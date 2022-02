Shaun White: "Grazie di tutto snowboard "

Shaun White si è ritirato. Al termine della finale dell'Halfpipe maschile di snowboard ai Giochi Olimpici Invernali di Beijing 2022, e alla fine di una straordinaria carriera. Il tre volte medaglia d'oro Olimpica e il più grande di tutti i tempi è arrivato quarto nella sua ultima competizione a cinque cerchi.

Ma tutto questo è passato in secondo piano quando Olympics.com ha parlato con il "Pomodoro volante" dopo la finale a Zhangjiakou.

Gli abbiamo chiesto della sua infanzia, quando i suoi genitori hanno noleggiato un furgone e si sono accampati in montagna perché non potevano permettersi di stare nei resort californiani.

La voce di White si è incrinata.

"Amo la mia famiglia. Sono stati così di supporto. Mia madre in particolare”.

“Lei dice che, 'sono stato già bravo dopo la prima medaglia d'oro' (a Torino 2006), ma bisogna andare avanti, continuare a spingere, anche dopo essere stato a Sochi, e essere tornato indietro con l'oro…”

Un White malinconico ci ha portato indietro a un'era più genuina dello snowboard, quando ha partecipato alle prime competizioni élite circa 20 anni fa.

“A vedere questa halfpipe… mi ricordo – veniva scavata con le pale quando ho iniziato.

“Molte delle persone che mi intervistano sono persone della mia età, con cui ho gareggiato.

“È un onore farlo ancora ed è un onore avere quest'ultima occasione per dire addio, dire grazie per tutto.

“Mi sento davvero fortunato,” ha concluso con la stanchezza e l'emozione evidenti nella sua voce.

Questo onore è stato reso possibile non solo dal talento unico di White, ma anche da coloro che lo circondano.

White ha recentemente raccontato a People che ora ha capito cosa intendevano gli altri veterani, quando si lamentavano per il rischio di infortuni. Quando le abilità di uno snowboarder diminuiscono, ha detto, diventa una questione di sicurezza oltre che di orgoglio.

La persona che gli ha permesso di gareggiare con i migliori fino all'età di 35 anni è la fisioterapista Esther Lee. Ha lavorato con White per sette anni e, in precedenza, con Serena e Venus Williams.

"Abbiamo fatto un lungo trattamento ieri dopo la gara", ha detto Lee a People dopo la manche di qualificazione di White a Beijing 2022".

"Il mio approccio è quello di controllare tutto il corpo e assicurarmi che non si crei troppa tensione perché quando si compete c'è un grande sforzo fisico complessivo".

"Il mio obiettivo è quello di evitare che si verifichino infortuni".

Essere in forma, ha detto, è solo metà della sfida.

“L'altra metà consiste nel recupero, nella cura e nel mantenimento del corpo.

"Questo è ancora qualcosa che le persone non capiscono completamente, ed è qui che il fisioterapista diventa la chiave per la salute generale".

Naturalmente, gli infortuni sono un aspetto che nessuno può completamente eliminare dallo snowboard.

Shaun White, a destra, l'allenatore JJ Thomas e la fisioterapista Esther Lee alla finale di Halfpipe di Snowboard a Beijing 2022 Foto di 2022 Getty Images

White ha avuto bisogno di 62 punti di sutura sul viso dopo un incidente cinque mesi prima di PyeongChang 2018, dove poi ha vinto il suo terzo e ultimo oro.

L'allenatore di White, JJ Thomas, lo ha accompagnato mentre ricominciava a salire sulla tavola.

"Sei settimane dopo eravamo in Austria, ad allenarci di nuovo", ha detto Thomas alla rivista Springs.

"Ero nervoso, non ero convinto che fosse sicuro".

“Continuavo a dire a Shaun che avrebbe dovuto prendersi più tempo, ma lui continuava a dire, 'No."

“Abbiamo finito per fare un viaggio divertentissimo in Austria che gli ha permesso di rilassarsi e rimettersi in pista".

L'approccio di Thomas era quello di voler dare l'esempio.

"A questo punto sapevo come lavora Shaun e ci siamo impegnati al massimo anche con il lavoro sporco".

Tutto abbastanza naturale: Thomas è stato un esempio per White quando lo aveva battuto nelle qualificazioni Olimpiche per Salt Lake City 2002. White aveva solo 15 anni. (Thomas ha poi vinto il bronzo quell'anno).

"Ho gareggiato contro Shaun in modo competitivo quando ero giovane", ha detto Thomas.

“Quando sono invecchiato, Shaun era al massimo della forma".

Thomas è diventato l'allenatore di White nel 2016, due anni dopo la delusione di Sochi 2014, quando White non è riuscito ad arrivare sul podio

White era attratto dall'idea di seguire la strada del suo mentore.

“Avevo uno sponsor quando avevo sette anni. Mi è stata data la mia prima tavola.

“Continuo a pensare che forse potrei essere d'aiuto per la prossima generazione… Per aiutare a indirizzare la loro carriera. I miei errori e le mie lezioni apprese attraverso tutto…”

La medaglia d'argento di Beijing, Scotty James,spera che White possa mettere gli occhi su qualcuno un po' più maturo.

"Se hai tempo, ci sono quattro anni, c'è un'altra medaglia di cui ho bisogno, quindi se vuoi aiutarmi ..." James ha detto a White mentre i due stavano parlando con Olympics.com dopo la finale.

White sembra aver lasciato la porta aperta a questa proposta e ha anche riconosciuto di aver passato il testimone.

"Sono orgoglioso di te amico", ha detto White a James, scusandosi per essere stato emotivo.

“Sono davvero orgoglioso. Stavo facendo quei doppi switchback sulla pista e tu li hai realizzati senza nessuno sforzo. Vedere come lo hai fatto è stato semplicemente fantastico.”

Ma il giapponese Hirano Ayumu è stato l'atleta con i migliori trick della giornata e ha vinto la medaglia d'oro.

Il triple cork è al limite dell'impossibile per lo snowboard. Non è nel repertorio di White, ma Hirano lo ha realizzato con successo nella seconda e terza manche della finale.

Tuttavia, White non si è soffermato sull'essere stato battuto. Sembrava quasi sognante mentre raccontava come ci si sente a concludere una carriera così emozionante.

"È fatta. Mi sento così sollevato. Il tempo passava così lentamente, ogni momento. Ogni ora passa in un modo bellissimo".

“Scendendo per arrivare all'halfpipe. Solo guardando il sole sorgere sopra la collina e le turbine. Siamo in un posto bellissimo".

"Sto solo cercando di fare il pieno di gioia, godermi ogni piccolo momento."

E di finire quarto?

“Voglio sempre il massimo quando gareggio, ma sono orgoglioso. Mi sto lasciando alle spalle una vita e lascio un'eredità a questo sport.

“Sono orgoglioso di ogni momento, quindi grazie. Grazie snowboard".