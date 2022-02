Snowboard cross M - Omar Visintin: bronzo Italia - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Omar Visintin, è tornato ini Italia da Beijing 2022 con due medaglie al collo. A inaugurare la sua grande performance in quel di Pechino è stata la gara maschile di snowboard cross del 10 febbraio, dove conquista uno spelndido bronzo e sale sul podio con Alessandro Haemmerle (AUT) e Eliot Grondin (CAN).

Una soddisfazione speciale per l'azzurro, che si era infortunato a poche settimane dall'inizio delle Olimpiadi e che mette il suo nome sulla prima medaglia italiana in questa specialità nella storia dei Giochi. Ma non sarà l'unica: appena due giorni dopo, Visintin festeggerà nuovamente sul podio, condividendo la gioia con la compagna di squadra Michela Moioli, nell'evento a squadre miste.

"È una medaglia importantissima per me, che ho aspettato per tanto tempo. Ho avuto un brutto infortunio in questa stagione. Il dottore mi ha detto subito che avrei fatto in tempo a recuperare e quindi ho subito pensato di poter essere qui, anche se il braccio sarebbe potuto magari non essere al 100%": le parole di Omar Visintin al termine della prestazione da medaglia.

