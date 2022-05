Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione del golf per le prossime Olimpiadi

A leggerne la definizione, il golf sembrerebbe uno sport molto semplice. Secondo Regole del Golf, questo sport consiste nel "colpire una pallina con una mazza (club) dal tee di partenza per farla entrare in una buca, con uno o più colpi successivi in conformità con le Regole". I giocatori usano mazze diverse, a seconda del tipo di terreno su cui colpiscono la palla.

A Tokyo 2020, Nelly Korda e Xander Schauffele sono saliti sul podio femminile e maschile facendo l’orgoglio del Team USA, mentre il 22enne giapponese INAMI Mone e il sudafricano Rory Sabbatini (a 45enne) hanno conquistato l'argento.

E come dimenticare l'inedita battaglia a sette per il bronzo nell'evento maschile, che ha lasciato gli appassionati di golf assetati di spettacolo per quello che sarà Parigi 2024? Tuttavia, prima che l’emozione Olimpica si ripeta, i migliori golfisti del mondo dovranno lottare per aggiudicarsi il pass che li porti ai Giochi della capitale francese che si celebreranno tra due anni.

LEGGI ANCHE: Paris 2024: presentato il calendario ufficiale delle competizioni dei prossimi Giochi Olimpici Estivi.

Quanti atleti gareggeranno nel golf a Parigi 2024?

Gli atleti che parteciperanno alle gare di golf di Parigi 2024 saranno 120, 60 per la gara maschile e altrettanti per la femminile, esattamente lo stesso numero di atleti di Tokyo 2020.

La nazione ospitante, la Francia, si assicurerà due quote, una per sesso. Le altre 118 quote (59 per sesso) saranno decise dall'Olympic Golf Ranking (la classifica Olimpica del golf, d’ora in poi OGR) tra due anni.

Non saranno assegnati direttamente gli Universality places come parte delle quote atleti, tuttavia potranno essere offerti ai Comitati Olimpici Nazionali (NOC) nell'ambito del processo di riallocazione dei posti inutilizzati dal paese ospitante.

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della pallavolo per le prossime Olimpiadi.

Qual è il percorso di qualificazione del golf a Parigi 2024?

Le quote del golf per Parigi 2024 saranno decise in base all'OGR del 17 giugno 2024 per gli uomini, e del 24 giugno 2024 per le donne.

Nella definizione dell'OGR si terrà conto di diversi tornei sia maschili che femminili.

I punti vengono assegnati agli atleti in base alla loro posizione finale in ogni evento, con i punti calcolati in base alla difficoltà del campo, in conformità con un programma di distribuzione dei punti approvato dalla Federazione Internazionale di Golf (IGF).

I punti del ranking per ogni giocatore si accumulano in un periodo di due anni, con i punti assegnati nel primo periodo di 13 settimane ponderati al 100% del loro valore originale. Dopo il periodo iniziale di 13 settimane, i punti vengono svalutati dell'1,1% per ognuna delle 91 settimane successive, prima di scomparire completamente dal ranking biennale dell'atleta.

L'OGR si ordina in base alla media dei punti che gli atleti riescono ad accumulare nel biennio di riferimento.

Il calcolo della media punti è semplice: si divide il numero totale di punti di classifica guadagnati dall'atleta per il numero di tornei disputati durante quel periodo.

Per l'OGR femminile è previsto un divisore minimo di 35 tornei in un periodo di due anni, mentre per l'OGR maschile è previsto un divisore minimo di 40 e un massimo di 52 eventi giocati nel biennio.

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della pallamano per le prossime Olimpiadi.

Se gli atleti sono a pari merito per la media dei punti, il pareggio sarà risolto utilizzando i seguenti criteri nel seguente ordine:

In primo luogo, confrontando i punti totali dell'Official World Golf Ranking guadagnati nell'ultimo periodo di 52 settimane. Poi, se necessario, si confronteranno i punti totali del ranking ufficiale mondiale di golf ottenuti nelle ultime 13 settimane, che termina con l'OGR di lunedì 17 giugno 2024 per gli uomini, e di lunedì 24 giugno 2024 per le donne.

I primi 15 atleti dell'OGR saranno selezionati nominalmente e si assicureranno un posto a parigi 2024, con un massimo di quattro atleti per NOC.

Si una plaza asignada no es confirmada por el NOC antes del fin de plazo o es declinada por el NOC, se reasignará nominalmente al atleta mejor posicionado en el OGR el 17 de junio de 2024 (hombres) y el 24 de junio de 2024 (mujeres) que aún no haya clasificado. Todo ello respetando el número máximo de plazas de cada NOC en cada evento.

A partire dagli atleti classificati dal 16° posto in poi nell'OGR si procederà con la selezione nominale e verrà loro assegnata una quota, con un massimo di due atleti per NOC, compresi quelli della top 15, fino a raggiungere il numero di 59 atleti, compresi i posti continentali.

A ciascuno dei cinque continenti del Movimento Olimpico sarà garantito almeno un atleta in ciascuna delle gare femminili e maschili. Se non si sono qualificati automaticamente in base ai criteri di cui sopra, i posti continentali saranno assegnati all'atleta (o agli atleti) con la posizione più alta nell'OGR del continente (o dei continenti) senza rappresentanza.

Se un posto assegnato non viene confermato dal NOC entro la scadenza o viene rifiutato dal NOC, sarà riassegnato all'atleta posizionato più alto in classifica nell'OGR del 17 giugno 2024 per gli uomini e del 24 giugno 2024 per le donne, che non si sia già qualificato - il tutto rispettando le quote massime del NOC in ciascun evento.

Qual è il formato e il calendario del golf a Parigi 2024?

Le competizioni di golf di Parigi 2024 si svolgeranno dall'1 al 10 agosto 2024 al Golf National, che si trova a Saint-Quentin-en-Yvelines, a 41 km dal Villaggio Olimpico.

Il formato della gara Olimpica di golf è lo stroke play, che consiste nel contare il numero totale di colpi che il giocatore ha effettuato per raggiungere la fine del percorso durante quattro giorni (72 buche, 18 buche per ogni giorno). Il giocatore con il minor numero di colpi al termine dei quattro round vince la gara.

Jon Rahm nel 2020 Foto di 2020 Getty Images

I golfisti e le golfiste da tenere d'occhio a Parigi 2024

Il golfista spagnolo Jon Rahm - all'epoca numero 1 al mondo - è stato costretto a ritirarsi dalla competizione di Tokyo 2020 dopo essere risultato positivo al COVID-19. A Parigi 2024 cercherà di recuperare l’occasione persa e di lottare per la prima medaglia nel golf per la Spagna ai Giochi Olimpici.

Il britannico Rory McIlroy ha fatto il suo debutto Olimpico in Giappone, arrivando quarto dopo l'epico spareggio a sette per la medaglia di bronzo. Il nordirlandese è diventato il terzo giocatore dopo Jack Nicklaus e Tiger Woods a vincere quattro tornei major all'età di 25 anni e il primo europeo a vincere tre diversi titoli di major. Dopo Tokyo 2020, Mcllroy ha dichiarato a Sky Sports: "È tutto il giorno che dico che non mi sono mai impegnato così tanto in vita mia per arrivare terzo. È deludente andarsene da qui senza alcun risultato. Mi rende ancora più determinato ad andare a Parigi per riuscire a prenderne una [medaglia]".

In campo femminile, sia la medaglia d'oro che quella di bronzo di Tokyo 2020 hanno continuato a essere in gran forma. La statunitense Nelly Korda e la neozelandese Lydia Ko sono rispettivamente al n. 2 e al n. 3 del ranking mondiale, appena sotto la stella della Repubblica di Corea KO Jin-Young, che si è classificata nona a Tokyo 2020. Lydia Ko ha la possibilità di diventare la prima golfista della storia a vincere tre medaglie Olimpiche di fila.

Le golfiste della Repubblica di Corea hanno dominato il golf femminile nell'ultimo decennio. Dal 2010 non c'è stato un anno senza una vincitrice coreana di un torneo major. Anche ora, quattro delle prime 10 del ranking provengono dalla Repubblica di Corea, tra cui KO Jin-Young (n. 1), PARK In-Bee, medaglia d'oro a Rio 2016 (n. 9), KIM Hyo-Joo (n. 8) e KIM Sei-Young (n. 10).

Tutte loro hanno gareggiato agli ultimi Giochi del 2021, senza raggiungere il podio. C’è da scommettere che punteranno al riscatto tra due anni.

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della mountain bike per le prossime Olimpiadi.

Calendario delle qualificazioni di golf per Parigi 2024

17 giugno 2024*: Fine del periodo di qualificazione OGR per gli uomini

18 giugno 2024: Pubblicazione OGR maschile e comunicazione da parte dell'IGF ai NOC e le federazioni nazionali delle quote assegnate per la competizione maschile.

18 giugno 2024: l'IGF pubblicherà la lista delle riserve per la competizione maschile.

24 giugno 2024**: Fine del periodo di qualificazione OGR per le donne

25 giugno 2024: Pubblicazione OGR femminili e comunicazione da parte dell'IGF ai NOC e le federazioni nazionali delle quote assegnate per la competizione femminile.

25 giugno 2024: l'IGF pubblica la lista di riserva per la riassegnazione della gara femminile

27 giugno 2024: I CNO devono confermare all'IGF l'utilizzo delle quote assegnate.

2 luglio 2024: l'IGF riassegnerà tutti i posti quota inutilizzati

8 luglio 2024: Termine ultimo per le iscrizioni a Parigi 2024

31 luglio 2024: Fine della riassegnazione per la competizione maschile

1-4 agosto: Gioco individuale maschile a colpi del 2024

6 agosto 2024: Fine della riassegnazione per la competizione femminile

7-10 agosto 2024: Gioco individuale femminile a colpi

26 luglio-11 agosto: Giochi Olimpici di Parigi 2024

*o al completamento di tutti gli eventi di qualificazione che dovevano essere completati il 17 giugno 2024 ma sono stati ritardati a causa del tempo o di altre circostanze, a condizione che tali eventi siano completati entro il 18 giugno 2024.

**o al completamento di tutti gli eventi di qualificazione che dovevano essere completati il 24 giugno 2024 ma sono stati ritardati a causa del tempo o di altre circostanze, a condizione che tali eventi siano completati entro il 25 giugno 2024.

LEGGI ANCHE: Obiettivo Paris 2024: il sistema di qualificazione della ginnastica artistica per le prossime Olimpiadi.