"Siamo yin e yang": la stella dello short track Shaoang Liu a caccia di un altro oro Olimpico insieme al fratello Sándor

I fratelli Shaoang e Sándor Liu, insieme a Viktor Knoch e Csaba Burján, hanno conquistato l'oro nella staffetta maschile 5000 metri dello short track a PyeongChang 2018, regalando all'Ungheria la sua prima medaglia d'oro ai Giochi Olimpici Invernali.

Da allora, il 23enne Shaoang ha vinto titoli Mondiali ed Europei individuali, affermandosi come una delle stelle di questo sport.

In questa intervista, il vincitore del bronzo ai Giochi Olimpici Giovanili guarda verso Pechino 2022 e rivela che cosa significhi allenarsi e competere accanto a suo fratello.

Hungary celebrates winning gold Foto di 2018 Getty Images

Olympics.com: Ora che il conto alla rovescia verso Beijing 2022 prosegue, come sta procedendo la tua preparazione?

Shaoang Liu: Penso che l'intera preparazione estiva sia stata molto impegnativa e credo di aver fatto del mio meglio. Mi sono allenato molto duramente in ogni sessione e ho sempre cercato di dare il massimo sia sul ghiaccio che fuori.

Come giudichi la tua forma attuale?

In occasione delle prime due Coppe del Mondo non credo che il lavoro abbia dato i suoi frutti, ma penso ci sia ancora bisogno di tempo. Forse mi sarei aspettato un po' di più, ma so che non è ancora il momento di vincere delle medaglie. Quindi, non vedo l'ora che arrivi Beijing 2022 dove so che il duro lavoro verrà ripagato.

La scorsa stagione hai conquistato dei grandi risultati. Quanto sei stato contento di quello che hai ottenuto?

Sì, ho vinto la mia prima medaglia d'oro ai Campionati mondiali. Dopo PyeongChang 2018, volevo vincere il titolo iridato. Avevo il sogno di diventare Campione del mondo, perché non ci ero mai riuscito ed è fantastico averlo fatto prima di Pechino. Alcuni paesi non avevano gareggiato in quell'occasione, ma la sensazione è stata comunque positiva perché ho capito di essere ancora in grado di raggiungere un simile risultato. Ero davvero felice.

Arrivare a Beijing 2022 da Campione del mondo ti mette maggiore pressione?

Penso di aver sentito pressione nelle prime gare, ma dopo mi sono abituato e ho solamente cercato di seguire il flusso e fare del mio meglio, come sempre.

Pensi di essere più pronto per questi Giochi, avendo già gareggiato a PyeongChang?

Sì, penso di aver vissuto i primi Giochi Olimpici un po' di corsa. Non ho avuto il tempo di godermeli e divertirmi. L'ultimo giorno ho però capito davvero che si trattasse di qualcosa di importante. Tutti lottano per le medaglie e devi concentrarti molto, ma devi comunque goderti quello che stai facendo. C'è voluto del tempo, ma sono stato felice di averlo finalmente capito.

Cosa ha significato per te diventare Campione Olimpico a PyeongChang, specialmente accanto a tuo fratello?

È stato un momento davvero emozionante. Ogni volta che guardo i video, mi viene ancora la pelle d'oca. Ed è stata davvero una bella sensazione quando siamo tornati in Ungheria. Naturalmente le nostre vite sono cambiate. Non direi che siamo super famosi, ma almeno abbiamo impresso il nostro nome nella mente delle persone, portando lo short track ungherese al massimo livello.

Shaoang Liu sul podio nella finale dello short track 1000m maschile ai giochi Olimpici Giovanili Invernali di Lillehammer

Quali sono i vantaggi nell'avere tuo fratello accanto sia negli allenamenti che nelle gare?

Avere mio fratello accanto a me è una buona cosa. Ci sosteniamo sempre a vicenda. Quando mi sento stanco sul ghiaccio, lui viene sempre da me e mi dice: "Dai, facciamolo. Abbiamo ancora un set da fare e possiamo farcela. Dopo, possiamo andare a casa a riposare". Penso che sia davvero una buona cosa. Quando tagliamo il traguardo in prima e seconda posizione è la cosa più bella del mondo.

Si può dire che le vostre qualità si completino a vicenda?

Sì, è sempre così. Se io mi sento male, lui è di buon umore. E se io sono di buon umore, lui può avere una brutta giornata e possiamo sempre fare il tifo l'uno per l'altro. Questa è una buona cosa perché siamo yin e yang. Abbiamo personalità totalmente diverse.

La vostra vittoria nella staffetta maschile a PyeongChang è stato il primo oro dell'Ungheria ai Giochi Invernali. Quanto è stato importante per te?

Sì, avrei davvero voluto vincere una medaglia anche nelle gare individuali ma ho ricevuto tre penalità su tutte le distanze. Forse ero troppo sotto pressione. Ero davvero entusiasta di gareggiare e ho commesso tanti errori, ma a quel punto avrei dovuto solamente azzerare la mia mente per la staffetta. Farlo mi ha permesso di acquisire molta esperienza e mi ha lasciato ricordi sul modo in cui sono riuscito a raggiungere questo risultato dopo le penalità. Come atleta, non puoi essere sempre il migliore. A volte sei al top e altre cadi in basso. Ora l'ho capito e mentalmente sono cresciuto molto.

Hai percepito un cambiamento in te stesso dopo essere diventato Campione Olimpico?

Ogni volta che vinco qualcosa, sento di diventare una persona migliore nella mia vita. Sento di essere rimasto il ragazzo umile che ero prima. Quindi, ogni volta che vado in gara, cerco solo di fare del mio meglio. Ascolto ancora i miei allenatori. Lavoro duramente ogni giorno, proprio come prima. Non sono cambiato dopo i Giochi, ma la mia vita sì.

Hai pure vinto una medaglia di bronzo ai Giochi Olimpici Giovanili nel 2016. Quali sono i tuoi ricordi?

Ero davvero entusiasta e ora è davvero un bel ricordo perché è stata una grande esperienza. Mi è piaciuto il modo in cui abbiamo potuto divertirci con gli altri compagni di squadra. E penso che ti prepari un po' ai Giochi Olimpici. Lì, ho vinto una medaglia di bronzo e mi dà una sensazione davvero positiva il fatto di avere raccolto medaglie in ogni grande evento disputato.

Cosa ha significato per te quella medaglia di bronzo all'epoca?

A essere onesti, avrei voluto di più rispetto alla medaglia di bronzo. Sapevo di poter fare meglio, ma a volte è difficile perché lo short track non è solamente fisico e potenza. Bisogna usare la testa. Devi essere abbastanza forte mentalmente oltre che nel corpo.