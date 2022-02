USA oro nel misto a squadre di SBX di Beijing 2022, Moioli e Visintin vice campioni Olimpici!

Il nuovo evento a squadre di snowboard cross, disputato nella prima mattina cinese del 12 febbraio, ha sorriso all'old school, ai veterani della tavola. La squadra degli Stati Uniti d'America è la più veloce del Genting Snow Park: a comporla sono Nick Baumgartner (40 anni, il rider meno giovane ad andare a medaglia Olimpica, la prima per lui in 4 partecipazioni) e Lindsey Jacobellis (36 anni, al suo secondo oro a Beijing 2022).

Emozionati, sul podio, salgono anche Michela Moioli e Omar Visintin protagonisti di una giornata spettacolare per lo sport azzurro, che meglio di così non poteva iniziare. La bergamasca - oro nell'individuale a PyeongChang 2018 - si rialza dalla batosta del 9 febbraio scorso e, con ancora le ferite della battaglia, riscatta un argento che le trasformano in sorriso. Visintin invece fa doppietta e aggiunge la medaglia al bronzo conquistato nella gara maschile.

Chiude il podio la coppia canadese di Eliot Grondin e Meryeta O'Dine, tra le favorite della viglia, che acciuffa la medaglia nosostante una rocambolesca caduta, che ha visto coinvolte la rider canadese e Caterina Carpano, metà della seconda coppia azzurra completata da Lorenzo Sommariva, che conclude la big final in quarta posizione.

Podio dello snowboard cross misto a squadre - Pechino 2022, 12 febbraio

1 USA

2 ITALIA (Visintin - Moioli) +0.20

3 CANADA +23.20

4 ITALIA (Sommariva - Carpano)

Michela Moioli e Omar Visintin si abbracciano sul podio di Beijing 2022 - Mixed Team Snowboard Cross Foto di 2022 Getty Images

Un derby azzurro dentro la finale: Moioli - Visintin e Carpano - Sommariva entrambe in Big Final

I colori italiani non potevano chiedere di meglio all'esordio di questa gara a squadre dello snowboard cross Olimpico.

Entrambe le coppie italiane dei binomi Omar Visintin - Michela Moioli e Caterina Carpano - Lorenzo Sommariva, si sono egregiamente destreggiate nelle batterie fino a conquistare la gran finale.

Onore al merito della squadra italiana, tanto più che la giornata al Genting Snow Park non è stata delle più facili, con tanto nevischio a rendere il tracciato difficile da interpretare: strati di neve, pista molto più lenta e tattica e una visibilità variabile a complicare la ricerca delle traiettorie più pulite.

Le semifinali sono al cardiopalma per le coppie azzurre.

Visintin consegna 3 centesimi di anticipo a Moioli, arrivando per primo con una strategia impeccabile. La bergamasca sfrutta il tesoretto del compagno e disegna delle linee che mettono dietro di lei anche la campionessa Jacobellis.

Le aquile sui guanti di Sommariva mantengono le promesse e il genovese rimane attaccato a un Grondin che ha messo i razzi alla sua tavola. Caterina Carpano gestisce perfettamente il vantaggio della seconda posizione del partner e arriva prima al fotofinish, mettendo in riga O'Dine.

Il Team Italia è l’unico a mettere due coppie nella Big Final.

Gli statunitensi fanno una gara impressionante ma Moioli e Visintin sono stati all'altezza della squadra USA e si sono andati a prendere un argento meritatissimo. Peccato per la giovane Carpano, decima nella gara individuale, che atterra da un salto su Odine: caduta per entrambe, ma la canadese taglia il traguardo prima dell'azzurra, che riesce comunque a tagliare il traguardo, a coronamento di un percorso Olimpico da incorniciare.

Le parole degli azzurri in zona mista - Finale snowboard cross a squadre miste - Pechino 2022

Michela Moioli

"Questa medaglia è una grande rivincita dopo la gara individuale di mercoledì che non è finita come volevo [è arrivata ottava]. Ho dato tutto per cercare di vincere, ho provato di tutto, ma sono super felice di questa medaglia e super felice di averla conquistata con Omar, che è un amico e un campione. Sono davvero orgogliosa di lui e del modo in cui abbiamo corso oggi e ce lo siamo meritato.

Purtroppo i nostri compagni di squadra sono finiti quarti [la seconda squadra italiana nella big final composta da Caterina Carpano e Lorenzo Sommariva]. Sarebbe stato ancora più fantastico se anche loro avessero ottenuto una medaglia con noi oggi."

Sulle condizioni del percorso con la neve fresca, dice:

"È strano, ma preferisco oggi, perché so che quando è più lento e nevica sono più veloce e questo è risultato vero. Quindi ho cercato di rimanere concentrata su me stessa e sulla mia linea e sulle caratteristiche per fare tutto bene, le nostre tavole erano molto veloci e abbiamo fatto un ottimo lavoro con tutta la squadra."

Omar Visintin

Sulla battaglia per l'oro tra Moioli e Lindsey Jacobellis vista dal traguardo:

"È stato davvero difficile per me stare lì a guardare. È stata una bella gara, mi sono divertito molto oggi perché era molto meno teso di due giorni fa [per lo snowboard cross maschile], ma stare in fondo, a guardare Michela che lottava con Lindsey, ero così spaventato ed è stato così emozionante".

Sulla sua seconda medaglia, dichiara:

"Prima di venire qui il mio obiettivo era di concentrarmi prima sulla gara individuale, e dopo quel bronzo sapevo che un'altra medaglia sarebbe stata possibile, ma stare qui ora è semplicemente 'Wow'. Questa volta sento che è un intero lavoro di squadra, non solo io o solo noi due."