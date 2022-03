Shiffrin a segno nell'ultima discesa della stagione, Goggia vince la terza Coppa del Mondo di specialità

Sofia Goggia ce l'ha fatta e vince la Sfera di cristallo 2021/22 di discesa libera.

Dopo i dubbi emersi durante le prove dell'ultima discesa stagionale, sulla nuovissima pista Eclipse di Courchevel, l'azzurra termina col tempo di 1.27.68 e si piazza 12ma, davanti alla sua diretta rivale per il titolo di specialità, l'elvetica Corinne Suter, solo 19ma al traguardo.

Per la cronaca, la vittoria dell'ultima libera è andata a una straordinaria Mikaela Shiffrin (1.27.00), a un passo dalla conquista della sua quarta Coppa generale; seconde a pari merito Christine Scheyer e Joana Haehlen, entrambe col tempo di 1.27.10.

Per la 29enne discesista bergamasca è la sua terza Coppa del mondo di discesa con 504 punti contro i 407 della svizzera. Un trionfo più che meritato anche alla luce delle 4 vittorie nella disciplina in stagione (6 in totale contando i due super-g vinti).

Prima della gara, Goggia era al comando della classifica della discesa con 482 punti, contro i 407 della Suter. Quindi, all'azzurra bastava arrivare tra le prime dieci, o comunque piazzarsi davanti all'elvetica.

Corinne Suter si può consolare con la recente vittoria nella discesa Olimpica di Beijing 2022, proprio davanti a Sofia Goggia, eccezionale argento dopo l'infortunio al ginocchio di gennaio a Cortina d'Ampezzo.

Sofia Goggia: "Stagione bella e difficile, sono felice"

Ecco le prime parole di Sofia Goggia al traguardo della discesa libera di Courchevel che le ha regalato la vittoria nella Coppa del mondo di discesa libera: