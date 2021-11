Uno sguardo al passato: il paese più piccolo e la sua campionessa Olimpica

Atleti provenienti da oltre 200 paesi hanno preso parte ai Giochi Olimpici. Alcune nazioni sono molto popolose, altre meno. Alcuni paesi coprono vaste aree geografiche, mentre altri possono essere più piccoli del paese o della città in cui molti di noi vivono, come nel caso dei microstati.

Ai Giochi Olimpici Estivi di quest'anno, Tokyo 2020, due di queste realtà hanno attirato molta attenzione: Bermuda e San Marino.

Bermuda è grande poco più di 53 chilometri e ha una popolazione di 65.000 persone. Tokyo 2020 è stata la prima Olimpiade in cui un'atleta delle Bermuda ha vinto una medaglia d'oro, con Flora Duffy che ha trionfato nella competizione di triathlon femminile. In precedenza, il suo connazionale Clarence Hill aveva vinto una medaglia di bronzo nel pugilato, nella categoria pesi massimi, a Montreal 1976.

Anche San Marino ha assaporato la gloria a Tokyo 2020, diventando la nazione più piccola a produrre una medaglia Olimpica ai Giochi Estivi. Circondata dall'Italia, San Marino ha una popolazione di poco meno di 35.000 persone e gli atleti sammarinesi hanno vinto, rispettivamente, l'argento e il bronzo nelle gare di trap misto a squadre e di tiro al piattello femminile, oltre che una medaglia di bronzo nella lotta libera.

Tuttavia, tra tutti questi microstati, il meno popoloso ad aver prodotto una campionessa Olimpica è il Liechtenstein, con Hanni Wenzel, la sciatrice che ha vinto il titolo di sci alpino a Lake Placid 1980.

Ecco la storia del momento d'oro del Lichtenstein ai Giochi Olimpici Invernali.

Hanni, Andreas e Petra Wenzel

La carriera di Hanni Wenzel

Nata nell'allora Repubblica Federale di Germania, Wenzel si è trasferita con la famiglia nel Liechtenstein - un paese con meno di 40.000 abitanti che può essere attraversato in auto in meno di 30 minuti - quando aveva solo un anno. Fin da piccola condivide la passione per lo sci alpino con i suoi fratelli più piccoli, Andreas e Petra.

Dopo un'ottima prestazione ai Campionati del mondo del 1974 a St. Moritz, dove vinse la medaglia d'oro nello slalom (l'atleta più giovane in assoluto a vincere il titolo all'epoca), e un argento nella combinata, Wenzel ottenne la cittadinanza del Liechtenstein. Fu quindi ammessa a rappresentare il Principato a Innsbruck 1976, dove vinse una medaglia di bronzo nello sci alpino. Due anni dopo, nel 1978, è diventata la vincitrice assoluta della Coppa del Mondo.

La stagione dei sogni

Dopo gli eccellenti risultati nelle stagioni precedenti, Wenzel era la favorita per vincere l’evento di sci alpino ai Giochi Olimpici Invernali di Lake Placid 1980. Nella sua prima gara, la discesa libera, ha vinto la medaglia d'argento. Quattro giorni dopo, nello slalom gigante, ha vinto l'oro e ha fatto la storia, poiché il Liechtenstein era diventato la nazione più piccola della storia a produrre una campionessa Olimpica.

"È stato il più grande successo della mia carriera", ha detto Wenzel a Olympics.com.

L'impresa si sarebbe ripetuta 48 ore dopo, nell'ultima prova di sci alpino di quei Giochi, lo slalom. Wenzel ha vinto un secondo oro, finendo così per raddoppiare il numero di medaglie della nazione. Il suo successo non solo ha portato molte persone a cercare la piccola nazione su una mappa, ma ha anche creato confusione tra il pubblico dei Giochi, poiché l'inno del Liechtenstein è identico a quello di "God Save the Queen", più conosciuto in tutto il mondo come l'inno della Gran Bretagna.

"È stata una bella esperienza per il Liechtenstein aver vinto così tante medaglie ai Giochi organizzati negli Stati Uniti", ha commentato Wenzel durante i Fair Play Awards 2009.

La (grande) famiglia Wenzel

Le 10 medaglie Olimpiche del Liechtenstein (quasi una ogni 3.800 persone nel Paese) sono state tutte vinte ai Giochi Olimpici Invernali. Sette di queste sono stati vinti da membri della famiglia Wenzel. Oltre ad Hanni, Andreas è stato anche medaglia d'argento a Lake Placid 1980 e bronzo a Sarajevo 1984, entrambe nello slalom gigante.

Hanni ha sposato Harti Weirather - sciatore austriaco che ha vinto il titolo assoluto di Coppa del Mondo di discesa libera, nel 1981 - dalla quale ha avuto una figlia, Tina Weirather. A PyeongChang 2018, Tina ha vinto la decima medaglia Olimpica del Liechtenstein - la settima in famiglia - con il bronzo nel SuperG di sci alpino.

Le altre tre medaglie vinte dagli atleti del Liechtenstein, oltre a quelle vinte dai Wenzel, sono arrivate dai fratelli Willy e Paul Frommelt (entrambi bronzo nello slalom, rispettivamente, a Innsbruck 1976 e Calgary 1988); e Ursula Konzett, anche lei bronzo nello slalom a Sarajevo 1984.

Tina Weirather of Liechtenstein wins the bronze medal during the Alpine Skiing Women's Super-G at Jeongseon Alpine Centre on February 17, 2018 Foto di 2018 Getty Images

La carriera di Hanni Wenzel

Dopo Lake Placid 1980, la carriera di Hanni Wenzel durò altri quattro anni. Nel 1984 si ritirò, dopo aver vinto quattro medaglie Olimpiche (di cui due ori), quattro titoli mondiali e 33 vittorie di tappa in Coppa del Mondo.

Il suo record non lascia dubbi sul fatto che sia una delle più grandi atlete nella storia dello sci alpino. È anche, senza dubbio, uno dei più grandi nomi dello sport del Liechtenstein.