Snowboard cross a squadre miste - argento Italia - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Il nuovo, storico, evento a squadre di snowboard cross, ha sorriso agli USA Nick Baumgartner e Lindsey Jacobellis. Ma l'argento è andato alla superba coppia azzurra formata da Michela Moioli e Omar Visintin, protagonista di una giornata spettacolare per lo sport azzurro. La bergamasca - oro nell'individuale a PyeongChang 2018 - si è così rialzata dalla batosta del 9 febbraio scorso e ha riscattato un argento che scrive la storia della disciplina, mentre per Visintin significa doppietta aggiungendosi al bronzo conquistato nella gara maschile.

"Questa medaglia è una grande rivincita dopo la gara individuale di mercoledì che non è finita come volevo [è arrivata ottava]. Ho dato tutto per cercare di vincere, ho provato di tutto, ma sono super felice di questa medaglia e super felice di averla conquistata con Omar, che è un amico e un campione. Sono davvero orgogliosa di lui e del modo in cui abbiamo corso oggi e ce lo siamo meritato", ha detto una raggiante Michela Moioli al termine della gara.

Queste invece le parole di Omar Visintin: "Prima di venire qui il mio obiettivo era di concentrarmi prima sulla gara individuale, e dopo quel bronzo sapevo che un'altra medaglia sarebbe stata possibile, ma stare qui ora è semplicemente 'Wow'. Questa volta sento che è un intero lavoro di squadra, non solo io o solo noi due".

Rivivi le emozioni di quella gara con Olympics.com.

Questo video sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2 marzo (00:01 PST|03:01 EST).