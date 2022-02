Slittino singolo uomini - Dominik Fischnaller - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Dopo l'amaro quarto posto di PyeongChang 2018, Dominik Fischnaller si riscatta a 4 anni di distanza e si appende al collo la medaglia di bronzo nel singolo maschile di slittino. Un podio che all'Italia mancava dalle Olimpiadi di Sochi 2014, quando Armin Zoeggeler, oggi direttore tecnico degli azzurri, centrò il terzo posto nell'ultima gara Olimpica della sua leggendaria carriera

Questa medaglia ha così tanto valore. Gli ultimi quattro anni sono stati veramente difficili per me. Mi mancava così poco per la medaglia lì, sono molto contento. Sono stati giorni veramente duri. Mi manca mio cugino Kevin (positivo al Covid, ndr), la medaglia è anche per lui. Spero possa andar fuori subito. Armin (Zoeggeler, ndr) è molto importante per me e per tutta la squadra, ma anche gli altri allenatori hanno fatto un buon lavoro durante l'estate

Questo video sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2 marzo (00:01 PST|03:01 EST).