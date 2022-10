Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione della pallanuoto per i prossimi Giochi Olimpici

La pallanuoto fa parte del programma Olimpico fin da Parigi 1900, diventando così uno dei più antichi sport di squadra presenti ai Giochi. La competizione femminile è stata aggiunta al programma a partire da Sydney 2000.

La partita è divisa in quattro tempi da otto minuti e le squadre sono formate da sette atleti (compreso un portiere) che hanno a disposizione 30 secondi di possesso palla per segnare un gol.

A Parigi 2024, questo sport torna nella stessa città in cui è iniziata la sua storia Olimpica, con i tornei che si svolgeranno dal 5 all'11 agosto all'Arena La Défense.

Come a Tokyo 2020, ci saranno 10 squadre nel torneo femminile e 12 in quello maschile.

Scopri di più sul percorso di qualificazione della pallanuoto.

I turni preliminari della competizione di pallanuoto che si svolgono nella piscina di Tourelles durante le Olimpiadi di Parigi, il 16 luglio 1924. Foto di 2005 Getty Images

Numero di quote per la pallanuoto

Il torneo Olimpico di pallanuoto maschile distribuirà 12 posti quota a 12 squadre di diversi Comitati Olimpici Nazionali (NOC). Una di queste quote sarà assegnata al Paese ospitante, la Francia.

Il torneo Olimpico di pallanuoto femminile distribuirà 10 posti quota a 10 squadre di diversi Comitati Olimpici Nazionali (NOC). Una di queste quote sarà assegnata anche al Paese ospitante, la Francia.

Ogni squadra è composta da 12 atleti. È possibile avere un 13° iscritto, a patto che siano soddisfatte le condizioni stabilite dalla politica di iscrizione tardiva del Comitato Olimpico Internazionale/Parigi 2024.

Numero massimo di atleti per Comitato Olimpico Nazionale (NOC)

Un Comitato Olimpico Nazionale può avere un massimo di 24 atleti iscritti alla competizione olimpica di pallanuoto, 12 per genere.

Bronwen Knox della squadra australiana a bersaglio nella gara per il 5° e 6° posto tra Paesi Bassi e Australia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 al Tatsumi Water Polo Centre il 07 agosto 2021 a Tokyo, Giappone. Foto di 2021 Getty Images

Il cammino di qualificazione

Torneo maschile

Per la competizione maschile, i 12 posti saranno distribuiti come segue:

Due posti quota

Ai 20° Campionati Mondiali FINA, Fukuoka (Giappone), luglio 2023. Le due Confederazioni nazionali meglio piazzate nel torneo otterranno ciascuna un posto quota per i rispettivi NOC.

Cinque posti quota

Attraverso i tornei di qualificazione continentali:

Africa;

Americhe;

Asia;

Europa;

Oceania.

I migliori Comitati Olimpici Nazionali/Confederazioni Nazionali classificati in ciascuno dei cinque campionati continentali otterranno ciascuno un posto quota.

Se un NOC si è già assicurato un posto quota ai 20° Campionati Mondiali FINA di Fukuoka, nel 2023, il NOC che si è piazzato più in alto nei rispettivi Campionati Continentali otterrà un posto quota.

Se uno dei Campionati continentali non dovesse svolgersi, otterrà un posto in quota il successivo NOC che si è meglio piazzato nel rispettivo continente ai 21° Campionati Mondiali FINA di Doha 2024.

Quattro posti quota

Ai 21° Campionati del Mondo FINA di Doha (Qatar), nel 2024. Le quattro Confederazioni nazionali meglio piazzate nel torneo ottengono quote per i rispettivi NOC.

Un posto quota

Il Comitato Olimpico Nazionale del Paese ospitante, la Francia, otterrà automaticamente un posto quota.

Il cammino di qualificazione

Torneo femminile

Per la competizione maschile, i 10 posti saranno distribuiti come segue:

Due posti quota

Ai 20° Campionati mondiali FINA, Fukuoka (Giappone), luglio 2023. Le due Confederazioni nazionali meglio piazzate nel torneo otterranno ciascuna un posto quota per i rispettivi NOC.

Cinque posti quota

Attraverso i tornei di qualificazione continentale:

Africa;

Americhe;

Asia;

Europa;

Oceania.

I migliori Comitati Olimpici Nazionali/Confederazioni Nazionali classificati in ciascuno dei cinque campionati continentali otterranno ciascuno un posto quota.

Se un NOC si è già assicurato un posto quota ai 20° Campionati Mondiali FINA di Fukuoka, nel 2023, il NOC che si è piazzato più in alto nei rispettivi Campionati Continentali otterrà un posto quota.

Se uno dei Campionati continentali non dovesse svolgersi, otterrà un posto in quota il successivo NOC che si è meglio piazzato nel rispettivo continente ai 21° Campionati Mondiali FINA di Doha 2024.

Due posti quota

Ai 21° Campionati del Mondo FINA di Doha (Qatar), nel 2024. Le due Confederazioni nazionali meglio piazzate nel torneo ottengono quote per i rispettivi NOC.

Un posto quota

Il Comitato Olimpico Nazionale del Paese ospitante, la Francia, otterrà automaticamente un posto quota.

Le statunitensi ricevono la medaglia d'oro dopo la sfida tra Spagna e USA alle Olimpiadi di Tokio 2020 al Tatsumi Water Polo Centre il 07 agosto 2021 a Tokyo, Giappone. Foto di 2021 Getty Images

Le squadre da tenere d'occhio nel cammino verso Parigi 2024

Dopo il debutto Olimpico a Sydney 2000, il torneo olimpico di pallanuoto femminile è stato dominato dagli Stati Uniti, che hanno vinto gli ultimi tre ori in palio. Le americane non hanno mai mancato il podio da quando questo sport è stato introdotto ai Giochi.

Riusciranno nomi come Melissa Seidemann e Maggie Steffens a far vincere agli USA il quarto titolo olimpico a Parigi?

Tra gli uomini, le squadre dell'Europa orientale hanno dominato. L'Ungheria ha vinto il torneo tre volte tra Sydney 2000 e Beijing 2008.

Da allora, le squadre della regione balcanica hanno dominato i Giochi. La Croazia ha battuto l'Italia nella finale di Londra 2012 e la Serbia ha vinto l'oro nelle due edizioni successive dei Giochi, Rio 2016 e Tokyo 2020. Anche il Montenegro ha avuto grande successo alle Olimpiadi, arrivando in semifinale in tre delle ultime quattro edizioni.

Lo schema si ripeterà anche a Parigi 2024?

Il duello tra Emmanouil Zerdevas della Grecia e Nikola Jaksic della Serbia durante la gara per la medaglia d'oro a Tokio 2020. Foto di 2021 Getty Images

Il calendario delle qaulificazioni della pallanuoto per Parigi 2024

• 14-30 luglio 2023: 20esimi Campionati Mondiali FINA – Fukuoka (Giappone)

• Dal 20 ottobre al 5 novembre 2023: Giochi Panamericani Santiago 2023 (Cile) – Qualificazione Continentale Americhe

• Data da confermare: Campionati Europei, Tel Aviv (Israele) – Qualificazione Continentale Europa

• Data da confermare: Campionati Asiatici – Qualificazione Continentale Asia

• 2-18 febbraio 2024: 21esimi Campionati Mondiali FINA – Doha (QAT)

• Febbraio 2024 (da confermare): qualificazioni continentali Africa e Oceania

• Febbraio 2024 (da confermare): le federazioni continentali informano la FINA (Federazione Internazionale Nuoto) in merito ai posti quota dei loro continenti e ai paesi che se li sono aggiudicati

• 1 marzo 2024: la FINA informa i CON in merito ai posti quota assegnati

• 22 marzo 2024: i CON confermano l'utilizzo dei posti quota

• 31 marzo 2024: la FINA riassegna tutti i posti quota inutilizzati

• Luglio 2024: termine ultimo iscrizioni sportive per Parigi 2024

• Dal 26 luglio all'11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024

• 5-11 agosto 2024: torneo olimpico di pallanuoto di Parigi 2024

