Ribeiro e Nakayama guidano i big 8 della finale maschile e femminile del World Street Skateboarding 2022 di Roma

Il portoghese e la giapponese si sono messi al comando, rispettivamente, della finalissima degli uomini e delle donne, anche se non sono mancate sorprese, come quella di Kelvin Hoefler, fermato in semifinale, ma anche conferme, come la massiccia presenza delle skater giapponesi nella prova di domenica 3 luglio.