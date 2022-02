Short track 1500 donne - argento Italia - highlights Olimpiadi Invernali Beijing 2022

Allo Stadio indoor della Capitale andava in scena l'ultimo atto dello short track Olimpico, i1500m femminili con ancora protagonista l'eterna, inesauribile, Arianna Fontana. E l'azzurra non ha tradito le attese, riuscendo ad andare oltre le 2 medaglie Olimpiche già in saccoccia e sorpassando così Stefania Belmondo in testa alla classifica dei più medagliati Olimpici Invernali della storia azzurra: sono 11 ora le medaglie vinte dalla 31enne in cinque edizioni dei Giochi

"Alla fine, ho solo dato tutto, stando esterna e andando veloce. È stata una gara fantastica, era veloce e tutte e tre lottavamo per l'oro alla fine. È stato veramente eccitante, sono sicuro che per la gente che ci ha guardato lo sia stato pure. Suzanne (Schulting, ndr) voleva l'oro ed è stata sfortunata venendo urtata. Probabilmente è triste e delusa, ma è giovane. Ha molti anni davanti a sé e sono sicura che farà ancora grandi cose. Alla fine quattro anni fa Choi ha vinto i 1500, io i 500 e Suzanne i 1000, quindi fare lo stesso quattro anni dopo è fantastico". Queste le parole di Arianna Fontana dopo la gara.



