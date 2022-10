Il percorso della maratona di Parigi 2024: una corsa ambiziosa attraverso storia e monumenti incredibili

Il percorso della maratona di Parigi 2024 è stato svelato mercoledì 5 ottobre in occasione di un evento presso il Municipio di Parigi (Hotel de Ville). All'evento hanno partecipato il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, il presidente di Parigi 2024, Tony Estanguet e l'ex primatista mondiale, la maratoneta Paula Radcliffe.

Il percorso della maratona Olimpica, lungo 42.195 km, passerà accanto a molti dei monumenti più rappresentativi della capitale francese. Partendo dall'Hotel de Ville (Municipio) e terminando a Les Invalides, visiterà luoghi come l'Opéra Garnier, Place Vendôme, Jardin des Tuileries, Pyramides du Louvre, Place de la Concorde, Grand Palais, Jardins du Trocadéro, Château de Versailles, Tour Eiffel e altri ancora.

Molti dei siti sul percorso della maratona sono sedi Olimpiche. BMX freestyle, breaking, skateboard e basket 3x3 si svolgeranno a Place de Concorde; il pentathlon moderno e l'equitazione alla Reggia di Versailles, la gara di tiro con l'arco a Les Invalides, mentre il beach volley si svolgerà sotto la Torre Eiffel.

Circa 7.000 spettatori potranno acquistare un biglietto di 24 euro per assistere alla fine della gara da una tribuna vicino al traguardo, mentre si prevede che molti altri appassionati si riverseranno nelle strade per assistere gratuitamente al resto della corsa.

I diritti delle donne celebrati in una maratona storica

"Gli atleti, le decine di migliaia di spettatori e i milioni di telespettatori vivranno un'esperienza speciale tra luoghi iconici: dalla capitale francese a Versailles, passando per i paesaggi emblematici dell'Ile-de-France. In questa cornice eccezionale, gli atleti affronteranno anche una sfida sportiva di difficoltà senza precedenti, grazie a un percorso duro con salite significative", ha dichiarato Tony Estanguet a proposito della maratona.

Se da un lato la gara sarà indubbiamente un piacere da guardare, dall'altro questa maratona Olimpica ha anche un'importanza storica. Il percorso è stato ispirato da "la marche des femmes" (la marcia delle donne su Versailles), quando il 5 e il 6 ottobre 1789 un gruppo di donne camminò dal municipio di Parigi a Versailles e portò con la forza il re a les Tuileries. Grazie alle pressioni di questo gruppo di donne, il re Luigi XVI ratificò la famosa Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del cittadino, pochi mesi dopo la Rivoluzione francese.

La maratoneta francese Mélody Julien si è detta entusiasta del percorso e del suo significato, soprattutto perché, per la prima volta dall'introduzione della maratona femminile ai Giochi Olimpici di Los Angeles 1984, l'ordine di svolgimento delle gare è cambiato: la gara maschile si svolgerà per prima sabato 10 agosto alle 8.00 CET e quella femminile il giorno successivo, domenica 11 agosto alle 8.00 CET.

"Una sfida fisica e sportiva monumentale, e un giusto tributo alle donne che hanno cambiato la storia: questa maratona sarà un giorno da ricordare, e dal profondo del mio cuore spero di farne parte!", ha dichiarato Julien.

"Abbiamo voluto invertire l'ordine [degli eventi], con l'ambizione di aumentare l'uguaglianza di genere e portare le donne al centro della scena per la prima volta. Così la maratona femminile avrà una grande visibilità l'11 agosto, a coronamento del programma di atletica", ha dichiarato Estanguet.

Un percorso impegnativo e ricco di storia

Come sottolineato da Julien, il percorso sarà sicuramente una sfida. Il punto più alto raggiungerà i 183 metri al km 20.3, mentre la maggiore pendenza in salita sarà del +13.5% e quella in discesa del -13.4%. L'altimetria complessiva della gara sarà di 438 metri.

"Con le sue variazioni altimetriche, la Maratona di Parigi 2024 spingerà gli atleti al loro limite assoluto. Una fantastica sfida sportiva in uno scenario spettacolare. Si preannuncia una gara leggendaria!" ha aggiunto Paula Radcliffe, ex detentrice del record mondiale di maratona.

Alcuni dei momenti chiave della maratona includono il punto tra il 15° e il 17.8° km, dove ci sarà una lunga salita mentre la maratona si sposta da Sèvres a Ville d'Avray.

Un'altra salita tra i 19.7 km e i 20.3 km sarà seguita da una discesa del 6% che continuerà fino ai 27.5 km della gara.

Tra i 28.5 km e i 29 k, un'altra salita con una pendenza massima del 13.5% sarà seguita da un'altra lunga discesa tra i 29.2 km e i 32.5 km, con pendenze tra il 3% e il 13.4%.

Nulla di tutto ciò, tuttavia, è sufficiente a preoccupare il due volte campione Olimpico e detentore del record mondiale Eliud Kipchoge, che ha dichiarato:

"Senza dubbio, la maratona di Parigi 2024 avrà qualcosa di speciale. Esibirsi in una cornice così imponente, in un luogo così carico di storia e simbolismo, sarà un'esperienza unica. Non potrei chiedere una gara più perfetta per i Giochi".

Una maratona per tutti

Oltre alle maratone Olimpiche, è stato confermato che più di 40.000 membri del pubblico avranno l'opportunità di correre nella "Paris 2024 Marathon Pour Tous". Nell'ambito di questo annuncio, Parigi 2024 ha rivelato i dettagli sulle modalità di iscrizione alla maratona aperta a tutti (42.195 km) e alla corsa di 10 km, che si svolgeranno entrambe sullo stesso percorso delle maratone Olimpiche.

