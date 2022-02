Short track staffetta maschile 5.000 metri - bronzo Italia - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Il quartetto azzurro formato da Pietro Sighel, Yuri Confortola, Tommaso Dotti e Andrea Cassinelli (con Luca Spechenhauser riserva) ha conquistato il bronzo Olimpico al fotofinish ai danni del ROC, con Sighel abile a mettere il pattino davanti al proprio avversario diretto, un attimo prima del traguardo.

Un podio che la staffetta maschile, nemmeno qualificata a PyeongChang 2018, aspettava da Salt Lake City 2002.

"Siamo super orgogliosi di quanto fatto, abbiamo lavorato. Non è un risultato a caso, abbiamo sempre dimostrato di avere le carte in regola. durante l'anno non siamo riusciti a realizzare il potenziale, lo abbiamo fatto in questa gara. Sono contentissimo di far parte di questa squadra, loro hanno passato anni difficili e hanno tenuto botta, io sono arrivato e ho trovato compagni ad un buon livello. Non dico di aver avuto la strada spianata, ma facilitata sì. Sono contento della medaglia perché gratifica gli anni tosti che hanno passato loro". Queste le parole di Pietro Sighel.

Rivivi le emozioni di quella gara con olympics.com.

Questo video sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2 marzo (00:01 PST|03:01 EST).