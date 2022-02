Skiathlon 15km + 15km maschile: Bolshunov (ROC) si prende l'oro Olimpico, De Fabiani è ottavo

Dominio totale per Bolshunov nella prima gara dello sci di fondo maschile

Alexander Bolshunov si prende la medaglia d'oro Olimpica che sognava fin da quando aveva vinto tre argenti e un bronzo al suo debutto ai Giochi Olimpici Invernali di PyeongChang 2018.

L'atleta ROC ha vinto lo skiathlon 15km + 15km di sci di fondo di Pechino 2022 in programma oggi, domenica 6 febbraio, al centro nazionale di sci di fondo di Zhangjiakou.

Bolshunov ha finito con un tempo di 1:16:09.8, battendo il suo connazionale Denis Spitsov (1:17:20.8).

Il finlandese Iivo Niskanen ha resistito per il bronzo (1:18:10.0) dopo essere stato inseguito sul podio nelle fasi finali dal norvegese Hans Christer Holund (1:18:40.7) che è arrivato quarto.

La Norvegia rimane quindi giù dal podio.

Per l'Italia, da segnalare il buon ottavo posto centrato da Francesco De Fabiani. Più attardati invece Paolo Ventura (34°) e Giandomenico Salvadori (48°).

LA TOP 3 DELLO SKIATHLON MASCHILE ALLE OLIMPIADI E IL PIAZZAMENTO DEGLI ITALIANI

1 - Alexander BOLSHUNOV (ROC) 1:16:09.8

2 - Denis SPITSOV (ROC) +1:11.0

3 - Iivo NISKANEN (FIN) +2:00.2

8 - Francesco DE FABIANI (ITA) +3:37.8

34 - Paolo VENTURA (ITA) +7:50.6

48 - Giandomenico SALVADORI (ITA) +10.00.9

Bolshunov: "Non me ne rendo ancora conto"

"Le mie emozioni non possono essere espresse. Non mi sono ancora reso conto di essere veramente un campione Olimpico. In quest'ultimo mese ho creduto molto in me stesso e ho capito che avrei dovuto vincere e sono particolarmente felice di essere riuscito a farlo qui nella prima gara". Così Alexander Bolshunov al termine della gara.

Il programma delle gare di sci di fondo alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022

Sede di gara: Centro Nazionale Sci di Fondo nel cluster di Zhangjiakou

(Tutti gli orari seguono l'ora locale, +7 rispetto all'Italia)

8 febbraio

16:00 – Sprint D TL Qualificazioni

16:50 – Sprint M TL Qualificazioni

18:30 – Sprint D TL Quarti

18:55 – Sprint M TL Quarti

19:25 – Sprint D TL Semifinali

19:35 – Sprint M TL Semifinali

19:47 – Sprint D TL Finale

20:00 – Sprint M TL Finale

15:00 – 10km TC D

15:00 – 15km TC U

15:30 – Staffetta 4 x 5km D

15:00 – Staffetta 4 x 10km U

17:00 – Team Sprint TC Semifinali D

17:40 – Team Sprint TC Semifinali U

19:00 – Team Sprint TC Finale D

19:30 – Team Sprint TC Finale U

14:00 – 50km Mass Start TL U

14:30 – 30km Mass Start TL D

