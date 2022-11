Scopri il calendario con gli impegni stagionali della sciatrice bergamasca: dopo la cancellazione del primo appuntamento della velocità in programma nella nuova tappa di Zermatt/Cervinia, l'esordio 22/23 di Goggia sarà sulle nevi americane...

Are (Svezia): Slalom gigante, Slalom

In neretto le competizioni di discesa libera, la specialità di Sofia Goggia.

Ecco la lista con tutti gli appuntamenti in cui potremo vedere l'azzurra Goggia nella sua nuova corsa per difendere il titolo di regina della velocità.

Infine, l'appuntamento clou del 2023 sarà il Mondiale di Courchevel-Meribel , in Francia, in programma dal 6 al 19 febbraio.

Le finali sono invece previste a Soldeu , in Andorra, con un totale di 41 gare di Coppa del mondo riservate alle donne, nella stagione 22/23 (11 discese, 8 superG, 10 giganti, 11 slalom e un parallelo).

Una volta concluse le tappe americane del circuito FIS di Coppa del Mondo, ritroveremo le stelle della velocità femminile a St. Moritz (Svizzera), St. Anton (Austria), sull' Olimpia delle Tofane di Cortina d'Ampezzo, di nuovo in Svizzera, a Crans-Montana, e in Norvegia, a Kvitfjell.

La bergamasca è stata protagonista di un'ultima annata tanto strepitosa quanto cardiopalma: l'infortunio al ginocchio patito a poche settimane dall'inizio dei Giochi Olimpici di Beijing 2022 , non le ha impedito di conquistare l'epico argento Olimpico in terra cinese e la coppetta di specialità 2021/2022, con 93 punti di vantaggio sulla svizzera Corinne Suter.

Sta per cominciare la stagione 2022/2023 delle donne-jet dello sci alpino , e anche quest'anno Sofia Goggia è quella da battere.

