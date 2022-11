Le dichiarazioni di Vito Dell'Aquila dopo la vittoria dell'oro mondiale

Nelle parole di Dell'Aquila post gara c'è posto anche per il compagno di squadra Simone Alessio, cat. -80kg, che in questo Mondiale - pur arrivando da n.1 nel ranking di categoria - è uscito al primo turno, perdendo ai 16mi di finale contro il mongolo Azbayar Altangerel:

"Sono contento per me e per l'Italia. Mi dispiace per Simone Alessio, fuori nonostante fosse in testa al ranking: questo oro è anche suo, saprà rifarsi" (Fita.it).