L'austriaco Haemmerle è campione Olimpico di snowboard cross, bronzo Italia con Visintin!

Italia di bronzo con Omar Visintin!

Lo snowboard cross maschile ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022 ha il suo nuovo re.

Si tratta dell'austriaco Alessandro Haemmerle, che al fotofinish ha la meglio sul canadese Eliot Grondin, il quale aveva dominato tutti i turni precedenti.

Fa festa anche l'Italia, con Omar Visintin che si appende al collo la medaglia di bronzo. Una soddisfazione doppia per l'azzurro, che si era infortunato a poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi. È la prima medaglia italiana in questa specialità nella storia dei Giochi.

Buona prova anche di Tommaso Leoni, che per un soffio non è riuscito a qualificarsi per la big final dopo una semifinale combattutissima. Fuori invece agli ottavi Lorenzo Sommariva.

Prima della finale erano usciti di scena nomi illustri come Mick Dierdorff, Martin Noerl, Jarryd Hughes e il Campione del mondo in carica Lucas Eguibar

Il nuovo campione Olimpico succede al francese Pierre Vaultier, vincitore a PyeongChang 2018 ma ora ritirato.

LA TOP 3 DELLO SNOWBOARD CROSS MASCHILE ALLE OLIMPIADI INVERNALI DI PECHINO 2022

1 - Alessandro HAEMMERLE (AUT)

2 - Eliot GRONDIN (CAN)

3 - Omar VISINTIN (ITA)

Omar Visintin Foto di 2022 Getty Images

Il programma delle gare di snowboard alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sedi di gara:

Genting Ski Park

Big Air Shougang

Date: da sabato 5 a martedì 15 febbraio

Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (+7 rispetto all'Italia). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Venerdì 11 febbraio

9:30 - 9:55 Halfpipe maschile - Run finale 1

9:57 - 10:22 Halfpipe maschile - Run finale 2

10:24 - 10:49 Halfpipe maschile - Run finale 3 - Evento medaglia

Sabato 12 febbraio

10:00 - 10:24 Snowboard cross a squadre miste - Quarti di finale

10:30 - 10:42 Snowboard cross a squadre miste - Semifinale

10:50 Snowboard cross a squadre miste - Small Final

Al termine della small final, Big Final - Evento medaglia

Lunedì 14 febbraio

9:30 - 10:14 Big Air femminile - Qualificazioni, run 1

10:15 - 10:59 Big Air femminile - Qualificazioni, run 2

11:00 - 11:45 Big Air femminile - Qualificazioni, run 3

13:30 - 14:14 Big Air maschile - Qualificazioni, run 1

14:15 - 14:59 Big Air maschile - Qualificazioni, run 2

15:00 - 15:45 Big Air maschile - Qualificazioni, run 3

Martedì 15 febbraio

9:30 - 9:50 Big Air femminile - Final run 1

9:52 - 10:12 Big Air femminile - Final run 2

10:15 - 10:35 Big Air femminile - Final run 3 - Evento medaglia

13:00 - 13:20 Big Air maschile - Final run 1

13:22 - 13:42 Big Air maschile - Final run 2

13:45 - 14:05 Big Air maschile - Final run 3 - Evento medaglia

