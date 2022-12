Nella mattinata italiana del 10 dicembre, Simone Alessio ha messo un altro tassello recante il suo nome ai piani alti del taekwondo internazionale: nella Finale dei Grand Prix 2022, in scena a Ryad, in Arabia Saudita, l'atleta calabrese ha ribadito il suo dominio nella classe di peso -80kg, prendendosi la rivincita sul sudcoreano Seo Geon-woo per 2-1, e intestandosi l'oro nell'evento di chiusura dei GP.

La finale ha avuto un epilogo cardiopalma, con i due atleti arrivati al terzo round in parità e la frazione decisiva caratterizzata da molti capovolgimenti di fronte, con il risultato finale di 8-8 che ha premiato Alessio per vantaggio tecnico.

A Ryad, Simone Alessio chiude in bellezza un'annata memorabile che solo negli ultimi appuntamenti aveva scricchiolato. Dopo l'argento al WT Grand Prix di Manchester 2022 (sempre in finale contro Seo Geon-woo) e la clamorosa uscita al primo turno al Mondiale di Guadalajara, per mano del mongolo Azbayar Altangerel, il n.1 del ranking dei -80kg mette i puntini con una prova di forza che fa da naturale sintesi al grande livello dimostrato nel corso di questo 2022.

È una medaglia d'oro dal valore tanto, con quei 100 punti del RoadToParis2024 che consolidano l'azzurro al primo posto nel ranking Olimpico della categoria -80 kg.