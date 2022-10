Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione della canoa sprint per i prossimi Giochi Olimpici

Lo canoa sprint fece il suo debutto Olimpico a Berlino 1936 con nove eventi maschili, mentre le donne gareggiarono per la prima volta ai Giochi in un unico evento a Londra 1948.

Quelli di Tokyo 2020 sono stati i primi Giochi in cui lo stesso numero di atleti maschi e femmine (123 per genere) ha gareggiato in sei eventi. Parigi 2024 accoglierà 117 uomini e 117 donne che si sfideranno in cinque eventi per genere.

Scopri di più sul percorso di qualificazione della canoa sprint.

LEGGI ANCHE: Inizia la caccia alla qualificazione olimpica di Parigi 2024

Numero di atleti

Un totale di 236 atleti (117 uomini e 117 donne) gareggeranno a Parigi 2024, un calo rispetto ai 248 di Tokyo. Questa cifra include le quote del Paese ospitante (due per genere) e gli Universality Places (due per genere).

Kayak monoposto (K1): 15 atleti per genere

Kayak biposto (K2): 22 atleti per genere

Kayak a quattro posti (K4): 40 atleti per genere

Canoa monoposto (C1): 14 atleti per genere

Canoa biposto (C2): 26 atleti per genere

Ci saranno un massimo di 18 atleti per Comitato Olimpico Nazionale (NOC): sei per genere nel kayak e tre per genere nella canoa. Un NOC può iscrivere un massimo di due imbarcazioni per evento a Parigi 2024

Quote minime per imbarcazioni – 126 (63 per genere)

K1: 15 imbarcazioni per genere

K2: 11 imbarcazioni per genere

K4: 10 imbarcazioni per genere

C1: 14 imbarcazioni per genere

C2: 13 imbarcazioni per genere

Sistema di qualificazione

Tutti i NOC idonei devono partecipare ad almeno un evento olimpico ai Campionati Mondiali di Canoa Sprint ICF 2023.

Per "competizione di qualificazione olimpica" si intende una delle seguenti:

1. Competizione di qualificazione globale: Campionati Mondiali di Canoa Sprint ICF 2023

2. Competizione di qualificazione continentale (Europa, America, Asia, Africa, Oceania)

Competizione di qualificazione globale: Campionati Mondiali di Canoa Sprint ICF 2023

La distribuzione iniziale dei 162 posti per atleti (81 per genere) e delle 74 quote barche (37 per genere) avverrà ai Campionati Mondiali di Canoa Sprint ICF 2023. La cifra per le quote atleti include quattro posti per il paese ospitante (due per genere).

Eventi K1 (per ogni genere): sette quote atleti di cui una quota Paese ospitante / sette quote imbarcazioni

I sei NOC non qualificati con il punteggio più alto dei Campionati del Mondo 2023 in ciascuno degli eventi individuali di kayak maschili e femminili otterranno una quota atleta. Il Paese ospitante avrà a disposizione una quota per genere.

Eventi K2 (per ogni genere): 12 quote atleti / sei quote imbarcazioni

I sei NOC non qualificati con il punteggio più alto dei campionati in ciascuno degli eventi maschili e femminili otterranno due quote atleta.

Eventi K4 (per ogni genere): 40 quote atleta / dieci quote imbarcazioni

Tutti i posti contingentati atleti per gli eventi K4 saranno distribuiti ai Campionati Mondiali 2023.

I 10 NOC con il punteggio più alto dell'evento si assicureranno ciascuno quattro quote atleti.

Se i NOC provenienti da meno di quattro continenti hanno gareggiato nelle finali del K4 ai Campionati Mondiali del 2023, i NOC con il punteggio più alto non ancora qualificati otterranno i posti delle quote atleti indipendentemente dal continente.

Eventi C1 (per ogni genere): sei quote atleti di cui una per paese ospitante / sei quote imbarcazioni

I cinque NOC non qualificati con il punteggio più alto dei campionati in ciascuno degli eventi individuali di canoa maschile e femminile otterranno ciascuno una quota atleta. Il Paese ospitante otterrà una quota per genere.

Eventi C2 (per ogni genere): 16 quote atleta / otto quote imbarcazioni

Gli otto NOC con il punteggio più alto dei campionati in ciascuno degli eventi maschili e femminili otterranno ciascuno due quote atleta.

Riassegnazione dei posti liberati attraverso il “raddoppio” in eventi diversi

Al termine dei Campionati del Mondo 2023, tutti le quote atleta che si sono liberate a seguito del “raddoppio”, ovvero atleti che si qualificano per più di un posto in classi di imbarcazioni diverse, saranno riassegnati nel modo seguente:

Eventuali posti contingentati assegnati nelle barche K2 o C2 saranno raggruppati e riassegnati ai NOC con il punteggio più alto non ancora qualificati nel relativo evento K2 o C2 ai Campionati del Mondo 2023, per consentire a quei NOC di riempire le imbarcazioni K2 o C2.

Competizioni di qualificazione continentale

Un totale di 72 posti atleti e 52 quote barca saranno distribuiti attraverso gare di qualificazione continentali.

Eventi K1 (per ogni genere) : otto quote atleti (Europa: due, Americhe: due, Asia: due, Africa: uno, Oceania: uno) / otto quote imbarcazioni

: otto quote atleti (Europa: due, Americhe: due, Asia: due, Africa: uno, Oceania: uno) / otto quote imbarcazioni Eventi K2 (per ogni genere) : dieci quote atleti (Europa: due, Americhe: due, Asia: due, Africa: due, Oceania: due) / cinque quote imbarcazioni

: dieci quote atleti (Europa: due, Americhe: due, Asia: due, Africa: due, Oceania: due) / cinque quote imbarcazioni Eventi C1 (per ogni genere) : otto quote atleti (Europa: due, Americhe: due, Asia: due, Africa: una, Oceania: una) / otto quote imbarcazioni

: otto quote atleti (Europa: due, Americhe: due, Asia: due, Africa: una, Oceania: una) / otto quote imbarcazioni Eventi C2 (per ogni genere): dieci quote atleta (Europa: due, Americhe: due, Asia: due, Africa: due, Oceania: due) / cinque quote imbarcazioni

Massimale quote nelle Competizioni Continentali di Qualificazione

Un NOC può qualificarsi per un massimo di due quote atleti in ciascuna categoria, ovvero kayak per genere e canoa per genere, nelle Competizioni di Qualificazione Continentale. Le quote atleti non utilizzate saranno assegnate al secondo NOC con il punteggio più alto non ancora qualificato nell'evento K1 o C1 di quel genere.

Nel caso in cui non si possa tenere una competizione di qualificazione continentale, i risultati dei Campionati Mondiali di Canoa Sprint ICF 2023 per l'evento in questione verranno utilizzati per determinare i posti atleti contingentati per quel continente.

Maxime Beaumont (Francia) impegnato nei 200m del Kayak monoposto Foto di 2021 Getty Images

Posti Paese ospitante

Alla nazione ospitante vengono provvisoriamente assegnati quattro posti nei seguenti eventi:

Kayak maschile monoposto (K1) 1000m - una quota

Canoa maschile monoposto (C1) 1000m - una quota

Kayak femminile monoposto (K1) 500m - una quota

Canoa femminile monoposto (C1) 200m - una quota

*Per ulteriori informazioni, controlla la Competizione di Qualificazione Globale (Campionato Mondiale di Canoa Sprint ICF 2023) sopra.

Universality Places

A Parigi 2024 due Universalitity per le imbarcazioni monoposto sono messi a disposizione dei NOC idonei. Questi posti possono essere assegnati ad atleti della canoa sprint e/o della canoa slalom.

Per poter beneficiare di un'Universality Place l'atleta deve anche aver partecipato ad almeno un evento di Qualificazione Olimpica.

Calendario competizione

Un totale di dieci set di medaglie (cinque per genere) verranno assegnati nella canoa sprint a Parigi 2024, due in meno rispetto alle 12 medaglie (sei per genere) di Tokyo 2020. Solo tre delle cinque gare maschili dei Giochi del 2020 restano nel programma.

Uomini

Kayak monoposto (K1) 1000m

Kayak biposto (K2) 500m

Kayak a quattro posti (K4) 500m

Canoa monoposto (C1) 1000m

Canoa biposto (C2) 500m

Donne

Kayak monoposto (K1) 500m

Kayak biposto (K2) 500m

Kayak a quattro posti (K4) 500m

Canoa monoposto (C1) 200m

Canoa biposto (C2) 500m

*Eventi in neretto confermati rispetto a Tokyo 2020.

Le competizioni di canoa sprint si terranno tra il 6 e il 10 agosto al Vaires-sur-Marne Nautical Stadium, a 39km dal Villaggio Olimpico e Paralimpico.

LEGGI ANCHE: Pubblicato calendario Parigi 2024

LEGGI ANCHE: Biglietti per Parigi 2024: le novità

Atleti da tenere d'occhio a Parigi 2024

Germania e Ungheria hanno storicamente dominato il medagliere olimpico della canoa sprint rispettivamente con 29 e 28 ori.

Tuttavia, a Tokyo 2020 la Nuova Zelanda è stata una forza da non sottovalutare, con Lisa Carrington che ha vinto tre medaglie d'oro nel K1 200m, K1 500m e K-2 500m. La 33enne aveva anche portato a casa medaglie di bronzo a Londra 2012 e Rio 2016, e sarà una delle favorite a Parigi 2024.

Nella competizione femminile di canoa, la giovane cubana Yarisleidis Cirilo Duboys è attualmente in testa alla classifica mondiale sia in C1 200m che C2 500m. La ventenne, che ha anche fatto il suo debutto olimpico lo scorso anno, ha la possibilità di diventare la prima medaglia d'oro cubana della canoa sprint se si qualificherà per la prossima edizione dei Giochi a Parigi.

A livello maschile, gli australiani Thomas Green e Jean van der Westhuyzen hanno conquistato l'oro a Tokyo nel K2-1000, evento che è stato rimosso dal programma di Parigi 2020. Tuttavia, il duo australiano è primo al mondo nel K2 500m, e inoltre, Green è n.2 al mondo nei 1000m K1, appena dietro alla medaglia di bronzo di Tokyo 2020: la stella portoghese Fernando Pimenta che ha anche vinto due titoli ai Campionati del Mondo del 2018 e del 2021.

La Germania punterà alla terza medaglia d'oro consecutiva nei K4 500m maschile. Vale la pena tenere d'occhio l'Ucraina che attualmente è prima al mondo, mentre la Spagna, medaglia d'argento a Tokyo 2020, guidata da Carlos Arevalo, tenterà di ottenere la vittoria anche a Parigi dopo essere diventata campione del mondo nel 2022.

Nei 500m K4 femminili, l'Ungheria, medaglia d'oro in carica, ha avuto un inizio d'anno a rilento, non riuscendo a salire sul podio ai Campionati Mondiali di Canoa Sprint ICF 2022 a Dartmouth, Canada. La Polonia, medaglia di bronzo di Tokyo 2020, è attualmente in testa alla classifica mondiale dopo aver vinto i Campionati del Mondo 2022.

Le date per le qualificazioni della Canoa sprint a Parigi 2024

23 – 27 agosto 2023: Campionati Mondiali Canoa Sprint ICF 2023

Campionati Mondiali Canoa Sprint ICF 2023 Data da confermare: Qualificazione Olimpica Oceania, Qualificazione Olimpica Africa, Qualificazione Olimpica Americhe, Qualificazione Olimpica Asia, Qualificazione Olimpica Europa

Qualificazione Olimpica Oceania, Qualificazione Olimpica Africa, Qualificazione Olimpica Americhe, Qualificazione Olimpica Asia, Qualificazione Olimpica Europa Entro 10 giorni lavorativi dagli eventi: L'ICF conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute.

L'ICF conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute. Entro 10 giorni lavorativi dopo la notifica ICF: I NOC confermano l'intenzione di utilizzare le quote assegnate dall'ICF

I NOC confermano l'intenzione di utilizzare le quote assegnate dall'ICF Entro 10 giorni lavorativi dalla risposta dei NOC: L'ICF riassegna le quote non utilizzate.

L'ICF riassegna le quote non utilizzate. Entro 10 giorni lavorativi i NOC rispondo alla riassegnazione: I NOC confermano all'ICF la volontà di utilizzare le quote.

I NOC confermano all'ICF la volontà di utilizzare le quote. Da confermare: La Commissione Tripartita conferma per iscritto l'assegnazione degli Universality Places ai NOC (quando applicabile).

La Commissione Tripartita conferma per iscritto l'assegnazione degli Universality Places ai NOC (quando applicabile). 30 giugno 2024: L'ICF riassegna ogni posto rimasto inutilizzato.

L'ICF riassegna ogni posto rimasto inutilizzato. 8 luglio 2024: Scadenza iscrizione sport per Parigi 2024

Scadenza iscrizione sport per Parigi 2024 26 luglio – 11 agosto 2024: Giochi Olimpici di Parigi 2024

Scopri di più sul sistema di qualificazione per gli altri sport che saranno protagonisti a Parigi 2024.