Sofia Goggia: "Argento incredibile dopo quello che mi è successo"

Goggia: "Avrei firmato per una medaglia alla vigilia"

Ecco le dichiarazioni delle azzurre dopo la discesa libera Olimpica vinta dalla svizzera Suter davanti a Sofia Goggia e Nadia Delago.

Sofia Goggia, argento

Sulla gara: "Ho dato tutto quello che potevo. Sono stata davvero felice della mia sciata. Sentivo che la velocità c'era nella parte alta perché saltavo molto ovunque. Mi dispiace per l'ultima parte, sentivo che forse in alcune parti della pista avevo un po' di vento contro, ma è qualcosa che non puoi controllare. Alla fine sono felice del mio risultato, perché essere qui alle Olimpiadi dopo il mio incidente a Cortina (a gennaio) non era affatto garantito".

Sul valore dell'argento: "È comunque una medaglia. È ancora una grande medaglia. Una medaglia incredibile per la condizione degli ultimi 20 giorni. Mi sono sempre detta che se fossi riuscita a superare la prova che mi è stata data dopo Cortina, questa caduta, probabilmente la gara di discesa sarebbe stata la parte più facile per me. Ho trovato una forza incredibile dentro di me, e viaggiavo con una sorta di luce. Sono contenta di aver dato tutto per essere qui oggi, sono contenta e grata di aver potuto ottenere un'altra medaglia, e sono contenta di me stessa."

Nadia Delago, bronzo

Sulla gara: "Sono molto felice della mia prestazione, il giorno più bello della mia carriera. La prima parte non è stata molto buona, ma poi ho detto 'Ora devi scendere subito e spingere'. Sono molto, molto felice, non so cosa dire, ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a vincere questa medaglia".

Sull'essere a Pechino con la sorella maggiore *Nicol Delago* (undicesima con il tempo di 1:33.69): "È così speciale che siamo qui insieme. La mia prima Olimpiade con lei, è incredibile. Ci aiutiamo a vicenda e sono così grata che siamo venute qui insieme."

Sui suoi progressi: "Nelle ultime gare stavo crescendo, ma certo da qui a dire che avrei raggiunto il podio Olimpico è qualcosa di pazzesco".

Elena Curtoni, quinto posto

Sulla gara: "Ho attaccato, non era semplice. Ho provato a fare il meglio che potevo e l'ho fatto. Le altre sono state più veloci e va bene così. Rimane un po' di amaro in bocca ma va bene uguale. Dopo il super g ero molto delusa, non avevo niente da perdere. Ho provato a mettere in posta quella che sono e valgo. Oggi sono riuscita a mettere in pista la migliore me.

Sul risultato: "È un ennesimo quinto posto a un evento ma va bene uguale. Bisogna voltare pagina, oggi non ho rimpianti. Un po' di amaro rimane ma con il sorriso".

Mair: "Goggia pazzesca, siamo orgogliosi, siamo la squadra più forte"

Michael Much Mair, allenatore velociste Italia

Su Goggia:"Questa è stata una grande sorpresa. Quando pensiamo a entrambe le cadute e ora siamo qui, solo 16 centesimi (di secondo) dietro (l'oro), è davvero incredibile. La medaglia d'argento è la più grande vittoria. Siamo orgogliosi di avere un'atleta come Sofia perché è una campionessa e ha dimostrato in questa gara di essere la migliore. Negli ultimi anni ha recuperato molte volte. Mentalmente è così forte. È concentrata sullo sci, l'unica cosa a cui pensa è andare veloce. È facile lavorare con lei."

Sulla medaglia di bronzo Nadia Delago:"Nadia, primo podio ed è alle Olimpiadi. Negli ultimi due anni ha fatto davvero un grande salto. Quest'anno è stata quattro volte più vicina di cinque centesimi (di secondo) al podio. Oggi era il giorno giusto. È davvero una buona scheggia e ora è davvero forte nella sterzata. Ha fatto molti miglioramenti nelle ultime stagioni."

Su tutte e quattro le sciatrici italiane sono finite nelle prime undici:"Il mio team è stato molto forte oggi e sono molto orgoglioso di tutta la squadra. Penso che abbiamo le squadre più forti degli ultimi anni in discesa e super-g. Abbiamo avuto un brutto, brutto super-g qui alle Olimpiadi, ma oggi abbiamo dimostrato che siamo davvero la squadra più forte. Sono impaziente di guardare al futuro. Non c'è un segreto, abbiamo una buona motivazione, un grande staff, buoni elementi. Tutti insieme fanno la differenza."