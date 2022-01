Tutto sullo short track Olimpico con Apolo Ohno

Apolo Ohno, l'Olimpionico invernale più decorato degli Stati Uniti, è un personaggio dalle mille sfaccetature. L’esperienza maturata durante l'incredibile carriera sportiva è stata di ispirazione per le persone di tutto il mondo. Da quando si è ritirato, l'ex atleta lavora come coach motivazionale, scrittore e commentatore televisivo.

Ohno ha parlato con Olympics.com della bellezza e dell'imprevedibilità dello short track, della sua carriera post-Olimpica e di previsioni per Beijing 2022.

Di seguito è riportata una trascrizione di quell'intervista, leggermente modificata per chiarezza e brevità.

Olympics.com (OC): Come hai scoperto lo short track e cosa te ne ha fatto innamorare al punto da diventare un atleta professionista?

Apolo Ohno (AO): Mi sono innamorato dello short track nel 1992, quando ho visto le Olimpiadi Invernali con mio padre. Stavo guardando davvero qualcosa di speciale. Gli atleti indossavano questa specie di abiti da supereroe pattinando intorno a una pista a 48 km/h, indossando queste spade da samurai lunghe 17 pollici legate ai piedi. Sembrava semplicemente pazzesco. Questa è la cosa che mi ha colpito. E era quello che volevo fare. Quando avevo 14 anni sono stato invitato a far parte del Lake Placid Junior Olympic Development Programme.

Apolo Ohno nei 500m di short track a Torino 2006

OC: C'è qualche atleta in particolare che ti ha ispirato o che consideri una leggenda del tuo sport?

AO: La persona che mi ha ispirato di più è stato Mark Gagnon, del Canada. Semplicemente amavo vederlo pattinare, ho adorato il suo stile di pattinaggio. Non aveva il miglior fisico per lo short track, era più alto della maggior parte dei pattinatori, ma sapeva farlo funzionare. E mi sembrava così concentrato. Era il mio atleta preferito da cui imparare. E ho avuto la fortuna di poter persino gareggiare contro di lui molte volte.

OC: Se dovessi spiegare lo short track in poche parole, cosa diresti?

AO: Dinamico, caotico, esplosivo e divertente.

Short track in un minuto

· Le basi: lo short track è un evento a eliminazione in cui i pattinatori gareggiano a gruppi e cercano di superare gli altri concorrenti nelle batterie

· Storia Olimpica: lo short track ha fatto il suo debutto Olimpico con due eventi individuali e due staffette ad Albertville 1992. Dai Giochi Olimpici di Torino 2006, il programma di questa disciplina prevede otto eventi (che arrivano a nove con l'inserimento della staffetta a squadre miste a Pechino 2022)

· Medaglie Olimpiche per nazione: la Corea de Sud è la nazione più titolata nello short track Olimpica, con 48 medaglie totali (di cui 24 ori). La Repubblica Popolare Cinese e il Canada sono rispettivamente seconda e terza, con 33 medaglie totali ciascuna (la Cina ha 10 ori contro i 9 del Canada).

· Leader nel medagliere Olimpico: Viktor Ahn, che ha gareggiato sia per la Corea del Sud che per la Russia, e l'italiana Arianna Fontana sono i pattinatori di short track di maggior successo nella storia delle Olimpiadi, con 8 medaglie ciascuno.

OC: Cosa ami di più dello short track e qual è la parte più impegnativa?

AO: La cosa che amo di più dello short track è il livello di concentrazione necessaria per competere ad alto livello. Lo short track ha a che fare con la costanza quotidiana di avere un unico obiettivo e con lo scopo di cercare di essere la tua versione migliore possibile.

OC: Quali sono i tre momenti più memorabili della tua carriera?

AO: Ognuno dei tre Giochi Olimpici a cui sono andato. Sono stati probabilmente i momenti salienti della mia carriera perché ho affrontato sfide diverse, concorrenti diversi, condizioni diverse in ciascuna situazione. Ho retto la pressione sia fisica che psicologica. E in quei momenti mi sono sentito in grado di affontare al meglio quelle situazioni.

OC: Quali sono le principali qualità e abilità di cui una persona ha bisogno per avere successo nello short track?

La qualità migliore è la forza mentale. Costanza - durante l'allenamento fisico così come nell'allenamento mentale. Poi ci sono ovviamente tutti gli aspetti fisici, essere forti ed esplosivi, avere un'ottima tecnica, essere intelligenti riguardo alla tua strategia di gara, avere fiducia in se stessi. Gli aspetti sono veramente tanti, il che rende lo short track uno sport davvero impegnativo.

OC: Cosa significa per te aver gareggiato alle Olimpiadi?

AO: Mi piace scherzare su questo dicendo: 'Guarda, questa gara ha la stessa distanza di qualsiasi altra gara che ho corso per migliaia di volte. Non è niente di diverso. Ci sono solo più telecamere. Ci sono più persone qui e tu sei in un posto diverso. Ci sono gli stessi atleti. Si applica la stessa strategia. La tua attrezzatura non è cambiata. Le condizioni del ghiaccio sono sostanzialmente le stesse. Perché dovrebbe essere diverso?' Ma la realtà è che è diverso. L'energia si sente in maniera diversa. L'aspettativa è diversa. E c'è poi il fatto che se non ottieni quello che vuoi devi aspettare altri quattro anni per riprovarci.

OC: Cosa pensi che possiamo aspettarci da Pechino 2022? Chi sono i candidati alla medaglia nello short track?

AO: Oggi lo sport è molto diverso rispetto a quattro anni fa. Il campo della competitività e delle prestazioni ora è molto profondo, il che significa che ci sono molti atleti che possono fare una finale e molti atleti che possono medagliare. I soliti noti sono sempre la Corea del Sud, la Cina, il Canada, ma ora ci sono anche Russia, Ungheria, Italia, Giappone, Stati Uniti.. Te lo dirò due settimane prima dei Giochi, dopo aver visto cosa succede durante le prove.