Come sarà la gara a squadre miste dello snowboard cross a Beijing 2022?

Per valorizzare la parità di genere ai Giochi, gli eventi misti sono ormai diventati un elemento centrale del programma Olimpico. A Beijing 2022, ce ne saranno 9 di cui 4 nuovi e 5 già stati presenti nelle passate edizioni.

Il 12 febbraio 2022, la gara di snowboard cross a squadre miste farà il suo debutto Olimpico e verranno assegnate le prime medaglie dell'evento.

Un massimo di 16 squadre con due atleti per team si daranno battaglia in un evento a eliminazione diretta che culminerà con un'emozionante big final, in cui 4 squadre tenteranno di vincere la prima medaglia d'oro Olimpica nella storia della specialità.

Lo snowboard cross a squadre miste a Beijing 2022

Nonostante il suo debutto Olimpico assoluto a Pechino 2022, l'evento a squadre miste di snowboard cross era già presente in numerose edizioni della Coppa del Mondo, già a partire dalla stagione 2012/13.

La popolarità della competizione è dovuta a un formato di gara emozionante dal quale non vorrete staccare gli occhi.

Ogni squadra è composta da due snowboarder - una donna e un uomo - con gli uomini che gareggiano per primi e le donne per seconde. Quando il primo membro della squadra taglia il traguardo, il vantaggio in termini di tempo che ha sugli altri concorrenti viene trasferito alla sua compagna. Le atlete iniziano quindi la loro corsa in un formato scaglionato, portandosi dietro il vantaggio cronometrico accumulato dal compagno. La prima a tagliare il traguardo vince la gara.

A Beijing 2022, le 2 migliori squadre in ciascuna delle 4 manche passano alle semifinali e le 2 più veloci di ogni semifinale partecipano alla big final.

Come seguire l'evento di snowboard cross a squadre miste a Beijing 2022

Il Genting Snow Park, noto anche come Secret Garden, a Chongli, è il luogo che ospiterà tutte le gare di snowboard (a eccezione del Big Air), compresa la gara a squadre miste di snowboard cross. Non prendete impegni per il 12 febbraio 2022.

L'evento inizierà con i quarti di finale alle 10 (ora locale), mentre le semifinali avranno luogo mezz'ora dopo. Alle 10.50 si svolgerà la small final seguita dalla big final, dove le migliori 4 squadre si sfideranno per la medaglia d'oro.

Cosa rende così speciale l'evento a squadre miste? La parola agli atleti

Gli snowboarder sono abituati a gareggiare da soli, ma quando nell'evento a squadre miste sono richieste altre abilità. Qualità che Belle Brockhoff e Jarryd Hughes avevano bisogno di mettere insieme quando hanno fatto squadra in vista dei Mondiali 2021.

"Abbiamo esigenze diverse. Abbiamo dovuto adattarci e questo è stato davvero positivo. Siamo stati in grado di ottenere ciò che volevamo. Abbiamo condiviso alcune idee diverse su come affrontare la gara e ha funzionato davvero bene", ha spiegato Brockhoff a Olympics.com.

Quel "davvero bene" avrebbe portato la coppia a diventare Campione del mondo.

Essere parte di un team significa anche avere un maggiore senso di responsabilità. Alla fine della giornata, se si commette un errore avrà un impatto sui risultati del tuo partner.

"Come singolo, se sbagli, è del tutto colpa tua. Ma con l'evento a squadre miste si condivide di più la responsabilità".

Nonostante la responsabilità ulteriore, Brockhoff preferisce guardare al lato positivo. Le cose possono essere un po' più complicate, ma puoi anche approfittare delle abilità del tuo compagno di squadra.

"Jarryd ha la capacità di trovare e prendersi nuove opportunità in pista. È in grado di raggiungere la massima velocità", ha evidenziato.

Le stelle da seguire nella competizione di snowboard cross a squadre

Gli australiani Jarryd Hughes e Belle Brockhoff sono gli attuali Campioni del mondo e a Pechino 2022 tenteranno di aggiungere l'oro Olimpico al loro curriculum. In caso di successo, per Brockhoff sarebbe la prima medaglia Olimpica mentre per Hughes la seconda, dopo l'argento appeso al collo a PyeongChang 2018 nella gara individuale.

Altre squadre andranno a Pechino con lo stesso obiettivo. Gli italiani Lorenzo Sommariva e Michela Moioli sono stati medaglia d'argento ai Mondiali 2021 e hanno vinto la big final nella Coppa del Mondo di dicembre a Montafon (AUT), unica tappa di questa stagione in cui l'evento sarà presente. Moioli è anche la Campionessa Olimpica di snowboard cross in carica. Riuscirà a conservare il suo titolo e ad aggiungere pure una medaglia d'oro a squadre miste alla sua collezione?

A Montafon, il duo italiano ha vinto davanti a Eva Samková e Jan Kubicik della Repubblica Ceca. Il francese Quentin Sodogas e la medaglia di bronzo di Sochi 2014 nello snowboard cross Chloe Trespeuch sono arrivati terzi.