Grand Prix Manchester 2022: tutto quello che c'è da sapere sull'evento che darà punti per la qualificazione del taekwondo a Parigi 2024, e come vedere Alessio e Dell'Aquila in azione

Il terzo evento della serie World Taekwondo Grand Prix 2022 si svolge a Manchester ed è destinato a essere uno dei più competitivi di questa stagione, con almeno sei campioni Olimpici confermati all'appuntamento del 21-23 ottobre.

L'azzurro Simone Alessio sarà decisamente uno dei nomi che catalizzerà l'attenzione, insieme a Zongshi Luo, altra favorita della vigilia per la vittoria della terza medaglia d'oro in un Grand Prix in questa stagione, dopo i successi di Roma e Parigi.

Il Grand Prix è una tappa importante sulla strada per i Giochi Olimpici di Parigi 2024, poiché 256 atlete e atleti invitati hanno la possibilità di ottenere punti per la classifica valida per le qualificazioni Olimpiche, in attesa dei Campionati del mondo in Messico e della finale della serie che si svolgerà in Arabia Saudita, a dicembre.

Ecco le informazioni chiave da sapere, i nomi a cui prestare attenzione, cosa aspettarti dalla seconda tappa di #RoadToParis2024 per il taekwondo, come seguire l'azione dalla Regional Arena via streaming, il programma, e altro ancora.

Riuscirà Simone Alessio a vincere il suo terzo oro consecutivo in un Grand Prix?

Il Campione del mondo 2019, Alessio, arriva a Manchester da favorito per le medaglie nei -80kg maschili.

È rimasto imbattuto nella serie del Grand Prix 2022 e adesso è a caccia della terza medaglia d'oro dopo aver dominato a Roma e Parigi.

Da quando ha mancato la medaglia a Tokyo 2020, Alessio, che è arrivato quinto ai Giochi del suo debutto, ha vinto gli Open di Francia 2021 prima di vincere la WT Presidents Cup europea.

L'atleta calabrese ritorna alla Regional Arena di Manchester, in Inghilterra, dove ha vinto il suo secondo titolo europeo lo scorso maggio, con l'obiettivo di gareggiare senza abbandonare la vetta, mentre cresce l'attesa per i Campionati del mondo di Guadalajara, in Messico.

"Il mio obiettivo a Manchester è finire imbattuto. A Roma ho fatto la mia migliore prestazione tattica e tecnica della mia vita", ha detto in un'intervista esclusiva a Olympics.com.

"A Parigi, la mia prestazione è stata veramente poco entusiasmante, poco bella anche da vedere. Spero di ripetere a Manchester lo stesso risultato di Parigi e poi arrivare al Mondiale e dare tutto. L'obiettivo è essere imbattuto in primis e non mi importa nemmeno se combatterò bene o meno. Voglio solo essere imbattuto e vincere".

Il fuoriclasse italiano affronterà i medagliati Olimpici di Tokyo guidati dal giordano Saleh El-Sharabaty che ha battuto in finale in Giappone, l'egiziano Seif Eissa, medaglia di bronzo, che ha battuto in finale a Roma, e Toni Kanaet, il croato che ha eliminato nelle semifinali di Euro.

Simone Alessio at the 2022 Paris GP Finals. (Photo by World Taekwondo)

Un'altra categoria che ha attratto tutti i pesi massimi è quella maschile +80kg.

C'è il campione Olimpico di Rio 2016 Cheick Sallah Cisse, della Costa d'Avorio, che vuole eguagliare o migliorare il suo argento di Roma, dietro al vincitore della serie, il turco Emre Atesli.

Atesli arriva da n.2 a Manchester dietro al brasiliano Icaro Miguel Soares.

Prenderà parte alla parata anche il vincitore del Grand Prix di Parigi, il cubano Rafael Alba, e il finalista perdente, il croato Ivan Sapina. Anche la medaglia d'argento di Tokyo 2020 Dejan Georgievski (Macedonia del Nord) e Maicon Siqueira, altro brasiliano in forma (terzo a Rio 2016), sono favoriti per l'oro a Manchester.

La classe -58kg maschile ha prodotto due diversi vincitori nei primi due round della serie.

Il campione Olimpico in carica Vito Dell'Aquila è tornato in lista di partenza dopo aver saltato Parigi, evento in cui la star locale Ravet Cyrian ha vinto contro Mohamed Khalil Jendoubi.

Il tunisino è stato anche il finalista perdente a Roma, vinta dal coreano Jang Jun.

Anche la categoria 68kg dovrebbe offrire un'azione altrettanto elettrizzante, con la presenza del n.1 del ranking, il britannico Bradly Sinden, Campione del mondo e medaglia d'argento Olimpica, desideroso di fare l'upgrade del suo bronzo di Parigi.

Il turco Hakan Recber, che ha vinto a Roma, cerca anche la sua seconda vittoria dopo il buona la prima in Italia.

Anche il Campione spagnolo del Grand Prix di Parigi Javier Perez Polo, e il finalista perdente Jordan Zaid Kareem sono confermati a Sport City.

Le stelle Olimpiche che brilleranno a Manchester

Quattro campionesse Olimpiche si sfideranno a suon di calci nelle categorie femminili.

Ancora una volta saranno in azione tutte le medaglie di Tokyo 2020 della categoria -49 kg femminile, guidate dall'oro Panipak Wongpattanakit. La stella thailandese torna dopo la vittoria di Parigi, insieme alla testa di serie spagnola Adriana Cerezo Iglesias, che aveva battuto nella finale Olimpica. Anche la serba Tijana Bogdanovic, due volte medaglia Olimpica, e l'israeliana Abishag Semberg sono tra le favorite per le medaglie, insieme alla croata Bruna Duvancic, seconda a Roma.

L'altra croata Matea Jelic torna al Grand Prix in cerca della sua prima vittoria stagionale, insieme alla medaglia d'argento di Tokyo 2020 Lauren Williams, che gareggia sul suolo di casa in Gran Bretagna, e a Ruth Gbagbi, la due volte medaglia di bronzo che ha vinto a Parigi.

La francese Magda Wiet Henin, vincitrice a Roma, è la seconda classificata per Manchester.

Anche la doppia medaglia d'oro Olimpica Jade Jones del Team GB è una di qulle con la striscia migliore per i -57 kg, e sarà la favorita in una categoria in cui saranno presenti tutte e tre le medaglie Olimpiche di Tokyo, guidate dalla campionessa in carica Anastasija Zolotic.

Dopo l'uscita anticipata dall'evento di Parigi e il bronzo a Roma, la statunitense Zolotic dovrà vedersela con Lo Chia-Ling e Hatice Ilgun, oltre che con il bronzo mondiale 2019 della squadra GB, Aaliyah Powell e la di lei connazionale Jodie McKew.

Tuttavia, in questa categoria, i fari sono puntati sulla cinese Zongshi Luo, in forma splendidissima, medaglia d'oro a Roma e Parigi, alla ricerca della terza vittoria consecutiva.

La prima classificata nei +67 kg femminili è la star inglese Bianca Walkden, che torna a gareggiare dopo il matrimonio con il suo partner di lunga data Aaron Cook, che ha anche rappresentato la squadra GB, sempre nel taekwondo.

Walkden, medaglia di bronzo a Tokyo, sarà affiancata dall'altra terza classificata dei Giochi del 2016 Althea Laurin - sconfitta da Lee Da-bin nella finale di Parigi -, dalla connazionale Rebecca McGowan (terza all'ultimo Grand Prix), e dalla portoricana Crystal Weekes - medaglia d'argento a Roma.

Programma e orari incontri del Grand Prix di Manchester 2022 · World Taekwondo

Venerdì 21 ottobre

11:00 - 14:00 - donne 49 kg, uomini -58 kg - Vito Dell'Aquila

15:00 - 17:00 - ottavi di finale e quarti di finale - donne 49 kg, uomini -58 kg - Vito Dell'Aquila

18:00 - 20:00 - Semifinali e finali - donne 49kg, uomini -58kg -Vito Dell'Aquila

Sabato 22 ottobre

11:00 - 14:00 - donne -57 kg, donne -67 kg, uomini -68 kg

15:00 - 18:00 - ottavi di finale e quarti di finale - donne -57 kg, donne -67 kg, uomini -68

19:00 - 21:30 - Semifinali e finali - donne -57 kg, donne -67 kg, uomini -68

Domenica 23 ottobre

11:00 - 14:00 - +67 kg donne, -80 kg uomini, +80 kg uomini - Simone Alessio

15:00 - 18:00 - ottavi di finale e quarti di finale - donne +67 kg, uomini -80 kg, uomini +80 kg - Simone Alessio

19:00 - 21:30 - Semifinali e finali - +67kg donne, -80kg uomini, +80kg uomini - Simone Alessio

Come guardare il Grand Prix di Manchester 2022 - World Taekwondo

È possibile seguire l'azione del Manchester 2022 World Taekwondo grand prix anche in diretta su Olympic Channel via Olympics.com qui (si applicano restrizioni geografiche).

Per gli altri territori, ci sarà uno streaming in diretta dell'azione sulla pagina YouTube di World Taekwondo.