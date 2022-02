Tutto quello che devi sapere sulla storica staffetta della torcia Olimpica di Beijing 2022

La staffetta della torcia Olimpica è un simbolo importante dei Giochi, che annuncia il suo inizio e serve a ricordare l'importanza della pace e dell'amicizia, elementi chiave dello spirito del movimento Olimpico.

Ogni staffetta nel corso della storia presenta vari aspetti che riflettono l'identità culturale del Paese ospitante e incarnano l'epoca attuale, e la staffetta della torcia per Beijing 2022 non sarà diversa.

La staffetta della torcia Olimpica di Pechino 2022 si svolgerà dal 2 al 4 febbraio in tre città: Pechino, Yanqing e Zhangjiakou, con centinaia di tedofori, compreso il primo passaggio di consegne da robot a robot della storia.

Scopri di più sul programma, chi partecipa e cosa c'è di diverso questa volta, qui sotto.

Dai lavoratori in prima linea ai robot sottomarini

La fiaccola Olimpica è arrivata nella Repubblica Popolare Cinese il 20 ottobre scorso, facendo di Pechino la prima città della storia ad accogliere la torcia sia per l'edizione estiva (2008) che per quella invernale (2022) dei Giochi.

A causa della pandemia di COVID-19 in corso, sono state prese diverse misure sanitarie e di sicurezza per ridurre la lunghezza e la durata della staffetta.

Circa 1200 tedofori con background che vanno da scienza, istruzione, cultura e salute pubblica, prenderanno parte alla staffetta, che è impostata per iniziare al Parco Forestale Olimpico di Pechino e finire in una zona chiusa del parco.

I tedofori, la cui età varia dai 14 agli 86 anni, porteranno la torcia lungo la sezione Badaling della Grande Muraglia, attraverso le rovine di Nihewan, il Fulong Ski Resort e il Palazzo d'Estate.

Non solo i cittadini cinesi - il 57 per cento dei quali saranno lavoratori in prima linea - e gli internazionali provenienti da più di 20 paesi e regioni prenderanno parte alla staffetta, ma anche i robot!

Nel pomeriggio del 2 febbraio al Parco Olimpico Invernale di Pechino, vicino al fiume Yongding, verranno utilizzati robot anfibi e subacquei nella staffetta, segnando la prima volta nella storia che la torcia verrà passata da robot a robot.

Il tedoforo Li Jianjunon dopo aver ricevuto la torcia da Ioannis Antoniou alla cerimonia di accensione della fiamma olimpica Foto di Milos Bicanski/Getty Images

Staffetta della torcia Olimpica di Beijing 2022: programma e orari

2 febbraio: la presentazione di Pechino come una doppia città Olimpica

9:00 - 9:20: Porta Sud del Parco della Foresta Olimpica di Pechino (Cerimonia di lancio)

9:21 - 11:36: Parco della Foresta Olimpica di Pechino

11:36 - 18:04: Parco Olimpico Invernale di Pechino

18:04 - 19:03: Parco Shougang

3 febbraio: Pechino e Zhangjiakou, appuntamento su ghiaccio e neve

9:00 - 9:51: Grande Muraglia Badaling

9:51 - 10:40: Yanqing International Grape Exhibition Garden

10:50 - 12:00: Parco delle rovine di Nihewan

12:30 - 13:30: Villaggio Desheng

14:00 - 14:50: Parco della cultura industriale

15:20 - 16:00: Parco della neve Forlong

17:00 - 17:30: Dajingmen

4 febbraio: dove il passato e il presente si incontrano, La Porta dei Sogni

8:30 - 10:23: Il Palazzo d'Estate

10:23 - 12:12: Parco della Foresta Olimpica di Pechino a circuito chiuso

13:00 - 15:20: Parco della Foresta del Gran Canale