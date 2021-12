Sofia Goggia imbattibile, strepitosa doppietta a Lake Louise

Nella seconda discesa libera di Lake Louise, Sofia Goggia regala un'altra prestazione monstre e vince ancora sulla pista "Olympic" col tempo di 1:48.42. Al secondo posto si piazza, come venerdì, l'americana Breezy Johnson (+ 0.84), a completare il podio la Campionessa del Mondo in carica Corinne Suter, SUI (+0.98).

Impressionante la sicurezza con cui la campionessa Olimpica di discesa ha dominato di nuovo la pista di Lake Louise con condizioni assai diverse da ieri: meno freddo e un'insidiosa nebbiolina con nevicata flebile. Anche se i distacchi sono stati meno abissali di ieri, la 29enne bergamasca ha dimostrato di praticare un altro sport rispetto alle avversarie.

Bene la squadra italiana, con Nadia Delago che termina sesta, secondo miglior risultato in carriera. Discreta prova anche per Federica Brignone, decima con una gara regolare.

Con la vittoria di oggi, la tredicesima in carriera, Goggia si porta in vetta alla classifica di specialità a punteggio pieno.

Domani ultimo atto a Lake Louise, con in programma un super-g, prima del ritorno del Circo Bianco in Europa.

LA TOP TEN DELLA DISCESA DI LAKE LOUISE

Ecco le parole di Sofia Goggia dopo la vittoriosa discesa di Lake Louise.

"È stata una gara disputata in condizioni totalmente diverse rispetto a venerdì. La pista era forse più bella perche è stata ben lisciata, ma con una visibilità del genere era più difficile leggere il terreno. Infatti già alla terza curva non sono riuscita a tirarla bene, tanto che qualche decimo l’ho lasciato per strada, poi ho controllato altre porte per non commettere errori. Sono stata brava da metà in giù".

"È la mia sesta vittoria consecutiva in discesa con l’infortunio di Garmisch in mezzo, sono molto contenta soprattutto perché Lake Louise non è un tracciato che si addice così tanto alle mie caratteristiche, ma quest’anno è un po’ più mossa. Non mi aspettavo due risultati del genere alla vigilia, mi sentivo sicuramente fra le candidate alla vittoria ma non così tanto".

"Adesso parte la sfida al supergigante, perchè il vero passo verso l’alto sta in quella disciplina, ho già dimostrato in passato di avere vinto due discese consecutive e poi essermi perduta in supergigante come a Val d’isère, St. Anton e Crans Montana. Diciamo che è la mia nuova sfida, sto consolidando la mia capacità, i distacchi rifilati in questi due giorni sono tanti, però mi aspetto che le avversarie crescano, ad ogni gara si riparte da zero".