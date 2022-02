Sui Wenjing e Han Cong, il lungo e tortuoso viaggio verso l'oro Olimpico: "Vai e sii coraggioso"

Sui Wenjing e Han Cong hanno affrontato un periodo di grande pressione.

Hanno gareggiato come ultimi nell'evento di pattinaggio di figura a coppie. Il binomio cinese è arrivato al centro della pista con un'intera nazione a guardarli, nella penultima notte dei Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022. L'aspettativa su di loro e per l'oro era enorme.

L'evento a coppie - che normalmente si tiene all'inizio del programma di pattinaggio Olimpico - era stato spostato per ultimo. Per loro tutto questo era destino.

"Prima di scendere sul ghiaccio, sapevamo che i nostri rivali si erano comportati davvero bene", ha detto Han ai giornalisti, quella sera, in mandarino. “Ad essere onesti, eravamo tanto sotto pressione”.

Nei quattro minuti successivi, hanno brillato nonostante quella pressione, conquistando l'oro Olimpico quattro anni dopo aver vinto l'argento a PyeongChang 2018.

I due volte campioni del mondo, dopo oltre 15 anni di partnership, ora sono anche medaglia d'oro Olimpica.

"Questa è una notte indimenticabile", ha detto Sui, anche lei in cinese. “Abbiamo realizzato i nostri sogni nella nostra terra natale. Abbiamo messo la ciliegina sulla torta e ne siamo molto orgogliosi. Rispetto a PyeongChang, quattro anni fa, siamo riusciti a cambiare il colore della nostra medaglia. Abbiamo raggiunto questo grande traguardo. Ne abbiamo passate tante e tanti infortuni".

Gli infortuni e gli interventi chirurgici – per entrambi i pattinatori – sono stati davvero molti, ma Han ha detto che sono stati i dubbi nei loro confronti, da quando hanno formato la coppia, a motivarli in modo particolare. La gente aveva detto loro per anni che Han era troppo piccolo per essere il partner in una coppia e che non avrebbero potuto competere con le migliori squadre del mondo.

"Fin dalla tenera età, nessuno aveva la fiducia che saremmo potuti diventare una coppia di pattinatori su ghiaccio a causa della nostra statura. Ora siamo campioni Olimpici", ha detto Han. "Questo è stato un viaggio fantastico... Volevamo dimostrare alle persone che si può fare, qualunque cosa accada. Devi solo andare avanti ed essere coraggioso".

A seguito di questa risposta, Sui ha aggiunto: “Le persone avevano dei dubbi su di noi perché le nostre altezze sono simili. Abbiamo superato tante difficoltà. Quando le persone dicono che "questo è un vicolo cieco", non aver paura di fare la tua strada. Non smettere mai di credere in te stesso. Non lasciare mai che le ansie abbiano la meglio su di te”.

Sui/Han: un fantastico quadruplo twist

I pattinatori della ROC Evgenia Tarasova e Vladimir Morozov hanno contribuito ad aumentare la pressione su Sui/Han: con un programma libero quasi perfetto hanno realizzato 155 punti, portando il loro totale a 239.25.

L'elemento di apertura di Sui e Han ha fatto la differenza: un quadruplo twist (una mossa in cui Han lancia Sui in una posizione quasi orizzontale e lei esegue rotazioni in aria, con lei stretta tra le sue braccia), eseguito da non più di due squadre in precedenza ai Giochi Olimpici.

Ogni altra coppia nel programma libero a 16 squadre, inclusa Tarasova/Morozov, aveva completato un triplo twist. Il punto che ha fatto la differenza? Sui/Han hanno guadagnato 10.42 punti per il loro quadruplo twist, mentre Tarasova/Morozov hanno ottenuto un 9.00 per il triplo twist.

Con un punteggio totale di 239,88 – solo 0,63 davanti alla coppia ROC – prendersi questo rischio ha significato la vittoria.

"Potevamo fare quel trick da quando eravamo giovani, ma crescendo, si sono verificati sempre più infortuni e non è più stato facile per noi fare il quadruplo twist.", ha raccontato Sui. “Penso che lo spirito Olimpico sia questo: non importa se hai degli infortuni, come stia il tuo corpo o se sei adatto a questo tipo di trick, provalo e fallo. Penso che questo sia il nostro modo di perseguire lo spirito Olimpico”.

Mentre il difficile trick ha dato inizio al programma in modo fantastico, Sui ha fatto fatica sul secondo passaggio di salto della squadra, il triplo salchow fianco a fianco, con il quale ha perso punti.

Ma per una coppia con i problemi nei salti di cui Sui, dopo anni di infortuni al piede, gare saltate e successivi interventi chirurgici, c'era un piano in atto: non importa quanto grande o piccolo sia l'errore, andare avanti.

"Avevamo pensato ad alcune soluzioni per i potenziali errori durante il programma", ha spiegato Sui dopo. "Quando ho commesso quell'errore, Han mi ha detto: 'Nessun problema, andiamo avanti'. Abbiamo commesso errori anche nelle competizioni precedenti, quindi cerca di adattarti rapidamente e non mollare mai. Anche questo è il nostro modo di perseguire lo spirito Olimpico”.

Il dominio continua: la Cina vince il secondo oro nel pattinaggio di coppia

L'attesa per i loro punteggi nel kiss and cry è stata ancora più carica di emozioni: si sono seduti accanto all'allenatore Zhao Hongbo, che - con Shen Xue - è stato l'unico pattinatore cinese ad aver vinto l'oro nel pattinaggio di figura e il leader di una rinascita per la nazione nel pattinaggio di coppia, avendo conquistato sei medaglie nell'evento dal 2002.

Avevano fatto abbastanza: la squadra ha iniziato ad abbracciarsi mentre arrivavano i punteggi Han si è lasciato sfuggire un urlo. Il gruppo ha continuato ad abbracciarsi mentre il Capital Indoor Stadium ha raggiunto un livello di decibel mai toccato in queste Olimpiadi.

Sui e Han avevano vinto l'oro Olimpico davanti al pubblico del loro paese.

"Questa medaglia è la medaglia di tutta la squadra e penso che sia stata vinta grazie agli sforzi di tutti", ha detto in seguito Sui.

Ha continuato: “Stiamo insieme da 15 anni. Abbiamo vissuto tutte le emozioni. Anche ieri, prima di pattinare, le parole di Han mi hanno quasi fatto piangere: "Ha detto: 'Dai, non importa se vinceremo o meno, ce la faremo insieme.'"

"Mi ha anche detto", ha aggiunto Sui, "'Forse non posso farcela da solo, ma se lo facciamo insieme, possiamo farcela'".

Han ha continuato la storia: "Le ho detto: 'Fidiamoci di noi stessi e possiamo vincere.' Poi siamo entrati in pista mano nella mano".