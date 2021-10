Short track 2021/22: tutto quello che c'è da sapere sulla stagione

Il primo evento di Coppa del Mondo di short track dell'anno si è svolto in Cina, a Pechino, dal 21 al 24 ottobre.

Il ritorno delle gare è stato attesissimo, dato che le restrizioni dovute alla pandemia hanno impedito a molte squadre asiatiche di partecipare alle competizioni internazionali della scorsa stagione: quello di Pechino è stato il primo vero evento internazionale di Coppa del Mondo in oltre un anno.

L'opening della stagione ha offerto prestazioni eccellenti e alcuni dei grandi nomi della disciplina hanno già dato un assaggio dell’intensità di quest’anno Olimpico, facendoci intravedere quello che i Giochi Invernali di Pechino 2022 ci riserveranno, tra 100 giorni.

Olympics.com ha fatto un giro di ricognizione in zona short track e fa il punto sui pattinatori e le pattinatrici da tenere d'occhio nella stagione appena iniziata: ecco l’ormai consueta guida a tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione dello short track.

Le favorite tra le donne: il grande ritorno di Fontana e l'inarrestabile Schulting

La veterana Olimpica Arianna Fontana ha fatto un ritorno sul ghiaccio degno del suo palmarès, segnando il secondo tempo all'opening della stagione di Coppa del Mondo. La campionessa Olimpica dei 500 metri di PyeongChang 2018 ha nuovamente confermato la reputazione di formidabile velocista (una medaglia d'oro, due d'argento e cinque di bronzo nella sua collezione). E a quanto pare ha intenzione di difendere senza riserve il suo titolo a Beijing 2022.

Ai microfoni dell’ISU (Unione Internazionale del Pattinaggio), alla domanda “cosa avrebbe risposto se qualcuno avesse chiesto alla Fontana quindicenne che avrebbe pattinato a Beijing 2022”, Arianna Fontana non esita: "Quella ragazza non ci crederebbe. Secondo i miei pian avrei smesso dopo Sochi 2014 – ma eccomi qui!”

Un'altra velocista da tenere d'occhio questo inverno è l'olandese Suzanne Schulting. La stella orange dello short track ha vinto medaglie in ogni singolo evento ai Mondiali della scorsa stagione; va da sè che le aspettative su di lei in questo avvio di stagione fossero molto alte. La campionessa Olimpica dei 1000m non ha deluso, andando a vincere la gara dei 1000m di Pechino.

Dopo la sua vittoria, ha dichiarato all'ISU: "Ho avuto solo una medaglia individuale della Coppa del Mondo prima di questo fine settimana, quindi inutile dire che sono molto felice".

Tradizionalmente, la squadra femminile della Corea del Sud è sempre stata una forte contendente per le medaglie, sia negli eventi individuali che in staffetta. Nella prima Coppa del Mondo della stagione, Choi Min-Jeong (campionessa Olimpica dei 1500 metri), Lee Yubin e Kim Yi-Joo sono tutte salite sul podio.

La squadra femminile cinese ha conquistato invece due ori nella staffetta nell'ultimo giorno di gare, nella 3000 m femminile a squadre e nella staffetta mista 2000 m che ha battuto il record mondiale proprio davanti al pubblico di casa. Sfida aperta quindi tra il quartetto di Kexin Fan, Yihan Guo, Chunyu Qu e Yuting Zhang e quello coreano, con la corsa al titolo della staffetta Olimpica femminile più accesa che mai.

Nel maschile, Shaolin Liu a caccia della sua prima medaglia Olimpica individuale

I pattinatori ungheresi Shaolin e Shaoang Liu hanno già fatto la storia, avendo portato a casa il primo oro nei Giochi Invernali della storia della loro nazione quando hanno trionfato nella staffetta di 5000 m a PyeongChang 2018. Quattro anni dopo, i fratelli Liu, - la cui famiglia è di origine cinese – dovranno difendere con molta tenacia il titolo Olimpico e aggiungere nuovi titoli alla loro collezione.

In un'intervista con Olympics.com, Shaolin ha condiviso la sua speranza a proposito del sostengo del pubblico di casa, a Pechino. “Spero che tiferanno per noi nello stesso modo in cui tifano per i pattinatori cinesi. Adoriamo i nostri fan della Cina. In particolare forma Il più grande dei due fratelli, che è andato a vincere i 500 metri già alla prima prova di Coppa del Mondo della stagione.

Il pattinatore russo, Semen Elistratov, ha confermato una grande constanza nell'evento di avvio della Coppa del Mondo, dominando i 1500 e arrivando secondo nei 1000, e ha parlato di come il nervosismo sia parte integrante della gara: “Ti senti sempre nervoso. Se qualcuno ti dice che non è nervoso, significa che lo è il doppio".

La più grande ispirazione di Elistratov, la leggenda canadese Charles Hamelin, a 37 anni ha dimostrato che l'età è solo un numero agli ultimi Campionati del Mondo vincendo una medaglia individuale.

Come in ambito femminile, la squadra maschile della Corea del Sud continua a essere una potenza in questo sport. Dopo la medaglia di PyeongChang nei 500 Hwang Dae-heon ha dominato l'evento dei 1000 m di inizio della stagione, confermando il livello in ascesa della scuola coreana..

Hwang Dae-heon

Calendario short track 2021/2022

21- 24.10.2021

ISU World Cup Pechino, Cina

28-31.10.2021

ISU World Cup Nagoya, Giappone

18-21.11.2021

Coppa del Mondo ISU Debrecen, Ungheria

25-28.11.2021

ISU World Cup Dordrecht, Paesi Bassi

14-16.01.2022

ISU European Short Track Championships 2022 Dresda, Germania

18-20.03.2022

Campionati mondiali di short track ISU 2022 Montreal, Canada

**Informazioni suscettibili di variazioni**