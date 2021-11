Tutto su Shaun White: scopri i suoi record e i suoi segreti

L'americano Shaun White è un'autentica leggenda dello snowboard.

Il 35enne re dell'halfpipe, è lo snowboarder più completo nella storia di questo sport e detiene il record del maggior numero di medaglie d'oro Olimpiche mai vinte da una persona.

Con un tale successo arriva la notorietà, e con la notorietà, anche la curiosità. Per aiutarvi a familiarizzare con il grande atleta Olimpico invernale, Olympics.com ha messo insieme alcune delle domande più scottanti sullo snowboarder statunitense, con annesse risposte.

Leggetele qua sotto!

Quante medaglie d'oro Olimpiche ha vinto Shaun White?

Il quattro volte Olimpionico ha conquistato 3 medaglie d'oro Olimpiche: ha vinto il titolo nell'halfpipe a Torino 2006 e Vancouver 2010.

A Sochi 2014, White ha fallito la zona medaglie per la prima volta, per poi tornare a vincere l'oro a PyeongChang 2018.

Oltre agli ori, White è l'unico atleta ad aver ottenuto due punteggi perfetti di "100" durante la competizione.

Quanti anni aveva Shaun White alla sua prima Olimpiade?

Aveva 19 anni quando ha partecipato alla sua prima Olimpiade a Torino, in Italia.

Shaun White è sposato?

Al momento non è sposato.

Lo snowboarder USA ha attualmente una relazione con l'attrice americana Nina Dobrev, famosa per la sua interpretazione di Elena Gilbert nella popolare serie televisiva "The Vampire Diaries".

Come si sono conosciuti Shaun White e Nina Dobrev?

La data esatta in cui Dobrev e White si sono messi insieme non è nota; si pensa che i due si siano fidanzati all'inizio del 2020, prima di andare a vivere insieme durante la pandemia di COVID-19.

Ha dei figli?

Al momento non ha figli.

Quando ha cominciato a fare snowboard?

Ultimo di tre figli, ha provato per la prima volta lo snowboard all'età di sei anni cercando di emulare il fratello maggiore Jesse.

Come si allena?

Dopo aver fallito la medaglia a Sochi 2014, lo specialista dell'halfpipe ha deciso di riconfigurare il suo regime di allenamento tradizionale di snowboard in inverno e pattinaggio e surf in estate, per avere più possibilità di andare a medaglia a PyeongChang 2018.

Oltre ad assumere un fisioterapista e un allenatore per aiutarlo a diventare più resistente, ha rivisto il suo allenamento con la tavola. White ha cominciato a fare due giorni consecutivi di snowboard duro prima di prendersi un giorno di riposo.

La combinazione delle due cose ha reso White uno snowboarder più forte ed esplosivo.

Ha dei fratelli?

Shaun White ha un fratello, Jesse, e una sorella, Kari.

Quanto è alto?

Shaun White è 1.75m.

Qual è il suo soprannome?

"The Flying Tomato” (il pomodoro volante), grazie alla chioma rossa svolazzante che aveva un tempo.

Quale college ha frequentato?

Shaun White non è mai andato al college.

Pratica anche lo skateboard?

White ha imparato a fare skateboard fin da piccolo, dopo aver seguito suo fratello maggiore negli skatepark.

Per molti anni, l'americano è stato un crac anche come skateboarder oltre come snowboarder - eccellendo in particolare nei concorsi vert, che assomigliano di più a un halfpipe dello snowboard.

White aveva intenzione di competere a Tokyo 2020 dove lo skateboarding ha fatto il suo debutto Olimpico tuttavia, alla fine ha rinunciati epr concentrarsi sulla preparazione della prova di snowboard a Beijing 2022.

Quante medaglie agli X Games ha vinto?

Shaun White ha conquistato 23 medaglie agli X Games.

In dettaglio: 15 ori (13 nello snowboard, 2 nello skateboard vert), cinque argenti e tre bronzi.

Dov'è nato?

Shaun White è nato il 3 settembre 1986 a San Diego, California, USA.

Sarà in gara ai Giochi del 2022?

White ha confermato nel media summit USA del 19 ottobre, che stava iniziando il processo di qualificazione per la squadra di snowboard USA, con l'obiettivo di partecipare ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino, Cina, il prossimo febbraio.