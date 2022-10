Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione del tennistavolo per i prossimi Giochi Olimpici 

Il tennistavolo ha fatto il suo debutto Olimpico a Seul 1988, con un totale di quattro medaglie tra singolare e doppio maschile e femminile.

A Beijing 2008 è stato apportato un importante cambiamento con gli eventi a squadre che hanno sostituito i doppi. Il programma è rimasto lo stesso fino a Tokyo 2020, quando è stato introdotto il nuovo evento di doppio misto.

Tutti e cinque gli eventi per le medaglie di Tokyo 2020 saranno nuovamente presenti a Parigi 2024, ma prima, i NOC e gli atleti dovranno assicurarsi un posto per i Giochi di Parigi.

Ecco tutto ciò che devi sapere sul sistema di qualificazione del tennistavolo per Parigi 2024.

Quanti atleti parteciperanno a Parigi 2024 nel tennistavolo?

In totale 172 atleti (86 per genere) parteciperanno alla competizione di tennistavolo a Parigi 2024. 164 (82 per genere) di loro si qualificheranno ottenendo quote Olimpiche, mentre due (uno per genere) si qualificheranno tramite Universality places. La Francia, come paese ospitante, si assicurerà sei posti contingentati (tre per genere).

Ogni NOC può qualificare un massimo di sei atleti (tre per genere) in tutti e cinque gli eventi, mentre un massimo di due atleti per NOC può qualificarsi per ciascuno degli eventi di singolare maschile e femminile.

Gli eventi a squadre consentiranno a ciascun NOC di qualificare una singola squadra di tre atleti per genere, mentre l'evento di doppio misto consentirà a ciascun NOC di qualificare una squadra di due (un uomo e una donna).

Le quote sono assegnate nominakmente agli atleti per le gare di singolare e doppio misto. Per gli eventi a squadre, i posti contingentati sono assegnati al NOC.

Com'è il percorso del tennistavolo per Parigi 2024?

Ecco come gli atleti si possono qualificare per le competizioni di tennistavolo in programma a Parigi 2024:

Qualificazione a squadre

Ci sono quattro modi per i NOC per ottenere una quota squadra (tre atleti per NOC):

1 - Eventi di qualificazione continentali - sei squadre

Ciascuna Federazione continentale dell'ITTF identificherà un evento esistente per svolgere il ruolo di evento di qualificazione continentale.

Il NOC con il punteggio più alto in ogni evento di qualificazione continentale (per Africa, Asia, Europa e Oceania) verrà premiato con una quota squadra, a parte l'evento di qualificazione continentale panamericano che assegnerà due quote squadra.

2 - Campionati Mondiali a squadre 2024 - Otto squadre

I Campionati Mondiali a squadre 2024 si terranno tra il 16 e il 25 febbraio 2024 a Busan, Repubblica di Corea.

I NOC delle otto squadre che avranno raggiunto i quarti di finale si qualificheranno per Parigi 2024.

3 - Ranking Mondiale - Una squadra

Il NOC con il punteggio più alto (non ancora qualificato) nel ranking mondiale a squadre pubblicato subito dopo le finali dei Campionati Mondiali di tennistavolo a squadre 2024 (il ranking mondiale a squadre di marzo 2024) si guadagnerà una quota squadra.

4 - Nazione ospitante - Una squadra

Il paese ospitante, la Francia, si assicurerà una quota squadra se non si è già qualificato attraverso il percorso di qualificazione.

Qualificazioni doppio misto

Ci sono quattro modi per i NOC per qualificarsi nel doppio misto:

1 - Eventi qualificazioni continentali - sei coppie

Il NOC con il punteggio più alto in ogni evento di qualificazione continentale (per Africa, Asia, Europa e Oceania) sarà premiato con una quota per il doppio misto, a parte l'evento di qualificazione continentale panamericano che assegnerà due quote per il doppio misto.

2 - Eventi qualificazione marzo e aprile 2024 - quattro coppie

Le coppie semifinaliste di doppio misto a un evento di qualificazione designato a marzo/aprile 2024 otterranno una quota per il doppio misto.

Possono partecipare a questo evento solo coppie idonee (due atleti dello stesso NOC) di NOC non ancora qualificati, con un massimo di una coppia per NOC.

3 - Ranking mondiale - cinque coppie

Le cinque coppie idonee con il punteggio più alto (non già qualificate e provenienti da un NOC diverso da quelle già qualificate) nel ranking mondiale di doppio misto, a partire dalla settimana 19 del 2024 (martedì 7 maggio 2024), otterranno una quota per il doppio misto.

4 - Paese ospitante - una coppia

Al paese ospitante è garantita una quota per il doppio misto, se non si è già qualificato attraverso il percorso di qualificazione.

*Per i NOC che possiedono una quota squadra:

Se una quota di doppio misto viene accettata da un NOC che si è già assicurato una quota squadra, tutti gli atleti qualificati nel doppio misto devono essere elencati come membri della squadra.

Affinché la coppia di doppio misto possa partecipare ai Giochi Olimpici, anche tutti gli atleti qualificati nell'evento di doppio misto devono far parte della composizione della squadra, a condizione che il NOC abbia qualificato una squadra.

Ito Mima (sinistra) e Jun Mizutani (destra) si abbracciano dopo aver regalato al Giappone l'oro nel doppio misto a Tokyo 2020 al Tokyo Metropolitan Gymnasium Foto di 2021 Getty Images

Qualificazione singolare

Ci sono quattro modi per i NOC per ottenere quote per gli eventi di singolare.

1 - Quote squadra - 32 atleti (16 quote squadra)

Ogni NOC con una squadra qualificata attraverso il percorso di Qualificazione a Squadre ottiene due quote per gli eventi di singolare.

Anche i primi due atleti con il punteggio più alto di ogni NOC con una squadra qualificata nel ranking mondiale alla settimana 25 nel 2024 (martedì 18 giugno 2024) saranno elencati come qualificati per il singolare.

2 - Evento di qualificazione continentale o ranking mondiale singolare - 22 atleti

Come determinato da ciascun continente, 22 atleti otterranno una quota tramite un evento di qualificazione continentale o tramite il ranking mondiale di singolare.

Il numero di quote per il singolare che ogni continente ha a disposizione è:

Africa: quattro quote, Asia: sei quote, Europa: sei quote, Americhe: cinque quote, Oceania: una quota.

3 - Ranking mondiale singolare - fino a 15 atleti

Fino a 15 atleti otterranno una quota attraverso il ranking mondiale singolare della settimana 25 (martedì 18 giugno 2024), rispettando le quote massime consentite per NOC e le suddette quote continentali.

*La quota massima sarà 15, a seconda del numero di quote disponibili dopo la distribuzione delle quote di doppio misto

4 - Universality places - un atleta

Un posto Universalità verrà assegnato a un NOC eleggibile.

Per la quota Universalità, gli atleti devono essere stati presenti in uno dei ranking ITTF dall'1 luglio 2023 al 23 giugno 2024.

Qual è il format e il calendario del tennistavolo per Parigi 2024?

A Parigi 2024 ci saranno cinque eventi da medaglia: singolare maschile, singolare femminile, squadra maschile, squadra femminile e doppio misto. Il format a eliminazione diretta sarà applicato dai turni preliminari fino alle finali.

La competizione di tennistavolo di Parigi 2024 si svolgerà dal 27 luglio al 10 agosto 2024, con la prima finale che si svolgerà martedì 30 luglio.

La sede della competizione di Parigi 2024 è la South Paris Arena #4, un centro espositivo e congressuale che sarà un importante hub dei Giochi di Parigi 2024.

Chen Meng, Sun Yingsha e Wang Manyu posano con la medaglia dopo aver regalato l'oro a squadre femminile alla Cina a Tokyo 2020 Foto di 2021 Getty Images

Gli atleti da tenere d'occhio nel percorso per Parigi 2024

Gli atleti della Repubblica Popolare Cinese hanno dominato questo sport, vincendo 32 medaglie d'oro delle 37 possibili nella storia del tennistavolo olimpico. In totale, hanno accumulato 60 medaglie dal 1988, di cui 32 d'oro, 20 d'argento e otto di bronzo.

La squadra maschile, guidata da MA Long (cinque volte medaglia d'oro Olimpica), FAN Zhendong (n. 1 al mondo) e WANG Chuqing, e la squadra femminili, guidata da CHEN Meng (campionessa Olimpica), SUN Yingsha (n. 1 al mondo ) e WANG Manyu (n. 3 al mondo) hanno vinto 22 volte i campionati del mondo a squadre.

La squadra cinese ha anche portato a casa tutte le medaglie d'oro disponibili a Tokyo 2020 tranne quella del doppio misto e cercherà di fare piazza pulita a Parigi 2024.

Il Giappone ha ringiovanito le squadre, ma il livello rimane alto. Il numero 4 al mondo Harimoto Tomokazu, che ha sconfitto i cinesi Wang e Fan nella semifinale dei Campionati del mondo a squadre del 2022, è un buon esempio della forza della squadra. Il Giappone ha anche vinto il primo oro Olimpico di doppio misto a Tokyo 2020 e ITO Mima sarà ancora una volta da tenere d'occhio in vista dei prossimi Giochi.

Anche i giocatori europei hanno fatto scalpore. QIU Dang (Germania), Benedikt Duda (Germania), Truls Moregard (Svezia) e i fratelli Lebrun (Francia) hanno tutti la possibilità di prendersi il centro della scena a Parigi 2024

Al podio punteranno anche gli atleti delle tradizionali potenze come Repubblica di Corea, Taipei Cinese e Hong Kong Cina.

Truls Moregard (Svezia) serve contro Fan Zhendong (Cina) durante la finale dei Campionati Mondiali ITTF del 2021 Foto di 2021 Getty Images

Le date delle qualificazioni del tennistavolo per Parigi 2024

Data da confermare : Eventi di qualificazione Olimpica per squadre e doppio misto di Africa, Asia, Europa, Americhe, Oceania

: Eventi di qualificazione Olimpica per squadre e doppio misto di Africa, Asia, Europa, Americhe, Oceania 16-25 febbraio 2024 : Campionati del mondo a squadre tennistavolo Busan, Corea (Evento di qualificazione a squadre)

: Campionati del mondo a squadre tennistavolo Busan, Corea (Evento di qualificazione a squadre) WTR subito dopo il WTTTC : Pubblicazione Ranking Mondiale marzo e selezione Ranking mondiale a squadre

: Pubblicazione Ranking Mondiale marzo e selezione Ranking mondiale a squadre Data da confermare a marzo-aprile 2024 : Evento di qualificazione mondiale doppio misto

: Evento di qualificazione mondiale doppio misto 7 maggio 2024 : Pubblicazione ranking mondiale doppio misto (Settimana 19) e selezione ranking mondiale doppio misto

: Pubblicazione ranking mondiale doppio misto (Settimana 19) e selezione ranking mondiale doppio misto Settimana 19/2024 (6-12 maggio 2024) : Eventi di qualificazione continentale in tutti e cinque i continenti.

: Eventi di qualificazione continentale in tutti e cinque i continenti. 18 giugno 2024 : Pubblicazione ranking mondiale singolare (Settimana 25) e selezione ranking mondiale singolare

: Pubblicazione ranking mondiale singolare (Settimana 25) e selezione ranking mondiale singolare Entro due giorni dopo ogni evento : L'ITTF conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute.

: L'ITTF conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute. Una settimana dopo ogni evento : I NOC confermano all'ITTF l'utilizzo delle quote assegnate.

: I NOC confermano all'ITTF l'utilizzo delle quote assegnate. Entro cinque giorni dal passo precedente : L'ITTF riassegna le quote non utilizzate.

: L'ITTF riassegna le quote non utilizzate. Entro due giorni dalla pubblicazione del Ranking Mondiale : L'ITTF conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute

: L'ITTF conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute Una settimana dopo ogni evento : I NOC confermano all'ITTF l'utilizzo delle quote assegnate

: I NOC confermano all'ITTF l'utilizzo delle quote assegnate Entro cinque giorni dal passo precedente : L'ITTF riassegna le quote non utilizzate

: L'ITTF riassegna le quote non utilizzate Data da confermare : La Commissione Tripartita conferma per iscritto l'assegnazione degli Universalit places ai NOC (quando possibile).

: La Commissione Tripartita conferma per iscritto l'assegnazione degli Universalit places ai NOC (quando possibile). 30 giugno 2024 : L'ITTF riassegna le quote non utilizzate.

: L'ITTF riassegna le quote non utilizzate. 8 luglio 2024 : Scadenza iscrizione sport per Parigi 2024

: Scadenza iscrizione sport per Parigi 2024 26 luglio – 11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024

Scopri di più sul sistema di qualificazione per gli altri sport che saranno protagonisti a Parigi 2024.

Come ci si qualifica a Parigi 2024? I sistemi di qualificazione degli sport Olimpici