Snowboard cross Olimpico, oro a Jacobellis, Moioli out in semifinale

Al Genting Snow Park di Zhangjiakou, sede dello snowboard cross Olimpico, non riesce il bis a Michela Moioli, con la campionessa in carica che purtroppo esce a sorpresa in semifinale dopo aver dominato le run precedenti, insieme all'altra grande favorita, l'inglese Charlotte Banks (uscita ai quarti).

Ne esce un podio Olimpico del tutto inedito rispetto a PyeongChang 2018, con l'oro che va a Lindsey JACOBELLIS (USA) capace di avere la meglio senza grossi patemi su Chloe TRESPEUCH (FRA) e Meryeta MODINE (CAN) – quarta Belle BROCKHOFF (AUS).

Grandissima soddisfazione per la nuova campionessa americana, la 36enne Jacobellis che corona una carriera eccezionale conquistando il primo oro Olimpico alla sua quinta partecipazione alle Olimpiadi Invernali dopo l'argento vinto a Torino 2006.

Per la francese Trespeuch, seconda, è una conferma della buona stagione che la vede attualmente seconda nel ranking, mentre il terzo posto della Modine è inatteso visto che la canadese non ha mai ottenuto un podio in Coppa del Mondo.

Tornando alla Moioli, l'azzurra completa la giornata negativa cadendo malamente nella finale B, ferendosi al volto e terminando ottava. Un inizio di Olimpiadi da dimenticare per la rider di Alzano, che però ha la gara a squadre per rifarsi e conoscendo la sua tempra, c'è da credere che possa farlo.

Tra le altre italiane, Caterina Carpano esce ai quarti mentre finisce agli ottavi la corsa di Francesca Gallina e Sofia Berlinghieri.

Ecco le prime dichiarazioni della Moioli: "Ho sbagliato in semifinale e nella finalina probabilmente dovevo prendere una legnata, doveva andare così. Ho un po’ male a una caviglia, ma sono scesa con le mie gambe quindi adesso devo recuperare e vado a leccarmi le ferite. In semifinale son partita bene, ho pagato un errore dove poi mi hanno superato

Ecco le dichiarazioni di Meryeta ODINE (CAN): "È stata una gara assolutamente pazzesca, tutto il giorno. Hanno fatto un ottimo lavoro nel costruire il percorso qui, la velocità, il traffico e tutto il resto, hanno fatto un lavoro fantastico. Nel finale non ero troppo sicura che ci fosse qualche tipo di strategia. Era fondamentale essere pulita e coerente e rimanere paziente per notare le linee e le opportunità dove passare. Jacobellis e Trespeuch sanno dove stai per arrivare e sono davvero difficili da superare. Non sono stata in grado di avere questa opportunità. Sono felice per la Jacobellis... è una storia famosa nello snowboard cross, quindi vederla tornare a casa con l'oro dopo tanti anni è onestamente molto bello da vedere".

IL PODIO OLIMPICO DI SNOWBOARD FEMMINILE

Lindsey Jacobellis (USA) Chloe Trespuch (FRA) Meryeta Medine (CAN)

Il programma delle prossime gare di snowboard alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sedi di gara:

Genting Ski Park

Big Air Shougang

Date: da sabato 5 a martedì 15 febbraio

Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (CET+7). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Giovedì 10 febbraio

9:30 - 9:55 Halfpipe femminile - Run finale 1

9:57 - 10:22 Halfpipe femminile - Run finale 2

10:24 - 10:49 Halfpipe femminile - Run finale 3 - Evento medaglia

11:15 - 12:00 Snowboard cross maschile - Seeding, prima run

12:10 - 12:40 Snowboard cross maschile - Seeding, seconda run

14:00 - 14:34 Snowboard cross maschile - Ottavi di finale

14:37 - 14:55 Snowboard cross maschile - Quarti di finale

14:58 - 15:08 Snowboard cross maschile - Semifinali

15:15 Snowboard cross maschile - Small final

Al termine della small final, Big Final - Evento medaglia

Venerdì 11 febbraio

9:30 - 9:55 Halfpipe maschile - Run finale 1

9:57 - 10:22 Halfpipe maschile - Run finale 2

10:24 - 10:49 Halfpipe maschile - Run finale 3 - Evento medaglia

Sabato 12 febbraio

10:00 - 10:24 Snowboard cross a squadre miste - Quarti di finale

10:30 - 10:42 Snowboard cross a squadre miste - Semifinale

10:50 Snowboard cross a squadre miste - Small Final

Al termine della small final, Big Final - Evento medaglia

Lunedì 14 febbraio

9:30 - 10:14 Big Air femminile - Qualificazioni, run 1

10:15 - 10:59 Big Air femminile - Qualificazioni, run 2

11:00 - 11:45 Big Air femminile - Qualificazioni, run 3

13:30 - 14:14 Big Air maschile - Qualificazioni, run 1

14:15 - 14:59 Big Air maschile - Qualificazioni, run 2

15:00 - 15:45 Big Air maschile - Qualificazioni, run 3

Martedì 15 febbraio

9:30 - 9:50 Big Air femminile - Final run 1

9:52 - 10:12 Big Air femminile - Final run 2

10:15 - 10:35 Big Air femminile - Final run 3 - Evento medaglia

13:00 - 13:20 Big Air maschile - Final run 1

13:22 - 13:42 Big Air maschile - Final run 2

13:45 - 14:05 Big Air maschile - Final run 3 - Evento medaglia