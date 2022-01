Una funambolica Goggia sbanca Cortina e vince la quarta discesa della stagione

Non c'è nulla da fare, Sofia Goggia o vince o esce, non ci sono mezze misure. E per fortuna le vittorie ormai abbondano decisamente di più rispetto alle uscite - merito della sua nuova maturità agonistica - ma che numeri ha regalato la bergamasca nella discesa libera di Cortina, penultimo appuntamento di specialità prima delle Olimpiadi di Beijing 2022 (4-20 febbraio).

Sbandate, intraversate, sbandierate, recuperi miracolosi e chi più ne ha più ne metta: la campionessa Olimpica al traguardo, dopo il sospiro di sollievo per esserci arrivata sulle sue gambe, ha guardato il tabellone e si è gettata a terra incredula di essere sana e anche prima dopo una gara infarcita di ogni genere di errori.

Ma la "fortuna" di Cortina compensa la sfortuna della settimana scorsa, dove Goggia era uscita per una spigolata rischiando di farsi seriamente male. In ogni caso, anche l'Olimpia delle Tofane, accorciata purtroppo per il vento forte in cima, con partenza abbassata alla Duca d'Aosta, ha ribadito che non c'è nessuna atleta che riesce a fare le linee della 29enne bergamasca e neanche che abbia il suo pelo e bravura nel far correre lo sci alla ricerca della massima velocità.

Ovviamente gli errori di oggi hanno messo a serio rischio la quarta vittoria stagionale in discesa (la 17ma in totale, la sesta in stagione compresi i due super-g e la seconda in libera qui dopo quella del 2018), ma nè Ramona Siebenhofer (AUT), seconda, né la rediviva Ester Ledecka (CZE), terza e al suo primo podio stagionale, sono riuscite a scalzare la coraggiosissima e pazzerella Sofia, che ormai domina la classifica di specialità con 400 punti.

Sfiorano la top 10 molte altre azzurre, con Nicol Delago e Elena Curtoni appaiate al 14mo posto, mentre un'arrabbiatissima Federica Brignone si piazza 18ma a causa di un errore grave nel finale, altrimenti avrebbe lottato per il podio. 20ma arriva Nadia Delago, 37ma Francesca Marsaglia e solo 40ma Marta Bassino, penalizzata dal vento nel finale.

In classifica generale Sofia Goggia è terza con 769 punti, dietro a Mikaela Shiffrin (966) e a Petra Vlhova (929).

TOP FIVE DELLA DISCESA LIBERA DI CORTINA (22 GENNAIO 2022)

TOP 5 Discesa libera femminile Cortina 22 gennaio 2022.

Sofia Goggia (ITA) 1:06.98 Ramona Sieberhofer (AUT) +0.20 Ester Ledecka (CZE) +0.26 Corinne Suter (SUI) + 0.33 Mirjam Puchner (AUT) + 0.37

LE ALTRE ITALIANE

14 Elena Curtoni

14 Nicol Delago

18 Federica Brignone

19 Nadia Delago

35 Marta Bassino

"È stata una discesa incredibile. Dopo le cose che ho combinato alla curva Delta vedere la luce verde è stato un sogno, poi a Cortina: ho il cuore pieno di emozioni. Tantissime persone mi hanno scritto una miriade di messaggi nei giorni scorsi: io quattro anni fa avevo vinto qua ma non avevo ancora fatto le Olimpiadi ed ero ancora agli albori e inesperta. Oggi ho sentito tutto l’amore di Cortina e dei fan: sono contentissima. Sentire l’affetto dai supporter è una vittoria personale che forse vale più di quella sugli sci, oggi mi godo questa vittoria che penso sia una delle più belle della mia carriera, per tanti motivi. Domani c’è il superG e la gara più importante è sempre la prossima. Sento il Tricolore addosso, mi dà la carica".

Sofia Goggia, al termine della gara di Cortina.

Olimpiadi Invernali di Beijing 2022 - Programma delle gare di sci alpino

• 6 febbraio: discesa libera maschile (campione Olimpico in carica: Aksel Lund Svindal, NOR)

• 7 febbraio: slalom gigante femminile (campione Olimpico in carica: Mikaela Shiffrin, USA)

• 8 febbraio: super-g maschile (campione Olimpico in carica: Matthias Mayer, AUT)

• 9 febbraio: slalom femminile (campionessa Olimpica in carica: Frida Hansdotter)

• 10 febbraio: combinata maschile (campione Olimpico in carica: Marcel Hirscher, AUT)

• 11 febbraio: super-g femminile (campionessa Olimpica in carica: Ester Ledecka, )

• 13 febbraio: slalom gigante maschile (campione Olimpico in carica Marcel Hirscher, AUT)

• 15 febbraio: discesa libera femminile (campionessa Olimpica in carica Sofia Goggia, ITA)

• 16 febbraio: slalom maschile (campione Olimpico in carica Andre Myhrer, SWE)

• 17 febbraio: combinata femminile (campionessa Olimpica in carica: Michelle Gisin, SUI)

• 19 febbraio: parallelo a squadre (campione Olimpico in carica: SUI)