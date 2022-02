Staffetta femminile di sci di fondo: oro a ROC davanti a Germania e Svezia

Fanno festa le russe, Italia ottava

In una gara emozionante, ROC ha vinto l'oro al centro nazionale di sci di fondo di Zhangjiakou. Ottima in particolare l'ultima frazione di Veronika Stepanova. Alle sue spalle la Germania, che ha conquistato l'argento dopo aver condotto per gran parte della gara. Nonostante il grande divario aperto dalle prime due squadre nel corso del secondo giro, Svezia e Finlandia hanno si sono date battaglia per il bronzo, con le svedesi brave a prevalere in volata.

Dopo una caduta nel corso del primo giro, la Norvegia ha compromesso di fatto la propria gara arrivando quinta. Gli scandinavi avevano vinto entrambi i titoli di staffetta femminile e maschile ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018.

L'Italia ha invece chiudo in ottava posizione con il quartetto formato da Anna Comarella, Lucia Scardoni, Caterina Ganz e Martina Di Centa.

LA TOP DELLA STAFFETTA FEMMINILE 4X5KM ALLE OLIMPIADI DI PECHINO 2022

1 - ROC 53:41.0

2 - Germania +18.2

3 - Svezia +20.7

4 - Finlandia +21.2

5 - Norvegia +28.8

6 - Stati Uniti +1:28.2

7 - Svizzera +3:00.5

8 - Italia +3:39.5

9 - Canada +3:39.9

10 - Repubblica Popolare Cinese +4:08.7

13 febbraio

15:00 – Staffetta 4 x 10km U

16 febbraio

17:00 – Team Sprint TC Semifinali D

17:40 – Team Sprint TC Semifinali U

19:00 – Team Sprint TC Finale D

19:30 – Team Sprint TC Finale U

19 febbraio

14:00 – 50km Mass Start TL U

20 febbraio

14:30 – 30km Mass Start TL D

