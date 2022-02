Shaun White: "È finita, sono sollevato". L'ultima corsa della star dello snowboard, nella finale dell'halfpipe di Beijing 2022

Shaun White ha concluso la sua incredibile carriera nello snowboard lasciando il segno nella finale dell'halfpipe maschile, alle Olimpiadi invernali di Pechino 2022.

Il Campione in carica con tre ori Olimpici al collo è arrivato quarto al Genting Snow Park di Zhangjiakou.

"È fatta e sono così sollevato", ha detto White a Olympics.com a fine gara, mentre rifletteva sull'emozionante mattinata.

"Scendevo verso l'halfpipe, e guardavo il sole che sorgeva sulla collina, e le turbine, il posto bellissimo in cui ci troviamo. Ho solo cercato di esprimere ogni piccolo istante di questo processo.

"E ovviamente, avrei voluto fare meglio le mie run. C'è una ragione: era come se la mia gamba stesse cedendo dietro, mi faceva così male... forse sono i nervi. Ero bloccato e ho fatto quello che ho potuto, sono orgoglioso del quarto posto".

Lo statunitense è finito appena fuori dal podio, dominato dal nuovo campione Olimpico Hirano Ayumu (Giappone), dalla medaglia d'argento Scotty James (Australia) e dello svizzero Jan Scherrer.

White si è congratulato con i medagliati con la consapevolezza di ciò che avrebbe potuto essere e non è stato.

"Ovviamente mi sarebbe piaciuto arrivare terzo E se fossi arrivato terzo, mi sarebbe piaciuto essere il secondo [ride]. Voglio sempre di più, ma sono orgoglioso. Lascio dietro di me un vita e una carriera in questo sport e un'eredità.

"E sono orgoglioso di ogni secondo, di ogni momento. Quindi grazie. Grazie, snowboard. Grazie a tutti quelli che lo guardano, non vedo l'ora di sapere cosa accadrà".

Le emozioni di White sono state chiare quando ha interrotto l'intervista, in lacrime. Poi ha continuato a condividere i suoi piani per il futuro, con il suo brand.

"Quando una porta si chiude, se ne apre un'altra, e non vedo l'ora di arrivare alla prossima generazione. Quando avevo sette anni ho avuto il primo sponsor, mi è stata data la prima tavola, e continuo a pensare che vorrei essere io adesso ad esserlo per i prossimi rider, per aiutarli. Non con un contratto, ma guidarli nella loro carriera, aiutarli attraverso i miei errori, le lezioni che ho imparato, con tutto".

E non ha escluso il coaching...

"No, mi piacerebbe farlo. Sai, se qualcuno ne avesse bisogno e mi chiamasse, sarei onorato. Mi piacerebbe poter esserci per loro."

La star del Team USA ha aperto la finale di venerdì 11 febbraio con un punteggio di 72.00 nella sua prima run, a cui è seguita un'impressionante seconda run, con un 14 e un 1260 back-to-back, per un punteggio di 85.

Alla ricerca di un'altra medaglia nella sua quinta Olimpiade, White sapeva che era necessario alzare l'asticella in questa finale se voleva salire sul podio. Ma la sua ultima corsa sulla tavola si è conclusa con una caduta.

