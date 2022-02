Slalom gigante parallelo, Ledecka trionfa a Beijing 2022, argento per Ulbing e bronzo a Kotnik

Allo Genting Snow Park nessuna sorpresa, è ancora Ester Ledecka a trionfare nello slalom gigante parallelo, bissando il titolo vinto a PyeongChang 2018. Nella finale A ha battuto l'austriaca Daniela Ulbing, mentre nella finale B, valevole per il bronzo, è uscita vincitrice la slovena Gloria Kotnik che ha avuto la meglio su Michelle Dekker.

La 26enne della Repubblica Ceca alimenta ulteriormente la sua leggenda personale, cominciata alle Olimpiadi coreane, quando era stata capace di vincere l'oro nello slalom gigante parallelo e a, sorpresa, anche nel super-g dello sci alpino, diventando la prima atleta Olimpica a vincere il titolo in due sport diversi.

Con questa nuova medaglia d'oro, raggiunge Anfisa Reztsova (URSS, ora ROC) nel club ultra-ristretto di vincitori di un triplo oro Olimpico in due diverse discipline invernali.

Ulbing è stata l'unica surfer a battere Ledecka in questa stagione nella Coppa del Mondo, a Carezza.

Ledecka sarà al via del super-g dello sci alpino l'11 febbraio, dove cercherà di confermare il titolo vinto 4 anni fa.

La finale B è stata vinta a sorpresa da Gloria Kotnik, che ha accumulato un piccolo vantaggio, ha dominato la run senza problemi. Michelle Dekker ha cercato dirattaccarla ma una caduta a pochi metri dal traguardo ha dato a Kotnik la medaglia di bronzo. La 32enne, che ha 137 partenze in Coppa del mondo senza un solo podio, ha vinto la sua prima medaglia Olimpica.

Ecco le prime dichiarazioni della Campionessa Olimpica Ester Ledecka: "L’ultima run è stata divertente, stavo cercando di essere costante e stare nella mia corsia, penso di aver fatto un buon lavoro e sono molto orgogliosa del mio team. Non so, ero così concentrata sulla gara per tutto il giorno che non ho ancora festeggiato. Sono molto felice, sono superfelice, ma la mia testa è ancora alla gara".

Il programma delle prossime gare di snowboard alle Olimpiadi Invernali di Beijing 2022

Sedi di gara:

Genting Ski Park

Big Air Shougang

Date: da sabato 5 a martedì 15 febbraio

Tutti gli orari indicati seguono il fuso orario cinese (CET+7). I dettagli del programma sono soggetti a modifiche con breve preavviso.

Mercoledì 9 febbraio

9:30 - 10:19 Halfpipe femminile - Qualificazioni, prima run

10:21 - 11:10 Halfpipe femminile - Qualificazioni, seconda run

11:00 - 11:45 Snowboard cross femminile - Seeding, prima run

11:55 - 12:25 Snowboard cross femminile - Seeding, seconda run

12:30 - 13:19 Halfpipe maschile - Qualificazioni, prima run

13:21 - 14:10 Halfpipe maschile - Qualificazioni, seconda run

14:30 - 15:04 Snowboard cross femminile - Ottavi di finale

15:07 - 15:25 Snowboard cross femminile - Quarti di finale

15:28 - 15:38 Snowboard cross femminile - Semifinali

15:45 Snowboard cross femminile - Small final - Evento medaglia

Al termine della small final, Big final - Evento medaglia

Giovedì 10 febbraio

9:30 - 9:55 Halfpipe femminile - Run finale 1

9:57 - 10:22 Halfpipe femminile - Run finale 2

10:24 - 10:49 Halfpipe femminile - Run finale 3 - Evento medaglia

11:15 - 12:00 Snowboard cross maschile - Seeding, prima run

12:10 - 12:40 Snowboard cross maschile - Seeding, seconda run

14:00 - 14:34 Snowboard cross maschile - Ottavi di finale

14:37 - 14:55 Snowboard cross maschile - Quarti di finale

14:58 - 15:08 Snowboard cross maschile - Semifinali

15:15 Snowboard cross maschile - Small final

Al termine della small final, Big Final - Evento medaglia

Venerdì 11 febbraio

9:30 - 9:55 Halfpipe maschile - Run finale 1

9:57 - 10:22 Halfpipe maschile - Run finale 2

10:24 - 10:49 Halfpipe maschile - Run finale 3 - Evento medaglia

Sabato 12 febbraio

10:00 - 10:24 Snowboard cross a squadre miste - Quarti di finale

10:30 - 10:42 Snowboard cross a squadre miste - Semifinale

10:50 Snowboard cross a squadre miste - Small Final

Al termine della small final, Big Final - Evento medaglia

Lunedì 14 febbraio

9:30 - 10:14 Big Air femminile - Qualificazioni, run 1

10:15 - 10:59 Big Air femminile - Qualificazioni, run 2

11:00 - 11:45 Big Air femminile - Qualificazioni, run 3

13:30 - 14:14 Big Air maschile - Qualificazioni, run 1

14:15 - 14:59 Big Air maschile - Qualificazioni, run 2

15:00 - 15:45 Big Air maschile - Qualificazioni, run 3

Martedì 15 febbraio

9:30 - 9:50 Big Air femminile - Final run 1

9:52 - 10:12 Big Air femminile - Final run 2

10:15 - 10:35 Big Air femminile - Final run 3 - Evento medaglia

13:00 - 13:20 Big Air maschile - Final run 1

13:22 - 13:42 Big Air maschile - Final run 2

13:45 - 14:05 Big Air maschile - Final run 3 - Evento medaglia