La Slovacchia vince il bronzo nell'hockey su ghiaccio maschile a Beijing 2022: battuta la Svezia per 3-0

Festeggia la Slovacchia che batter per 4-0 la Svezia nella finale per il bronzo. Domani, domenica 20 febbraio, sarà il turno della finalissima per l'oro tra ROC e Finlandia alle 12.10 orario cinese (5.10 ora italiana).