nella capitale francese, il che significa che ogni punto raccolto lungo il percorso sarà vitale.

I migliori skater del mondo street, compresi tutti e sei i medagliati di Tokyo 2020, iniziano le loro qualificazioni Olimpiche allo skate park del Parco del Colle Oppio e delle Terme di Traiano, con una competizione imperdibile.

Mentre attendiamo impazientemente l'inizio delle gare, ecco tutti i dettagli sull'evento trasmesso in diretta su Olympic Channel tramite Olympics.com.

Horigome Yuto ha trionfato a Tokyo 2020, si ripeterà a Parigi? Foto di 2021 Getty Images

World Street Skateboarding Roma 2022: format della competizione

Il World Street Skateboarding 2022 inizierà con gli atleti e le atlete che gareggeranno in una qualificazione aperta.

Gli skater avranno due opportunità per ottenere una "run migliore". I primi 32 per ciascun genere con i migliori punteggi avanzeranno ai quarti di finale.

I vincitori della medaglia di Tokyo 2020 e i primi cinque atleti classificati nell'OWSR a partire dal 24 maggio salteranno la fase di qualificazione aperta e saranno le teste di serie che partiranno direttamente dai quarti di finale.

Per la competizione femminile si tratta di Pamela Rosa (1), Rayssa Leal (2), Nishimura Aori (3), Nishiya Momiji (5) e Nakayama Funa (11).

Per gli eventi maschili: Nyjah Huston (1), Horigome Yuto (2), Shirai Sora (3), Kelvin Hoefler (4), Gustavo Ribeiro (5) e Jagger Eaton (8).

Come per le qualificazioni aperte, gli skater avranno due run per dare il meglio di sé e staccare il biglietto per le semifinali. Questa volta però si qualificheranno solo i primi 16.

Le semifinali utilizzeranno poi il nuovo format di punteggio Olimpico (2/5/3) per determinare quali otto atleti andranno in finale.

Anche in finale, come le semifinali, verrà usato il nuovo formati di punteggio Olimpico 2/5/3 per stabilire i vincitori degli eventi e gli atleti sul podio.

Nishiya Momiji festeggia la vittoria dell'oro ai Giochi in casa in Giappone Foto di 2021 Getty Images

Programma World Street Skateboarding di Roma

Domenica 26 giugno

Sessioni di prove libere di qualificazione per uomini e donne - 08:30 - 17:35

Lunedì 27 giugno

Sessioni di prove libere di qualificazione per uomini e donne - 08:30 - 17:35

Martedì 28 giugno

Sessioni di prove libere di qualificazione per uomini e donne - 08:30 - 17:35

Allenamento skater pre-testa di serie femminili - 17:40 - 18:25

Allenamento skater pre-testa di serie maschili - 18:30 - 19:15

Mercoledì 29 giugno

Qualificazioni aperte femminili - 08:45 - 13:45

Allenamento skater pre-testa di serie femminili - 14:45 - 15:30

Allenamento skater pre-testa di serie maschili - 15:35 - 16:20

Giovedì 30 giugno

Qualificazioni aperte maschili - 08:45 - 17:45

Allenamento skater pre-testa di serie femminili - 17:50 - 18:35

Allenamento skater pre-testa di serie maschili - 18:40 - 19:25

Venerdì 1 luglio

Quarti di finale femminili - 10:20 - 13:05

Quarti di finale maschili - 15:55 - 18:40

Sabato 2 luglio

Semifinali femminili - 16:30 - 19:05

Semifinali maschili - 19:30 - 22:05

Domenica 3 luglio

Finali femminili - 19:00 - 20:15

Finali maschili - 21:00 - 22:15

Cerimonie di premiazione - 22:30 - 23:00

Campionati street skateboarding 2022: le stelle da tenere d'occhio

Quando si parla di street skateboarding maschile c'è un fuoriclasse indiscusso: Nyjah Huston.

Il 26enne statunitense è arrivato a Tokyo per i Giochi Olimpici come l'uomo da battere grazie alla sua miriade di talenti sulla tavola.

Ma la sua avventura in Giappone non ha seguito esattamente il copione preannunciato.

Il numero 1 al mondo è arrivato settimo in quella che molti hanno definito una "grande sorpresa". Huston non è riuscito a completare nessuno dei suoi ultimi quattro trick lasciando la porta aperta alla concorrenza che ha sfruttato tutti i suoi errori.

L'inizio del cammino di qualificazione per Parigi 2024 significherà un nuovo inizio per lo statunitense che senza dubbio arriverà a Roma pronto a mettere in mostra tutta la sua classe. La domanda è: ci riuscirà questa volta?

Se Huston è la "star dello stile", il campione Olimpico Horigome Yuto è il re della costanza.

Lo skateboarder giapponese atterrerà a Roma con un obiettivo ben preciso grazie alla sua capacità di dare il meglio sotto pressione.

Nella prima competizione da quando ha vinto lo storico oro a Tokyo, la sua città natale, il 23enne giapponese ha dato il meglio di sé vincendo gli X Games inaugurali di Chiba.

Una serie di nuovi trick, tra cui un nollie backside 180 switch front Smith grind, hanno permesso a Horigome di distinguersi dal resto della banda.

Il modo in cui il campione in carica e il comprovato vincitore della competizione si esibiranno a Roma fisseranno l'asticella delle prossime qualificazioni Olimpiche.

Nella gara femminile tutta l'attenzione sarà rivolta alla campionessa Olimpica Nishiya Momiji: riuscirà a continuare sugli stessi livelli messi in mostra a Tokyo?

Ma, secondo la star giapponese, molto è cambiato da allora.

Oltre a crescere di otto centimetri dalla vittoria ai Giochi, la più giovane medaglia d'oro Olimpica del Giappone si è trovata con i riflettori puntati addosso.

L'attenzione sempre crescente che la circonda l'ha ispirata a dedicarsi ancora una volta al lato creativo dello skateboard, per alleviare la pressione delle gare. Il nuovo approccio porterà la 14enne di nuovo al successo a Roma?

In testa al gruppo che insegue Nishiya ci sarà Rayssa Leal, la cui fama è balzata alle stelle dopo Tokyo 2020.

Non solo la quattordicenne ha conquistato l'argento in Giappone, ma ha anche ispirato i fan di tutto il mondo con la sua energia sempre positiva e contagiosa.

Leal sosteneva e abbracciava sempre le sue concorrenti mentre debuttavano con il loro sport alle Olimpiadi.

Sarà anche una notizia preoccupante per il resto del gruppo, ma da quando ha vinto l'argento ai Giochi, la teenager rivelazione dello skateboard è solo migliorata.

All'inizio di quest'anno ha sottolineato la sua intenzione di diventare la migliore al mondo quando ha vinto l'oro ai suoi primi X Games nella città di Chiba: Leal ha pianto di gioia quando ha ricevuto la sua prima medaglia nel prestigioso evento di skateboard.

Huston, Horigome, Leal e Nishiya sono solo alcuni dei nomi che promettono grandi cose a Roma, ma non sono gli unici.

La due volte campionessa del mondo di street Pamela Rosa e la medaglia d'argento maschile di Tokyo 2020 Kelvin Hoefler si uniranno a Leal sotto la bandiera del Brasile ed entrambi sanno bene come si vince sui grandi palcoscenici.

E senza Leticia Bufoni in gara ci sarà meno competizione interna per il Brasile.

Anche il Giappone e gli Stati Uniti scenderanno in campo con tanti grandi nomi.

Shirai Sora, medaglia di bronzo ai Mondiali del 2021, e Nakayama Funa, terza classificata a Tokyo 2020, cercheranno di migliorarsi sotto l'ombra del Colosseo, così come l'americano Jagger Eaton e la due volte medaglia d'oro agli X Games, la statunitense Mariah Duran.

Da tenere d'occhio anche i francesi Vincent Milou e Aurelien Giraud, la filippina Margielyn Didal e l'olandese Roos Zwetsloot, tutti in Top 10 ai Giochi giapponesi.

Street Skateboarding Roma 2022: come guardare le qualificazioni per Parigi 2024

I Campionati di Skate Street Skateboard si svolgono da domenica 26 giugno a domenica 3 luglio a Roma.

Puoi seguire in streaming tutta l'azione dalle qualificazioni Olimpiche di Parigi 2024 di skateboard street su Olympic Channel tramite Olympics.com.