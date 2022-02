Short track 500m donne - Arianna Fontana - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

È arrivata a Beijing 2022 con l'obiettivo di confermare il titolo nei 500m vinto in Corea quattro anni prima e di qualificarsi per tutte le finali. Obiettivo ampiamente superato visto che la "Freccia bionda" a Beijing ha vinto non solo nella sua distanza preferita ma ha centrato altre due medaglie, due argenti, nella staffetta mista e nei 1.500. Risultato? Con 11 medaglie Olimpiche in totale, Arianna è l'atleta invernale più titolata della storia Olimpica per l'Italia e dello short track.

Non male per la 31enne che a Pechino ha disputato le sue quinte Olimpiadi personali, e non è finita qui perché Arianna ha intenzione di esserci anche alle prossime Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Intanto, rivivete il suo capolavoro, la 500 femminile, una gara tesissima in cui ha prevalso grazie a sangue freddo, potenza esplosiva e la capacità di "leggere" i moneti clou della competizione. "Sono travolta dalle emozioni", ha detto dopo il podio, stanca ma felice.

Questo video sarà disponibile negli Stati Uniti a partire dal 2 marzo (00:01 PST|03:01 EST).