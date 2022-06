Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione del canottaggio per le prossime Olimpiadi

Il canottaggio fa parte del programma Olimpico estivo dal 1900. Sempre caratterizzato da luoghi e paesaggi mozzafiato, questo sport farà nuovamente parte del programma di Parigi 2024. Per la seconda volta, dopo Tokyo 2020, la competizione includerà lo stesso numero di eventi maschili e femminili.

Scopri le risposte alle principali domande sul percorso che i vogatori faranno per assicurarsi un posto a Parigi 2024.

Quanti atleti gareggeranno nel canottaggio a Parigi 2024?

A Parigi 2024 gareggeranno 502 atleti: 251 per ciascun genere, 24 in meno in totale rispetto a Tokyo 2020. Questa cifra comprende le quote per il paese ospitante (uno per ciascun genere) e per le Universality places (due per ciascun genere), assegnati per garantire la massima partecipazione alle regate dei Giochi Olimpici.

Oltre a questi sei posti, 496 atleti (248 per gli uomini e per le donne) gareggeranno nelle sette classi di imbarcazioni Olimpiche, con la seguente suddivisione:

58 atleti (29 per genere): Singolo

(29 per genere): Singolo 52 atleti (26 per genere): Due senza

(26 per genere): Due senza 52 atleti (26 per genere): Due di coppia

(26 per genere): Due di coppia 72 atleti (36 per genere): Quattro senza

(36 per genere): Quattro senza 72 atleti (36 per genere): Quattro di coppia

(36 per genere): Quattro di coppia 126 atleti (63 per genere): Otto

(63 per genere): Otto 64 atleti (32 per genere): Due di coppia pesi leggeri

Qual è il percorso di qualificazione del canottaggio per Parigi 2024?

In quanto paese ospitante, la Francia ha diritto a una quota per le competizioni maschili e femminili. Ci saranno anche due quote per uomini e donne assegnate ai cosiddetti posti universali, che saranno decisi dalla Commissione Tripartita del Comitato Olimpico Internazionale (CIO).

Per ciascuna delle 14 classi di imbarcazioni Olimpiche, ci saranno tre opportunità per aggiudicarsi la quota ai Giochi Olimpici Estivi del 2024:

1. Campionati Mondiali di Canotaggio 2023

336 atleti (168 uomini e 168 donne) avranno la possibilità di qualificarsi ai Giochi Olimpici del 2024 attraverso i Campionati Mondiali di Canottaggio 2023 che si terranno a Belgrado, in Serbia, dal 3 al 10 settembre 2023. La competizione è aperta a tutti i Comitati Olimpici Nazionali (d'ora in poi: NOC), con le Federazioni nazionali affiliate a World Rowing. Gli equipaggi meglio piazzati in base alla quota di qualificazione in ogni evento qualificheranno le barche per il NOC di appartenenza.

2. Regate di qualificazione continentale nel 2023

Un totale di 64 atleti (32 donne e 32 uomini) avranno l'opportunità di qualificarsi attraverso quattro Regate di qualificazione continentale: Asia/Oceania, Africa, Americhe ed Europa. Attraverso queste competizioni potranno qualificarsi quei NOC che non hanno partecipato, non si sono qualificati in nessuna classe o hanno qualificato solo una barca ai Campionati Mondiali di Canottaggio 2023. Ci saranno quattro eventi per ciascuna Regata di qualificazione continentale e World Rowing confermerà luogo e date delle Regate di qualificazione continentale entro la fine del 2022.

3. Regata finale di qualificazione Olimpica (da confermare a maggio 2024)

La Regata finale di qualificazione Olimpica rappresenterà l'ultima occasione per 48 uomini e 48 donne (96 atleti in totale) di assicurarsi un posto per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'evento si svolgerà a Lucerna, in Svizzera, nel maggio 2024. Ogni NOC può partecipare a qualsiasi evento in cui non si sia già qualificato: in questo caso, non ci sono restrizioni al numero di eventi per cui un CNO può qualificarsi alla Regata finale di qualificazione Olimpica.

Dopo ciascuna delle regate di qualificazione, World Rowing confermerà ai rispettivi NOC, sulla base dei risultati, di aver ottenuto un posto in quota. A questo punto, il NOC deve indicare che accetterà le imbarcazioni qualificate entro 14 giorni.

Se il NOC non accetta un posto, questo andrà alla prima imbarcazione idonea tra quelle non qualificate. (Si veda di seguito il calendario con tutte le date principali).

Qual è il calendario delle gare di canottaggio per Parigi 2024?

A Parigi 2024 si terranno sette eventi nelle competizioni maschili e femminili:

Singolo (femminile / maschile)

Due senza (femminile / maschile)

Due di coppia (femminile / maschile)

Quattro senza (femminile / maschile)

Quattro di coppia (femminile / maschile)

Otto (femminile / maschile)

Due di coppia pesi leggeri (femminile / maschile)

I 14 eventi di canottaggio si svolgeranno tra il 27 luglio e il 3 agosto. Le gare si terranno nello splendido Stadio Nautico di Vaires-sur-Marne, a 39 km dal Villaggio Olimpico e Paralimpico.

Osservati speciali a Parigi 2024

A Tokyo 2020, due dei momenti più emozionanti sono arrivati da Irlanda e Grecia, con gli atleti di entrambi i paesi che hanno conquistato la prima medaglia d'oro nel canottaggio: nel due di coppia maschile, grazie a Fintan McCarthy e Paul O’Donovan, e nel singolo, grazie al 24enne Stefanos Ntouskos.

Gli atleti cinesi sono tornati sul podio a Tokyo 2020 con una medaglia d'oro e due di bronzo. A Parigi 2024 saranno ancora una volta da tenere d'occhio.

Nel frattempo, la Gran Bretagna, superpotenza del canottaggio, è riuscita a conquistare solo due medaglie in Giappone, mentre gli Stati Uniti sono tornati a casa a mani vuote dopo che l'otto femminile, a caccia del quarto oro consecutivo, si è piazzato al quarto posto.

La Francia si è classificata appena sopra la Repubblica Popolare Cinese nel medagliere, con Hugo Boucheron e Matthieu Androdias che hanno aggiunto l'oro Olimpico al loro titolo mondiale del 2018 nel doppio, e Laura Tarantola e Claire Bove che hanno vinto una medaglia d'argento nel due di coppia pesi leggeri femminili. Potenzialmente si potrebbe ripetere il faccia a faccia con le loro avversarie di Tokyo, le italiane Valentina Rodini e Federica Cesarini, che hanno vinto l'oro per soli 0.14 secondi.

Ancuta Bodnar e Simona Radis della Romania hanno conquistato agevolmente l'oro nel due di coppia. Avendo entrambe 22 anni, saranno quasi certamente presenti a Parigi e non solo.

L'Olanda ha vinto il quattro di coppia maschile con un record mondiale e un equipaggio giovane. Probabilmente l'unico che forse non sarà a Parigi potrebbe essere Dirk Uittenbogaard, 31 anni.

Anche la Croazia vorrebbe replicare i suoi grandi momenti Olimpici, dopo che i fratelli Martin e Valent Sinkovic hanno scritto la storia a Tokyo aggiungendo l'oro nel due di coppie al titolo già conquistato a Rio 2016.

Timeline delle qualificazioni di canottaggio a Parigi 2024

31 dicembre 2022: World Rowing per determinare la sede delle regate continentali di qualificazione Olimpica

World Rowing per determinare la sede delle regate continentali di qualificazione Olimpica 3-10 settembre 2023: Campionati del Mondo di Canottaggio 2023, Belgrado, Serbia

Campionati del Mondo di Canottaggio 2023, Belgrado, Serbia 15 settembre 2023: World Rowing conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute

World Rowing conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute 29 settembre 2023: I NOC devono confermare al Canottaggio Mondiale l'utilizzo delle quote assegnate

I NOC devono confermare al Canottaggio Mondiale l'utilizzo delle quote assegnate 6 ottobre 2023: World Rowing riassegna eventuali posti quota non utilizzati

World Rowing riassegna eventuali posti quota non utilizzati Da definire: Regata di qualificazione continentale dell'Africa, da definire

Regata di qualificazione continentale dell'Africa, da definire Da definire: Regata di qualificazione continentale delle Americhe, da definire

Regata di qualificazione continentale delle Americhe, da definire Da definire: Regata di qualificazione continentale Asia e Oceania, da definire

Regata di qualificazione continentale Asia e Oceania, da definire Da definire: Regata di qualificazione continentale europea, da definire

Regata di qualificazione continentale europea, da definire 19-21 maggio 2024 (da definire) : Regata finale di qualificazione olimpica, Lucerna, Svizzera

: Regata finale di qualificazione olimpica, Lucerna, Svizzera In relazione alle rispettive regate di qualificazione : Entro cinque giorni dall'evento, World Rowing conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute.

: Entro cinque giorni dall'evento, World Rowing conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute. Due settimane dopo l'evento: I NOC devono confermare al Canottaggio Mondiale l'utilizzo delle quote assegnate.

I NOC devono confermare al Canottaggio Mondiale l'utilizzo delle quote assegnate. Entro cinque giorni da ogni passaggio precedente: World Rowing riassegna tutti i posti quota non utilizzati.

World Rowing riassegna tutti i posti quota non utilizzati. Da definire: La Commissione Tripartita deve confermare per iscritto l'assegnazione dei posti di universalità ai NOC (ove applicabile).

La Commissione Tripartita deve confermare per iscritto l'assegnazione dei posti di universalità ai NOC (ove applicabile). 7 giugno 2024: World Rowing riassegna eventuali posti quota non utilizzati.

World Rowing riassegna eventuali posti quota non utilizzati. 8 giugno 2024: Parigi 2024 Sport Scadenza iscrizioni

Parigi 2024 Sport Scadenza iscrizioni 25 luglio 2024: Riunione di sorteggio della Regata olimpica

Riunione di sorteggio della Regata olimpica 26 luglio - 11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024

Puoi saperne di più sui sistemi di qualificazione degli altri sport che saranno presenti a Parigi 2024.

I sistemi di qualificazione degli sport Olimpici a Parigi 2024