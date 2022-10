Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione del nuoto artistico per i prossimi Giochi Olimpici 

Il nuoto artistico è uno dei due sport riservati alle sole donne dei Giochi Olimpici, insieme alla ginnastica ritmica. Fino al 2017 si chiamava nuoto sincronizzato, prima di essere rinominato dalla FINA, la federazione internazionale di questo sport.

Nonostante sia una delle discipline acquatiche più affascinanti, il nuoto artistico è stato aggiunto al programma Olimpico solo a Los Angeles 1984.

Le nuotatrici combinano un'elevata capacità polmonare e forza fisica con l'eleganza degli elementi ginnici e della danza.

All'ultima edizione dei Giochi Olimpici, Tokyo 2020, hanno gareggiato in totale 104 atlete, con 10 posti per le squadre e 22 per i duetti.

A Parigi 2024, il numero totale di atlete sarà di 96, per squadre e duetti combinati, con la Francia, paese ospitante, a cui sono state assegnate otto quote.

Scopri le novità del nuoto artistico e il percorso di qualificazione per Parigi 2024.

Quante atlete di nuoto artistico parteciperanno a Parigi 2024?

Il nuoto artistico è uno sport esclusivamente femminile e il programma di Parigi 2024 prevede 96 atlete, otto in meno rispetto a Tokyo 2020.

Da questo totale, otto quote (una squadra) sono assegnate al NOC organizzatore (Francia), lasciando 88 quote disponibili per il resto dei NOC.

Ogni NOC può qualificare un massimo di otto atlete per i due eventi: un massimo di una squadra di otto atlete e un massimo di un duetto di due atlete; i NOC qualificati per gli eventi a squadre e a duetti possono iscrivere un massimo di otto atlete.

L'ammissibilità delle atlete è soggetta al requisito di essere nate prima del 31 dicembre 2009.

Qual è il percorso di qualificazione per Parigi 2024?

A Parigi, le gare a squadre prevedono una competizione tra 10 squadre, mentre i duetti saranno 18 in totale, 10 dei quali si qualificheranno attraverso le qualificazioni a squadre.

Il percorso di qualificazione per le squadre è suddiviso in due fasi, il cui ordine è strettamente cronologico e non intercambiabile:

Cinque quote squadra , per un totale di 40 atlete, saranno assegnate attraverso i Campionati Continentali : la squadra meglio piazzata in ogni torneo continentale otterrà una quota per il NOC corrispondente, ad eccezione del NOC della Francia che, in quanto paese ospitante, rappresenterà il continente europeo .

Cinque quote squadra, per un totale di 40 atlete, saranno assegnate attraverso i 21esimi Campionati del mondo FINA, a Doha (QAT): ai cinque NOC corrispondenti alle squadre meglio piazzate dei Campionati del mondo sarà assegnata una quota: la classifica sarà basata sui risultati combinati delle routine. Nel caso in cui un NOC si sia già qualificato, la quota verrà assegnata al NOC successivo più alto in classifica.

Il percorso di qualificazione per i duetti segue tre fasi. Le fasi si svolgeranno separatamente e il loro ordine è strettamente cronologico e non intercambiabile. Ci saranno in totale 18 duetti, 10 dei quali si qualificheranno attraverso la qualificazione a squadre.

10 duetti - Qualificazione a squadre : i 10 NOC (compresa la Francia) che si qualificano a squadre qualificheranno automaticamente un duetto.

Cinque duetti - Campionati Continentali (con l'Europa rappresentata dalla Francia come Paese ospitante): i NOC meglio classificati in ciascuno dei cinque tornei continentali otterranno un posto quota. Nel caso in cui un duetto si sia già qualificato attraverso il percorso a squadre, l'eleggibilità passa al duetto successivo meglio classificato.

Quote rimanenti - 21esimi Campionati del mondo FINA, a Doha (QAT): tutte le quote rimanenti (per un massimo di 18) saranno assegnate attraverso la classifica finale dei 21esimi Campionati del mondo FINA di Doha.

Qual è il calendario delle gare di nuoto artistico di Parigi 2024?

Le gare di nuoto artistico di Parigi 2024 si svolgeranno presso l'Aquatics Centre, una delle due sole strutture permanenti (insieme alla Parete di Arrampicata di Le Bourget) costruite per i Giochi di Parigi 2024. Oltre al nuoto artistico, la struttura ospiterà le gare di tuffi, pallanuoto e nuoto.

I cinque eventi di nuoto artistico si disputeranno tra il 5 e il 10 agosto 2024:

Duetti liberi

Duetti tecnici

Duetti finale

Squadre libere

Squadre tecniche

Atlete di nuoto artistico da tenere d'occhio a Parigi 2024

Il Giappone è una delle nazioni di maggior successo nella storia del nuoto artistico, con 14 medaglie - il maggior numero nella storia - nonostante non abbia mai vinto l'oro. È sicuramente uno dei favoriti per Parigi 2024.

La Spagna ha un'esperienza diretta della tradizione giapponese, avendo affidato la guida tecnica della squadra all'allenatrice Mayuko Fujiki, che ha dichiarato in un'intervista a Olympics.com prima di Tokyo 2020: "Il nostro obiettivo non è vincere una medaglia a questa Olimpiade. È qualcosa che abbiamo in mente per Parigi". La squadra spagnola ha già iniziato a mettere a frutto il proprio potenziale, come dimostra la medaglia di bronzo conquistata nell'Highlight a Budapest 2022.

Sebbene anche la Repubblica Popolare Cinese sia tradizionalmente forte, i 20esimi Campionati Mondiali FINA di Budapest hanno dimostrato che squadre come l'Italia, l'Ucraina e la Grecia sono da tenere d'occhio in vista dei prossimi Giochi. Quasi tutte le gare dei Campionati Mondiali di Nuoto Artistico sono state vinte da nuotatori di uno di questi quattro CON, mentre l'Austria (bronzo nel duetto tecnico e nel duetto libero) e la Spagna (vittoria a squadre) sono state le uniche altre squadre a salire sul podio.

Le date per le qualificazioni del nuoto artistico a Parigi 2024

Da definire: Campionati continentali europei

Campionati continentali europei 20 ottobre – 5 novembre 2023: Campionati continentali americani, Giochi panamericani del 2023, Santiago del Cile

Campionati continentali americani, Giochi panamericani del 2023, Santiago del Cile Da definire: Campionati continentali africani, asiatici e dell'Oceania

Campionati continentali africani, asiatici e dell'Oceania 2-18 febbraio 2024: - 21esimi Campionati Mondiali FINA – Doha (QAT)

- 21esimi Campionati Mondiali FINA – Doha (QAT) 2 settimane dopo l'evento di qualificazione ai Giochi Olimpici : la FINA comunica ai NOC/Federazioni Nazionali delle quote a loro assegnate

: la FINA comunica ai NOC/Federazioni Nazionali delle quote a loro assegnate 2 settimane dopo la tappa precedente: i NOC/Federazioni Nazionali confermano l'uso delle quote assegnate alla FINA

i NOC/Federazioni Nazionali confermano l'uso delle quote assegnate alla FINA Da definire: la FINA riassegna tutte le quote non utilizzate

la FINA riassegna tutte le quote non utilizzate 8 luglio 2024 : Scadenza iscrizione sport per Parigi 2024

: Scadenza iscrizione sport per Parigi 2024 Da confermare: meeting tecnico

meeting tecnico 26 luglio-11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024

