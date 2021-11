Snowboardcross, biathlon, short track, sci alpino: gli sport invernali di domenica 28 novembre, in diretta

Short track 1000 m maschile - Dordrecht: Sighel conquista il primo podio in Coppa del Mondo

Pietro Sighel aggiunge una gioia allo short track azzurro, andando a segno nella Coppa del Mondo olandese con il bronzo nel 1000 metri.

A condurre la gara gli ungheresi Shaoang Liu e John-Henry Krueger, rispettivamente primo e secondo, mentre Sighel riesce a mantenere la terza piazza mettendo i pattini davanti al canadese Pascal Dion e all'australiano Brendan Corey.

Il podio dei 1000 metrimaschili della Coppa del Mondo di Doredrecht

LIU Shaoang HUN 1:23.791 KRUEGER John-Henry HUN 1:23.891 SIGHEL Pietro ITA 1:23.907

Biathlon maschile 10 km sprint - Oestersund: Bormolini unico azzurro a punti

Una gara anche in campo maschile caratterizzata dal fattore casa: a salire sul gradino più alto del podio è lo svedese Sebastian Samuelsson (zero errori) con il crono di 22.33:5, seguito dai norvegesi Vetle Christiansen ,+11.8, e Johannes Thingnes Boe, a +12.2 e un errore.

Thomas Bormolini è il migliore degli italiani in gara, con il 23º piazzamento, +1.23:5 e un errore al poligono. 42º posto per Tommaso Giacomel, 45º per Lukas Hofer, mentre terminano molto attardati Dominik Windisch e Didier Bionaz, rispettivamente 69º e 94º.

Biathlon femminile 7,5 km sprint - Oestersund: prestazione opaca per i colori italiani, Wierer 23ª

Una prima tappa di Coppa del Mondo caratterizzata da temperature sul filo delle condizioni regolamentari, con i -21 gradi che hanno comportato il posticipo delle gare fino al primo pomeriggio (-20 la temperatura minima accettata per gareggiare).

È stata la svedese Hanna Oeberg a domare le nevi e il poligono di casa, seguita dalla francese Anais Chevalier-Bouchet, con zero errori e +11.3 e la norvegese Marte Olsbu Roeiseland, a chiudere il podio con 1 errore al secondo poligono e +15.4.

Dorothea Wierer arriva 23ª, con ancora gli strascichi della giornata no di eri con la carabina, ed è il miglior piazzamento delle italiane in gara, a +1.18:6 dalla svedese, mentre Lisa Vittozzi arriva 43ª a +1.51:9 e tre errori.

Buone sensazioni per la giovane promessa Samuela Comola che, alla sua seconda Coppa del Mondo in carriera, riesce a piazzarsi 46ª, a un soffio dalla zona punti.

Snowboard Cross maschile - Secret Garden: Omar Visintin inaugura la stagione con uno splendido secondo posto

Poco dopo il successo della connazionale Moioli, tocca a Omar Visintin chiudere in bellezza il significativo opening di CDM di Secret Garden. Il 32enne di Merano è stato protagonista di un ottimo recupero della quarta posizione, riuscendo a concludere alle spalle del campione di giornata, il favorito Alessandro Haemmerle (AUT), mentre lo statunitense Nick Bamugartner ha completato il podio.

Una prova che secondo l'azzurro ha premiato la sua lettura della gara:: “Una gara andata bene, è stata molto interessante. Sono riuscito a ottenere un buon piazzamento, forse meno per le mie doti tecniche, ma piuttosto per le mie doti di valutazione della situazione, aspettare il momento giusto e piazzare l’atttacco. Il podio sulla pista olimpica fa sempre, il feedback dell’allenamento è stato buono, ma alla prima gara arrivi sempre con molti punti interrogativi, sono in forma e non vedo l’ora di proseguire su questa strada”.

Snowboard Cross femminile - Secret Garden: Michela Moioli terza e 34º podio in carriera

Prima tappa della coppa del Mondo di Snowboardcross a Secret Garden, sulla pista che a febbraio deciderà i campioni e le campionesse Olimpiche di Beijing 2022, e discesa a prova di medaglia sia per Michela Moioli che per Omar Visintin. L'azzurra ha infatti centrato il terzo posto, su un podio di pesi messimi capitanato da Eva Samkova - vincitrice della Coppa del Mondo della scorsa stagione, Olimpionica a Sochi 2014 e Campionessa del Mondo a Park City 2019 -, con il secondo posto della britannica Charlotte Banks, la vice Campionessa del Mondo sempre a Park City 2019.

“Sono contenta del mio terzo posto perchè ci ho provato fino alla fine, soprattutto in finale, su questa pista noi “goofy” siamo un po’svantaggiati perchè l’aria non gira troppo a nostro favore e nemmeno la pista. Se osserviamo la finale, pochissimi atleti con le nostre caratteristiche sono arrivati davanti, comunque eravamo veloci, sapevo di dovere rimanere in scia per riuscire a sorpassare in vista del traguardo, perchè partire davanti significa al 90% farsi superare. La tattica è stata buona, il risultato discreto, è sempre bello cominciare la coppa del mondo con un podio, possiamo solamente migliorare”: così Moioli, che con quello di oggi porta a casa il 34esimo podio della carriera.

