Obiettivo Parigi 2024: il sistema di qualificazione della BMX Freestyle per i prossimi Giochi Olimpici

Il debutto olimpico della BMX Freestyle a Tokyo 2020 è stato emozionante, con una feroce competizione che ha entusiasmato gli spettatori. Ora i migliori al mondo puntano a conquistare la seconda medaglia d'oro Olimpica di questo sport a Parigi 2024.

Un totale di 12 rider per genere gareggeranno a Parigi, rispetto ai nove per genere di Tokyo 2020.

Tra loro, i campioni Olimpici in carica Logan Martin (Australia) e Charlotte Worthington (Gran Bretagna) cercheranno di difendere i loro titoli, ma dovranno superare un'agguerrita nuova generazione di rider.

Continua a leggere per scoprire tutto ciò che devi sapere sul percorso verso Parigi 2024 e su come i rider possono qualificarsi per i Giochi.

Quanti rider della BMX freestyle gareggeranno a Parigi 2024?

Un totale di 24 rider (12 uomini e 12 donne) gareggeranno nella BMX freestyle a Parigi 2024. La Francia, come paese ospitante, riceverà una quota per genere. Gli altri 22 atleti dovranno staccare i biglietti per Parigi attraverso il processo di qualificazione descritto di seguito.

Ogni NOC avrà un massimo di due quote per genere per i Giochi.

Per essere ammessi alle competizioni BMX freestyle di Parigi 2024, i rider devono essere nati entro il 31 dicembre 2009 (almeno 15 anni o raggiungere questa età nel 2024).

Scopri di più sui criteri di ammissibilità qui (sezione C).

Il percorso di qualificazione della BMX Freestyle per Parigi 2024

Alcune quote sono assegnate per nome (tramite le Olympic Qualifier Series) e altre ai NOC (tramite i Campionati del mondo di ciclismo Urbano del 2022 e i Campionati del mondo di ciclismo del 2023).

Un totale di 22 quote (11 per genere) saranno in palio da novembre 2022 a giugno 2024 - le altre due (una per genere) per completare il totale di 24 atleti sono assegnate al paese ospitante.

Tre gare hanno in palio quote per la BMX freestyle, ma l'ordine di assegnazione non è cronologico con l'elenco dei qualificati non confermato fino al 2024. L'assegnazione seguirà il seguente ordine:

Olympic qualifier series 2024 - sei quote per genere Campionati del Mondo di Ciclismo Urbano 2022 - due quote per genere Campionati del Mondo di Ciclismo UCI 2023 - tre quote per genere

Processo di qualificazione

Verrà assegnato un numero totale di 12 quote per genere. 11 in base alle qualificazioni e alle prestazioni e una riservata al paese ospitante.

Le prime quote (sei per genere) saranno assegnate per prime agli atleti con il punteggio più alto (per nome) alle Olympic Qualifiers Series (marzo - giugno 2024). Una volta confermate dal NOC, queste quote non saranno più disponibili.

Le restanti cinque quote saranno assegnate tramite i Campionati Mondiali di Ciclismo Urbano 2022 o i Campionati Mondiali di Ciclismo 2023.

Nel caso in cui non tutti i continenti siano rappresentati a seguito dei risultati dell'OQS, il primo dei due posti contingentati rimanenti, per genere, sarà assegnato retroattivamente ai NOC con il punteggio più alto, provenienti da un continente non ancora qualificato, ai Campionati di Ciclismo Urbano 2022.

Le ultime tre quote saranno assegnate tramite i Campionati mondo di ciclismo UCI 2023, con priorità data a qualsiasi NOC di un continente non qualificato, per garantire la rappresentanza continentale.

Una volta che tutti i continenti avranno ottenuto una quota, i posti rimanenti saranno assegnati in base ai risultati dei Campionati Mondiali di Ciclismo Urbano UCI 2022 o i Mondiali di Ciclismo UCI 2023 (in questo ordine) e saranno attribuiti al NOC con il punteggio più alto che non si sono ancora qualificati per i Giochi, indipendentemente dal loro continente.

Il format e il calendario delle competizioni di BMX Freestyle a Parigi 2024

L'unica disciplina Olimpica di BMX freestyle è il park.

I rider devono eseguire una serie di acrobazie impressionanti in un round di 60 secondi e i giudici assegneranno punti a ogni round in base a difficoltà, creatività, esecuzione e altezza dei trick, con i migliori rider che avanzeranno alla finale. Nel round per le medaglie saliranno sul podio i rider con i migliori punteggi assegnati dai giudici.

La sede per la BMX freestyle sarà il Concorde Urban Park e l'intera competizione si svolgerà in due giorni.

Gli eventi preliminari per donne e uomini si svolgeranno il 30 luglio con le finali in programma il giorno successivo, il 31 luglio.

LEGGI ANCHE: Annunciato il calendario dei Giochi Olimpici di Parigi 2024

LEGGI ANCHE: Biglietti per Parigi 2024: le novità

I rider della BMX freestyle da tenere d'occhio a Parigi 2024

I campioni Olimpici in carica Worthington e Martin saranno ancora una volta tra i favoriti per l'oro Olimpico a Parigi. Tuttavia, difendere il titolo olimpico non sarà un compito facile.

Nella categoria maschile, il venezuelano Daniel Dhers, noto anche come il "Padrino della BMX freestyle", non punta solo a partecipare a Parigi 2024, ma vuole anche migliorare la sua medaglia d'argento di Tokyo 2020 vincendo l'oro alle prossime Olimpiadi. Avrà 39 anni quando la competizione inizierà a Parigi.

Il francese Anthony Jeanjean punterà al podio in casa, mentre il croato Marin Rantes e gli statunitensi Nick Bruce e Justin Dowell saranno anche loro tra i favoriti per le medaglie.

Nella competizione femminile non sarebbe una sorpresa vedere lo stesso podio di Tokyo 2020, con Hannah Roberts (USA) e Nikita Ducarroz (Svizzera) che si confermano tra le migliori al mondo.

Ma questo è uno sport di costante innovazione e una nuova generazione di rider potrebbe tranquillamente emergere a Parigi. Le gemelle colombiane Queensaray e Lizsurley Villegas si sono rivelate le preferite dai fan a soli 19 anni, mentre la 22enne tedesca Lara Marie Lessmann ha impressionato da quando ha vinto l'oro ai GOG di Buenos Aires 2018.

Le date delle qualificazioni della BMX freestyle per Parigi 2024

1 novembre 2022 - 2 giugno 2024: periodo di qualificazione olimpica BMX freestyle park

9 novembre - 13 novembre 2022: Campionati Mondiali Ciclismo Urbano UCI 2022 ad Abu Dhabi

3-13 agosto 2023: Campionati Mondiali UCI 2023 a Glasgow e in Scozia

Marzo-giugno 2024: Olympic Qualifier Series

7 giugno 2024: l'UCI conferma per iscritto ai NOC le quote ottenute

21 giugno 2024: I NOC confermano all'UCI la volontà di utilizzare le quote assegnate

26 giugno 2024: l'UCI riassegna le quote non utilizzate

Data da confermare: la Commissione Tripartita conferma per iscritto l'assegnazione dei posti Universalità ai NOC (quando possibile)

30 giugno 2024: l'UCI riassegna le quote non utilizzate

8 luglio 2024: Scadenza iscrizioni sport Parigi 2024

26 luglio-11 agosto 2024: Giochi Olimpici Parigi 2024

Scopri di più sul sistema di qualificazione per gli altri sport che saranno protagonisti a Parigi 2024.