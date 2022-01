Sport invernali: gli italiani in gara nel weekend del 20-23 gennaio

Sci Alpino: donne impegnate a Cortina per discesa e gigante

Sarà un weekend a tutta velocità per Sofia Goggia e compagne, impegnate nella discesa libera di Cortina d'Ampezzo. Dopo la caduta senza conseguenze della scorsa settimana, la Campionessa Olimpica di PyeongChang 2018 torna in gara per difendere la leadership della classifica di specialità. Tra le rivali più accreditate c'è la svizzera Lara Gut-Behrami, fresca vincitrice a Zauchensee (AUT).

Tante speranze di podio azzurro anche nel gigante, con Marta Bassino e Federica Brignone a caccia di gloria sulle nevi di casa in una specialità vede la svedese Sara Hector al comando della graduatoria di Coppa del Mondo.

Per la generale si fa sempre più serrato il duello tra la statunitense Mikaela Shiffrin (966 punti) e la slovacca Petra Vlhova (929).

Sci Alpino: velocisti e slalomisti impegnati a Kitzbühel (AUT)

Sarà la mitica Streif a ospitare gli uomini jet della velocità nella doppia discesa libera in programma nel fine settimana. Una pista che il leader della classifica di specialità Dominik Paris ama particolarmente, avendo vinto 3 volte in discesa e una in super-g. Oltre e lui, il team tricolore vedrà al cancelletto di partenza anche Guglielmo Bosca, Mattia Casse, Matteo Marsaglia, Christof Innerhofer e Pietro Zazzi.

Il weekend austriaco al maschile si chiuderà con lo slalom speciale, che torna in scena dopo la pazza gara di Wengen (SUI) della scorsa settimana che ha visto trionfare il norvegese Lucas Braathen e risalire sul podio Giuliano Razzoli. Dopo la recente caduta, anche Alex Vinatzer andrà alla ricerca di riscatto. La graduatoria di specialità vede per ora in vetta il norvegese Sebastian-Foss Solevaag, mentre la generale è comandata dall'elvetico Marco Odermatt con ampio margine sugli inseguitori.

SCI ALPINO: GARE E ORARI DEL WEEKEND

Ven 21/01/22 – DH maschile Kitzbuehel (Aut) – ore 11.30

Sab 22/01/22 – DH femminile Cortina (Ita) – ore 11.30

Sab 22/01/22 – SL maschile Kitzbuehel (Aut) – ore 10.15 e 13.45

Dom 23/01/22 – SG femminile Cortina (Ita) – ore 11.45

Dom 23/01/22 – DH maschile Kitzbuehel (Aut) – ore 13.30

Biathlon: azzurri in casa ad Anterselva, Wierer cerca conferme

Dopo il primo podio conquistato lo scorso fine settimana a Ruhpolding (GER), Dorothea Wierer torna protagonista nella sua Anterselva con le 3 gare al femminile in programma sulle nevi italiane. Insieme a lei gareggeranno pure le compagne di nazionale Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Michela Carrara, Eleonora Fauner e Samuela Comola. Una stagione che, tra le donne, vede finora il dominio della norvegese Marte Olsbu Røiseland.

Sul fronte maschile, la formazione azzurra sarà composta dal beniamino di casa Dominik Windisch, Lukas Hofer, Thomas Bormolini, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Daniele Cappellari. La classifica generale vede al momento al comando il francese Quentin Fillon Maillet (581 punt) davanti allo svedese Sebastian Samuelsson (484).

Sarà proprio la località altoatesina a ospitare le prove di biathlon in occasione delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026.

BIATHLON: GARE E ORARI DELLA TAPPA DI ANTERSELVA

Giovedì 20 gennaio 2022, ore 14.15: 20 km Individuale maschile

Venerdì 21 gennaio 2022, ore 14.15: 15 km Individuale femminile

Sabato 22 gennaio 2022, ore 12.50: 15 km mass start maschile

ore 15.00: 4 x 6 km staffetta femminile

ore 15.15: 12,5 km mass start femminile

Slittino: Fischnaller e compagni a St. Moritz (SUI)

Dopo il terzo posto di Oberhof (GER), Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner proveranno a ripetersi del doppio maschile previsto nel budello ghiacciato svizzero di St. Moritz. Insieme a loro ci sarà, tra gli altri, anche Dominik Fischnaller, che dopo 6 podi stagionali tra prove singole e staffette vuole mettere da parte la recente gara opaca in terra tedesca.

In gara anche Andrea Voetter e compagne tra le donne, oltre che la staffetta mista a squadre.

La classifica generale parla tedesco su entrambi i fronti, con Johannes Ludwig tra gli uomini e Julia Taubitz tra le donne.

SLITTINO: IL CALENDARIO DEL WEEKEND

Sab 21/01/22 – Doppio maschile – ore 8.40 e 10.05

Sab 21/01/22 – Singolo maschile – ore 11.45 e 13.30

Dom 22/01/22 – Singolo femminile – ore 9.40 e 11.10

Dom 22/01/22 – Staffetta a squadre – ore 13